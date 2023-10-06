«Лион» – самый страдающий клуб в мире "

«Лион» идет последним в Лиге 1

Два очка в семи турах – две ничьих и пять поражений. Хуже нет никого.

«Лион» уже отстает от зоны стыков на четыре очка. До спасительного 15-го места – пять очков. Пока «Лион» идет вровень только с «Клермоном», который так же плохо начал сезон, но обгоняет «Лион» по разнице забитых и пропущенных.

Это худший старт в истории «Лиона»

Вообще во всей истории.

«Лион» – единственная команда в топ-лигах, которая еще не вела в счете

И лишь три гола за семь туров – худший результат во Франции. Еще ни разу «Лион» не забивал в первых таймах.

«Лион» реально играет ужасно

Семь туров – короткая дистанция, на которой невезение бывает решающим фактором. Но это не случай «Лиона».

Продвинутая статистика подтверждает: по данным статистического портала xValue, по ожидаемым очкам «Лион» занимает 16-ю позицию, хуже только «Нант» и «Лорьян».

Александр Ляказетт забил лишь однажды – столько же получил красных карточек. Корантен Толиссо привозит пенальти. Максанс Какре проигрывает единоборства абсолютно в каждом матче – техничный парень, но пугающе плюшевый. Райан Шерки обводит, обводит, обводит, а толку нет: 0 голов, 0 ассистов.

Остальные – серая масса, не способная сделать рывок в кризисной команде.

Новый сомнительный владелец постоянно обещает инвестиции. А потом еще обещает. И снова обещает

Фанаты «Лиона» шутят: новый владелец «Лиона» Джон Текстор ездит на электросамокате, чтобы не платить за бензин, а сэкономленные деньги инвестирует в клуб. Текстор правда ездит на электросамокате. А базис шутки – постоянные разговоры Текстора о том, что деньги вот-вот будут. Вот-вот начнутся серьезные инвестиции.

Правда, пока с деньгами туго.

Текстор стал владельцем «Лиона» в декабре 2022 года, его инвестиционная группа Eagle Football Holdings выкупила мажоритарные 77,49% акций у Жана-Мишеля Оласа, управлявшего клубом с 1987-го. «Лион» дополнил мультиклубную вселенную Текстора, где уже собрались бразильский «Ботафого» (90% акций), бельгийский «Моленбек» (80%), английский «Кристал Пэлас» (40%) и молодежный центр подготовки «Флорида» из США (100%). Это один из главных пунктов ненависти фанатов «Лиона» к новому владельцу – они против того, чтобы «Лион» был ярлыком в бизнес-схеме.

И ладно, если бы Текстор смущал только мультиклубной вселенной без внятной стратегии. Проблема в том, что он ненадежный инвестор.

Сделка по покупке «Лиона» затянулась на полгода, первоначально Текстор должен был закрыть ее еще летом 2022-го. Денег не было.

Когда сделку все-таки одобрили, Текстор пообещал привлечь 86 млн евро на зимние трансферы. Нет, зимой «Лион» потратил лишь 23 млн (10 пошли в «Ботафого», который тоже принадлежит Текстору). Даже с учетом лета 86 млн не увидели.

Летнее трансферное окно – цирк. О нем – отдельно и чуть позже, вы не разочаруетесь.

Сейчас Текстор обещает привлечь в клуб 300 млн евро. Дело не в новых инвесторах, Текстор просто хочет продать 16-летнюю развлекательную арену, принадлежащую клубу, и женскую команду «Лиона» в США.

Правда, на следующий день после очередного обещания Текстора всплыла новая неприятная история: компания Iconic требует от Джона вернуть 75 млн евро, вложенные в покупку «Лиона». Iconic утверждает, что Текстор не выполнил обязательств, которые были указаны как часть договора займа.

Так что пока формула Текстора проста: обещать инвестиции – обещать инвестиции – немного инвестировать – обещать еще больше инвестиций.

«Лион» провел ужасное летнее трансферное окно

Мое любимое.

Лоран Блан очень хотел опорника – весной ждал летнее трансферное окно, чтобы поскорее закрыть проблемную позицию.

