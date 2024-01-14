Я фанат Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи

Истории от Артема Денисова.

В воскресенье Экваториальная Гвинея начнет путь на Кубке африканских наций против Нигерии. Скромную сборную выведет Эмилио Нсуэ, футболист «Интерсити» из третьего испанского дивизиона. Перед отъездом в Африку он забил «Малаге» – ох, как же низко пала «Малага».

Я видел мало матчей Нсуэ, но считаю себя его фанатом. Расскажу несколько сюжетов, и, возможно, число поклонников Нсуэ увеличится.

Нсуэ играл на всех позициях в поле

Для полного комплекта не хватает только матча в воротах – как мы знаем, на Кубке Африки такое бывает.

Правый фланг – главная зона ответственности. Но у Эмилио забавная траектория позиционной эволюции.

В «Мальорке», где в конце 2000-х Нсуэ начал взрослую карьеру, тяготел к атаке: 69 матчей справа в полузащите/нападении и всего 13 справа в защите. В «Мидлсбро», куда он перешел из «Мальорки» в 2014-м, соотношение изменилось: 46 матчей как правый защитник, 23 – как правый полузащитник. В кипрском АПОЭЛ, где очутился транзитом через «Бирмингем», перекос в оборону еще сильнее: 43 игры справа в защите, 10 – справа в полузащите.

То есть постепенно Нсуэ из атакующего игрока превращался в защитника.

Но в 2022-м тенденция нарушилась с переходом в «Интерсити». Правый защитник – все еще популярнейшая опция, но впервые в клубной карьере Эмилио регулярно выходит как центрфорвард.

До «Интерсити» в клубной карьере Нсуэ лишь два матча на острие – за «Мальорку» в Ла Лиге-2010/11. Кстати, с одним ассистом! Статистика за «Интерсити» тоже хорошая: центрфорвардом Эмилио скопил 5+1 за 9 матчей.

В сборной центрфорвард – главная позиция Нсуэ. И не с момента перехода в «Интерсити», а с далекого 2013-го, когда Нсуэ в клубах играл справа в защите. Экваториальная Гвинея давала свободу в атаке.

Нсуэ – легенда Экваториальной Гвинеи

● Вместе с Эмилио сборная добилась главного достижения в истории – четвертое место на домашнем Кубке Африки-2015.

● Гол Нсуэ вывел Экваториальную Гвинею на Кубок Африки-2021 – первый Кубок Африки, куда сборная пробилась через отбор, а не по принципу страны-хозяйки.

● Нсуэ – лучший бомбардир в истории страны с 18 голами. Ни у кого другого нет и восьми.

● В отборе на ЧМ-2026 Экваториальная Гвинея стартовала с шести очков из шести возможных. Сначала победила 1:0 Намибию, автор единственного гола – Эмилио Нсуэ. Затем победила 1:0 Либерию, автор единственного гола – Эмилио Нсуэ.

Соперники по группе: Тунис, Намибия, Малави, Либерия, Сан-Томе и Принсипи. Экваториальная Гвинея-то одна, а тут сразу и Сан-Томе, и Принсипи, вдвоем на одного.

Тунис тоже стартовал с шести очков, будет непросто. Победитель группы отправится на ЧМ, со второго места можно пройти в стыки (нужно попасть в четверку лучших среди вторых мест, всего групп девять). Экваториальная Гвинея еще никогда не пробивалась на ЧМ.

Я знаю Нсуэ благодаря FIFA

Играя в режиме карьеры, я запомнил Нсуэ как футболиста «Мидлсбро» из-за необычного флага Экваториальной Гвинеи. Наверняка многим бросался в глаза какой-нибудь незначительный персонаж из редкой футбольной страны.

Мой фаворит – Нахки Уэллс с Бермудских островов. Поднимал «Хаддерсфилд» в АПЛ, где стал лучшим бомбардиром. В реальности у Уэллса всего девять матчей в АПЛ за «Бернли» и ноль голов. Сейчас 33-летний Уэллс по-прежнему в Чемпионшипе, играет за «Бристоль Сити». У Нсуэ в реальности четыре матча в АПЛ за «Мидлсбро».

