Сафонов может подвинуть Доннарумму?

Размышляет Артем Денисов.

Матвей Сафонов вот-вот официально станет футболистом «ПСЖ», Фабрицио Романо подтвердил переход. Оценим его шансы потеснить Джанлуиджи Доннарумму.

Доннарумма шикарен на линии. Только один вратарь в топ-лигах был сильнее в этом сезоне

Сафонов едет конкурировать с лучшим вратарем Франции на линии: Доннарумма предотвратил 10,3 гола в Лиге 1-2023/24. В ворота Доннаруммы за весь чемпионат нанесли ударов общим весом на 30,3 xG – он пропустил лишь 20 мячей.

10,3 предотвращенных гола – великолепный показатель по меркам всех топ-лиг. Только Микеле Ди Грегорио из «Монцы» немного обогнал Доннарумму, их результаты почти одинаково мощные.

Ди Грегорио сейчас поедет в «Ювентус» примерно за 20 миллионов евро.

В «ПСЖ» Доннарумма всегда пропускает меньше ожидаемого. В первый сезон-2021/22 предотвратил 1,3 гола, в сезоне-2022/23 – 4,3, теперь – 10,3. Так что итальянец стабильно хорош на линии, в этом сезоне вовсе шикарен.

Проблема Доннаруммы – игра ногами

Итальянец объективно плох и технически (слабое качество передач, плохой прием, медлительность в работе с мячом), и психологически (запросто плывет под давлением, нервничает, при мощном прессинге стабильно выбивает в аут).

Привозы Доннаруммы ногами – повседневность. Некоторые великие сэйвы он собрал именно после собственных неудачных действий с мячом в ногах, иногда соперник перехватывал аж в чужой штрафной. Порой после этих привозов Доннарумма не спасал – у него четыре ошибки, приведших к голу, в Лиге 1 только у двух вратарей ситуация хуже.

Это очень не нравится тренеру «ПСЖ» Луису Энрике. Он догматик позиционного футбола и контроля мяча. Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» не выбивал наобум даже под лютым давлением. Вратаря это тоже касается.

В начале сезона был карикатурный эпизод: Доннарумма под прессингом «Лиона» выбил куда подальше, Энрике разозлился, но вынос оказался удачным, «ПСЖ» разогнал атаку и забил.

Правда, Энрике все равно сердился.

Кажется, Энрике постепенно понял, что всегда играть короткими розыгрышами через Доннарумму – бесполезно

Могу доказать статистикой.

Вот список матчей с наибольшим процентом вводов мяча Доннаруммы в игру через длинные передачи (40+ ярдов – 36,5+ метра). 11 матчей в топе были в 2024-м. Динамика по ходу сезона: Энрике осознавал, что Доннарумме слишком трудно, он не способен дать нужное качество, поэтому приходилось упрощать игру.

Важно еще раз проговорить: Энрике – догматик. Не он адаптируется под качества футболистов, а требует футболистов адаптироваться под свой стиль. Но даже Луис изменяет принципам, видя игру Доннаруммы ногами.

Выбор: либо смириться, либо пробовать кого-то другого, кто лучше подойдет именно под футбол Энрике.

«ПСЖ» якобы ищет не второго вратаря, а 1Б. Что это значит?

1Б – частая формулировка во французских медиа. Это значит, что под Доннарумму берут не второго вратаря, который должен страховать в случае травм, дисквалификаций или усталости итальянца, а вратаря, который навяжет Доннарумме конкуренцию за место в основе.

Впрочем, не стоит излишне обольщаться. «ПСЖ» спокойно может использовать такую формулировку, чтобы было проще завлечь новичка. Ведь гораздо приятнее слышать «мы берем тебя не как второго вратаря, а как 1Б».

Есть пример Арнау Тенаса, который год назад уехал в «ПСЖ» из «Барселоны» свободным агентом. Вполне возможно, его тоже брали как 1Б. Он провел шесть матчей в Лиге 1, теперь «ПСЖ» точно не рассчитывает на него как на человека, который вытеснит Доннарумму. Этим летом вероятна аренда, Тенас сам на ней настаивает.

Нужно быть готовым и к такому сценарию.

Кстати, французские медиа сходятся, что двигателем трансфера Сафонова был Луиш Кампуш, один из главных людей в спортивном менеджменте «ПСЖ», ранее проделавший грандиозную работу в «Монако» и «Лилле». До декабря 2023-го Кампуш совмещал дела в «ПСЖ» и в… «Сельте». Сафонов уже несколько лет есть в списках Кампуша, Луиш всерьез рассматривал Матвея в «Сельту». Так что покупка наверняка взвешенная, и по Сафонову за несколько лет наблюдений накопилась большая база знаний.

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Пора ответить на вопрос из заголовка. Возможно ли подвинуть Доннарумму? Да, но будет очень-очень сложно. Извините, если банально, надеюсь, что рассказанное выше компенсирует простоту ответа. Тем более это тот случай, когда самый банальный и очевидный ответ наиболее близок к истине.

Что требуется от Сафонова? Тащить на линии так, что даже сэйвы Доннаруммы не покажутся выдающимися. Прогрессировать в игре ногами – именно за счет этого Энрике может повернуться в сторону Матвея при условии шикарной игры на линии. Если матчей будет мало, все равно максимально выкладываться. Ведь смотрит далеко не только Энрике, но и в том числе скауты других клубов.

Это большущий шаг, чтобы закрепиться в элитном европейском футболе. Даже если не получится стать основным именно в «ПСЖ».

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Фото: Gettyimages /Stu Forster / Staff, Mike Hewitt / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Тимкив