«Лион» изначально хотел Ренато Тапию из «Сельты», но его трансфер сперва заморозился, а потом сорвался. Причина – санкции французского финансового регулятора (DNCG). Дело в том, что все профессиональные клубы Франции перед сезоном заявляют бюджет на год, и DNCG проверяет, есть ли на самом деле эти деньги у клубов. Предупредительная мера, чтобы какой-нибудь клуб не заглох на середине пути с долгами по зарплатам. DNCG не нашел финансовых гарантий 60 млн евро, которые указал Джон Текстор в бюджете на сезон. «Лион» провалил апелляцию.

Итог – каждый трансфер пришлось утверждать вместе с регулятором с жестким потолком по сумме сделок и зарплатам новичков.

«Лион» распродал едва ли не самых перспективных игроков (Брэдли Барколя уехал в «ПСЖ» за 45 млн евро, Кастелло Лукеба – в «Лейпциг» за 30 млн) и приобрел сомнительных персонажей.

Пожалуй, именно история с поиском опорника самая показательная. «Лион» вместо Тапии забрал свободного агента Энсли Мэйтленд-Найлза. Наверное, руководство надеялось, что Блан успокоится и перестанет просить опорника. Но Блан на первой же конференции декларировал: нормальный игрок, но он не опорник.

В дедлайн «Лион» все-таки забрал запасного опорника «Бетиса» Поля Акуоку за 3 млн. Смешно, что «Лион» пытался купить Гидо Родригеса, основного опорника «Бетиса», но не получилось, так что забрал сменщика.

Разумеется, безнадегой веет не только от этой истории. Для глубины скамейки «Лион» за 1 млн взял ирландца Джейка О’Брайена. Центрального защитника перетащили из «Кристал Пэлас» (другой клуб Текстора). Как думаете, сколько у него там было матчей за основу? Ноль. В 22 года. Прошлый сезон О’Брайен провел во втором бельгийском дивизионе, где выступал за «Моленбек» (другой клуб Текстора). А до «Моленбека» был в аренде в «Свиндоне» в четвертом английском дивизионе.

Вот какой персонаж должен обеспечить ротацию центральных защитников «Лиона», где тоже проблемы с комплектованием.

И финальное: фактически в «Лион» перешел 19-летний атакующий талант Эрнест Нуама (12+4 за датский «Нордшелланд» в прошлом сезоне, 5+1 за 4 тура нового сезона). Формально Нуама за 25 млн евро перешел в бельгийский «Моленбек», который поднялся из второго дивизиона в элиту. Формально это крупнейший трансфер на вход в истории Бельгии. Но Нуама сразу же перешел в аренду в «Лион». Чтобы обойти мучения с финансовым регулятором, Текстор придумал не очень красивую схему.

По запросу французских клубов ФИФА дополнительно расследует трансфер, хотя сначала никаких проблем не увидела.

Новый и старый владельцы грызутся. Фанаты просят их остановиться

Несмотря на то, что Олас продал Текстору мажоритарную долю акций, он должен был остаться президентом до 2025 года. Но уже в мае 2023-го Текстор убрал Оласа от операционного управления. У Оласа осталась лишь миноритарная доля в 9%. Причина – конечно, разногласия в видении будущего «Лиона».

Олас разозлился.

После санкций DNCG он красовался: «За 35 лет пребывания на посту президента у меня никогда не было проблем с финансовым регулятором, DNCG хвалил клуб за управленческие способности». По данным L’Equipe, окружение Оласа предлагало Текстору варианты преодоления санкций, но Текстор проигнорировал советы.

Затем Олас среагировал на слова нового генерального директора Сантьяго Куччи «Придется довольствоваться тем, что осталось от Оласа». Олас парировал: «Немного уважения, пожалуйста. Все наши команды выиграли 76 титулов, пока я управлял «Лионом». Я всегда готов помочь клубу».

За день до закрытия летнего трансферного окна Олас заморозил 14,5 млн евро на счетах «Лиона», усложнив трансферную деятельность в дедлайн.

Фанаты «Лиона», естественно, постоянно критикуют Текстора, но даже им надоедает публичная грызня между старым и новым владельцами. Уже были баннеры «Хватит раскалывать клуб» и «Споры разрушают «Лион».