За Нсуэ в FIFA я не играл, но вспомнил о нем, когда по привычке прочесывал результаты матчей африканской квалификации на ЧМ-2026. Любознательность – великая сила.

Вообще-то у Нсуэ мог быть в FIFA другой флаг

Он играл за сборную Испании U16, U17, U19, U20, U21. Взял два чемпионата Европы: U19 и U21 (кстати, там он тоже выходил в центре нападения). Дальше не пошло, и Нсуэ выбрал Экваториальную Гвинею. Он родился в Испании в семье испанки и экваторогвинейца. Благодаря Нсуэ я еще и узнал, как правильно называть жителей Экваториальной Гвинеи.

Такая связь – типичная история для сборников Экваториальной Гвинеи. В заявке на Кубок Африки 17 из 27 игроков родились в Испании. 11 игроков выступают в системе испанских лиг: двое представляют Ла Лигу, один – второй дивизион, трое – третий, четыре – четвертый, есть даже парень из пятого дивизиона. Историческое объяснение: Экваториальная Гвинея была колонизирована Испанией и обрела независимость только в 1968 году.

Особенность Нсуэ в том, что в юношеских и молодежных командах он был хорош даже по испанским меркам. Поэтому Экваториальная Гвинея очень рано предлагала Эмилио дебютировать за африканскую сборную, но тот надеялся на Испанию. Сдался только в 24 года.

Сейчас Экваториальная Гвинея делает ставку на игроков с экваторогвинейскими корнями, которые живут за границей. В 2000-е и 2010-е было иначе: сборная за деньги привлекала южноамериканцев. Колумбийцу Джимми Бермудесу платили по 3 тысячи евро за матч. Соперники безрезультатно жаловались, тренер ДР Конго Клод Ле Руа саркастично предлагал переименовать Экваториальную Гвинею в Объединенную футбольную нацию. К 2020-м наемничество прекратилось.

Невозможно переоценить ценность Нсуэ для сборной

Экваториальная Гвинея так сильно хотела заиграть Нсуэ за взрослую сборную, что поторопилась и выпустила Эмилио до оформления всех бумаг по смене футбольного гражданства. Из-за этого 4:3 против Кабо-Верде с хет-триком Нсуэ в отборе на ЧМ-2014 превратились в 0:3 и техническое поражение. То же самое и со второй игрой против Кабо-Верде – 0:3 вместо 2:1.

Экваториальная Гвинея так сильно доверяла Нсуэ, что выбрала его капитаном уже после двух матчей за сборную.

Экваториальная Гвинея так сильно верила в Нсуэ, что Эмилио поехал капитаном на прошлый Кубок Африки без игровой практики и контракта с каким-либо клубом. В июле 2021-го закончился контракт с АПОЭЛ, Нсуэ остался безработным, в феврале 2022-го начался Кубок Африки, по ходу турнира он договорился с «Тузла Сити» из Боснии.

Тот Кубок Африки сложился здорово для Экваториальной Гвинеи – вылет аж в четвертьфинале от Сенегала, будущего чемпиона. Но Кубок Африки сложился плохо для Нсуэ: ноль голов, куча нереализованных моментов, травма. В 1/8 финала Экваториальная Гвинея прошла Мали в серии пенальти, но началась эта серия с неудачной попытки Нсуэ. Его много критиковали болельщики, зато партнеры по команде поддержали Эмилио.

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Сейчас Нсуэ уже 34 года, он самый возрастной футболист в заявке сборной на Кубок Африки, лишь еще двум есть хотя бы 30. Экваториальной Гвинее будет непросто в группе с Нигерией, Кот-д’Ивуаром (организатор турнира) и Гвинеей-Бисау. Формат как на Евро, теоретически можно выйти в плей-офф даже с третьего места.

Если вдруг захочется, можете последить за уникальным в своей позиционной универсальности футболистом, который стал легендой для не самой сильной футбольной страны. По-моему, круто!

Фото: AFP/KHALED DESOUKI, CHARLY TRIBALLEAU, ISSOUF SANOGO