«Он думал, что общается с рабами на хлопковом поле». Ушедший из клуба футболист разнес менеджеров

Форвард Мусса Дембеле, летом уехавший свободным агентом в саудовский «Аль-Иттифак», дал мощное интервью Foot Mercato. Оцените:

«Я ушел, как это сделали Маго Густо, Кастелло Лукеба, Брэдли Барколя. Они все сделали правильно – ушли, чтобы совершенствоваться, выйти на новый уровень и заработать больше денег. Лукас Пакета и Бруно Гимараэс тоже были правы, уйдя из «Лиона». Посмотрите, как им сейчас хорошо.

Главный скаут Бруно Шейру говорил игрокам, что они всего лишь активы. Мы не активы, а люди. Шейру будто думал, что общается с рабами на хлопковом поле. Это опасный и неуважительный подход.

В интервью он говорил, что «Лион» получал запросы насчет меня, но я их отверг. Это ложь. Он не говорил с моим агентом.

Спортивный директор Венсан Понсо ничего не знает о футболе. Это как если бы я был главным редактором Foot Mercato, не зная алфавита и не умея читать.

Руководители «Лиона» некомпетентны и высокомерны».

Фанаты отчитывают игроков, пытаясь их хоть как-то замотивировать

После домашних 1:4 от «ПСЖ» лидер главной фан-группы «Лиона» Bad Gones с трибун отчитал весь состав «Лиона»:

«Это послание адресовано «Лиону»-2023/24. Тем, кто считает себя лидерами в раздевалке. Послание ясно: если в этой раздевалке еще остались настоящие лидеры, они не имеют права молчать.

На вас футболки «Лиона». Ваши предшественники прославляли эти футболки. Вы не имеете права их запятнать. Мы любим и уважаем эти футболки.

И мы хотим петь ваши имена и фамилии с уважением и любовью, зная, что вы играете с любовью к клубу.

Покажите, что уважаете эти футболки. Выкладывайтесь на поле, и мы будем поддерживать вас. Вперед, «Лион».

После гостевых 0:2 от «Реймса» состав «Лиона» направился к трибуне фанатов, но те прогнали игроков, показывая средние пальцы.

Тренер Лоран Блан несколько раз до увольнения ехидничал насчет возможного увольнения

После предсезонки («Лион» проиграл всем нормальным соперникам, ни разу не забив) тренера Лорана Блана спросили о качестве футбола. Он ответил: «Самый важный матч впереди – первый тур против «Страсбура». Если я, конечно, еще буду тренировать «Лион» к тому времени».

«Лион» проиграл «Страсбуру» 1:2. А потом проиграл «Монпелье» 1:4. После «Монпелье» диалог с журналистом был еще григорянистее.

– Что нужно поменять «Лиону»?

– Нужно поменять тренера.

– Вы хотите покинуть «Лион»?

– Нет, но вы ведь спрашиваете, что нужно поменять «Лиону». Возможно, ему надо поменять тренера.

Блана уволили после 1:4 против «ПСЖ». На его место назначили Фабио Гроссо, который в сезоне-2022/23 поднял «Фрозиноне» в Серию А. Это его главное тренерское достижение. Еще игроком он отбегал за «Лион» два сезона.

Явно не самый сильный выбор, но таков сейчас «Лион».

Есть хоть что-то обнадеживающее?

Мелкие штрихи показывают, что явно не всем игрокам плевать на судьбу «Лиона»: ТВ-камера ловит Александра Ляказетта, тихо поющего клубный гимн перед матчем (Ляказетт явно не знает, что его снимают), или Корантен Толиссо с мокрыми глазами после очередного поражения говорит: «Я с детства болею за «Лион» и никогда не видел клуб в таком состоянии». Им точно не все равно, но пока ничего не получается.

Объективно состав «Лиона» даже с учетом плохого трансферного окна совсем не для борьбы за выживание. «Лион» должен быть выше. Но для этого нужно начать нормально играть в футбол и наладить менеджмент.

Звучит просто, но история «Лиона» доказывает, как все это сложно устроено на самом деле. Мы ведь даже не знаем: «Лион» уже коснулся дна?

Или продолжает падать?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press; East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP