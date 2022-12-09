Игроки-открытия ЧМ-2022: Амрабат, Альварес – понятно, а кто еще?

Все из Марокко, Хорватии и Аргентины.

Прорывы игроков, о которых вы раньше почти ничего не знали, – приятная причина внимательно следить за ЧМ.

Договоримся о терминах: открытие – скачок на уровень, которого до ЧМ игроки никогда не достигали (ни в клубе, ни в сборной). Поэтому нет, например, Джуда Беллингема, Орельена Тчуамени и Букайо Сака: вся троица еще до поездки в Катар показывала стабильный топ-уровень в «Боруссии», «Реале» и «Арсенале».

Тут ноунеймы, обретшие имя, или перспективные игроки, реализовавшие потенциал.

Аззедин Унаи (Марокко)

«Я был приятно удивлен №8 у Марокко, не могу вспомнить имя… Он играл превосходно», – это оценка Луиса Энрике сразу после того, как Марокко выбило Испанию в 1/8 финала ЧМ. Против Португалии в 1/4 финала этот №8 взорвал твиттер приемом мяча спиной. С Францией в полуфинале стрелял опасными дальними ударами.

Унаи – главный рывок турнира в плане узнаваемости на контрасте до ЧМ/после ЧМ. Это 22-летний центральный полузащитник из французского «Анжера», который идет на последнем месте Лиги 1 (8 очков за 15 туров).

Унаи блистал и индивидуально, и командно. Наверняка запомнили его ситуативный эффектный дриблинг в центре поля, который порой заканчивался жесткими стыками. Унаи, кажущийся хрупким из-за тощих ног, регулярно сохранял мяч, выходя из-под давления в опасные контратаки. С ним связана и главная коллективная сила Марокко: треугольник Хакими (правый защитник) – Унаи (правая восьмерка) – Зиеш (правый вингер) был главным способом выпадов в атаку. Унаи эффективно менялся позициями с Зиешем – уходил шире на фланг, пока Хаким превращался в десятку.

На клубном уровне ему не хватает стабильности (хороший матч сменяется тройкой блеклых) и позиционной гармонии. Унаи скачет между восьмеркой и десяткой, заметен явный перекос в атаку, при этом не хватает хладнокровия в последней стадии.

Талант очевиден, но нет гарантий, что обязательно вырастет в сильного игрока. Запомнить лучше не только Луису Энрике.

Хулиан Альварес (Аргентина)

Игрок «Ман Сити» – открытие для всех, кто не следит внимательно за внутриаргентинскими делами. Альварес до ЧМ не был ни основным у Пепа в клубе (сложно выбраться из-под Холанда), ни главным форвардом в сборной, да и начинал ЧМ в запасе. А в итоге наколотил четыре гола, став важной частью аргентинского успеха и чуть ли не главным помощником Месси.

Так уж вышло, что в сборной, знавшей Игуаина, Тевеса и Агуэро, именно 22-летний неопытный на таком уровне Альварес оказался идеальной девяткой для Лео. Он бесконечно пашет без мяча (видели когда-нибудь схожего оборонительного монстра в нападении?), в позиционной защите уместно прикрывает фланг, пока Лео отдыхает, а в атаке ловко выбирает моменты для рывков за спины. И сам так находил шансы, и создавал партнерам пространство в разряженной опорной зоне. О таком стабилизаторе Месси и вся сборная Аргентины могли только мечтать.

Силу Альвареса хорошо подсвечивал Алан Ширер: «Альварес прекрасно понимает игру Месси, вот почему у них прекрасная связка. Открывания за спины, постоянное давление на защитников, создание пространства для Лео – в этом Хулиан очень силен».

В «Ман Сити» будет горячо. Понятно, что Холанд с дублями и хет-триками не окажется на лавке. Но Альварес и у Пепа уже показывает чудеса адаптации. Этого все равно может не хватить, но в случае чего всегда можно перейти в «Арсенал».

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Каждый серьезный защитник хоть раз в карьере нарывался на обводку Лионеля Месси. Гвардиол открыл ачивку в 20 лет.

Йошко получал заслуженные комплименты еще до ЧМ, но по ходу турнира восторгов стало гораздо больше. Его вполне объяснимо включают в символические сборные – главные сборные, не открытий. Центральный защитник «Лейпцига» будто бы не заметил смены клуба на сборную: в схеме с двумя центральными продолжил на рывках улетать из линии обороны в чужую опорную, отдавал опасные продвигающие пасы (одной передачей вскрыл Японию в 1/8 финала – жаль, что Петкович лишь один раз за турнир сыграл вменяемо, и было это не с Японией).

Симбиоз рывков и пасов делают Гвардиола одним из сильнейших ЦЗ в мире при владении. Да, уже сейчас. Под его агрессивный стиль все-таки больше подходит схема с тремя ЦЗ, но и в двойке он прогрессирует – видно и в сборной, и в клубе. На ЧМ даже не было вопросов к игре на втором этаже, которые порой возникают в «Лейпциге». Наоборот, сам замкнул головой очень красивый розыгрыш стандарта в матче за 3-е место.

Ждем трансфер в «Ман Сити»?

Софьян Амрабат (Марокко)

57 возвратов мяча – лучший на ЧМ-2022.

Забавно, что главный разрушитель атак на турнире в обычной жизни играет за команду, которая в среднем владеет мячом 58,1% времени (2-е место в Серии А), а сам Амрабат отдает 58,4 передачи за 90 минут (2-е место в «Фиорентине»). Удивительный контраст между контратакующим футболом сборной и территориальным доминированием клуба.

В Марокко Амрабату все-таки удобнее. Вырвал мяч с мясом и шнурками у своей штрафной, понесся на 10-20-30 метров (с такими плечами даже попутный ветер не нужен), тачдаун где-то на чужой половине с, так уж и быть, пасом партнеру.

Тренер Марокко Валид Реграги еще на групповом этапе говорил: «Амрабат – ключевой игрок в моих планах. Я не удивлюсь, если после ЧМ он перейдет в один из главных европейских клубов». Разговоры пошли: есть слухи про контакты с «Ливерпулем», а брат Софьяна Нордин обращался к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи: «Оооох, представьте себе связку с Марко Верратти».

Не лучший вариант – Амрабат дублирует качества Верратти в плане возвратов и рывков с мячом, при этом уступает итальянцу в диктовке темпа. 26-летнему Софьяну больше подходит контратакующий клуб c агрессией без мяча.

Энцо Фернандес (Аргентина)

Официально лучший молодой игрок ЧМ-2022.

У 21-летнего Фернандеса есть уникальная фишка. Он растет тотальным полузащитником (шестерка/восьмерка/десятка с разрушением/продвижением/созиданием), но не пытается это показывать при любом удобном случае. В Аргентине принял роль самого оборонительного полузащитника, отодвинув в запас Паредеса. В «Бенфике» схлопывает прессинг-ловушки и носится бокс-ту-боксом, двигая мяч из центра поля в финальную треть. В «Ривер Плейте» он был еще более атакующим полузащитником.

При этом нет ощущения скованности – просто Энцо принимает правила игры и делает команду лучше. Не «сейчас покажу, что умею», а «сейчас сделаю, что нужно».

У него и карьера складывается идеально – вообще без преувеличений. Вырос в «Ривер Плейте», где Марсело Гальярдо будто бы специально выводил идеальных прессинг-машин под Месси (Альварес ведь тоже оттуда), теперь сверкает в «Бенфике», где Рогер Шмидт предлагает одну из самых агрессивных структур без мяча, и вот Аргентина Лионеля Скалони – вы сами видели, как Фернандес раз за разом прижимал Тчуамени, Гризманна, Рабьо.

Доминик Ливакович (Хорватия)

27-летний кипер предотвратил 3,5 гола (лучший результат на ЧМ-2022), выиграл две серии пенальти и бесконечно тащил против Бразилии – 10 сэйвов за 120 минут. Уверенный претендент на приз лучшему вратарю турнира. Восхищало, что при росте 187 см он выглядел гигантом, когда срезал дистанцию перед бьющим.

Немного смущала только неуверенная игра на выходах. За турнир можно собрать подборку странноватых эпизодов с участием Гвардиола и Ливаковича: один постоянно показывал, что киперу нужно выходить на мяч (однажды даже орал, чтобы взял в руки после паса коленом), другой то дергался, то останавливался, то снова шел дальше. Против Бельгии прям неловко.

Конечно, плюсы весомее минуса. Ливакович заложил достойный фундамент под зимний трансфер – он и в Лиге чемпионов за загребское «Динамо» предотвратил 2,5 мяча (4-й результат в групповом этапе). Есть интерес «Баварии» из-за травмы Нойера, но вариант спорный. Во-первых, смущают именно выходы из ворот – в «Баварии» нужно следить за всей своей половиной поля, очень высокая линия защиты. Во-вторых, Ливакович играет ногами просто нормально, хорошо давал парашюты на фланги защиты при розыгрыше от ворот, но до Нойера пропасть.

Алексис Мак Аллистер (Аргентина)

Как и Альварес с Фернандесом, 23-летний Мак Аллистер не был в основе на стартовый матч ЧМ против Саудовской Аравии (1:2). В отличие от Альвареса и Фернандеса, даже не вышел на замену. Зато в остальных играх полузащитник с совсем не аргентинской фамилией начинал только в основе.

Возможно, это единственный игрок Аргентины, который после триумфа остается недооцененным. Месси – без комментариев, Мартинеса признали лучшим вратарем, Фернандеса – лучшим молодым игроком, Альварес принимает восторги за голы и помощь Месси без мяча, Де Поль – символ агрессивной команды, уже получивший славу телохранителя Лео. Мак Аллистер буквально в каждом матче был одним из лучших, хотя про него говорят меньше – это нормально, он менее ярок. Поаплодируем хотя бы мы.

Запустил победу над Польшей – ретроспективно матч воспринимается как очевидный вынос в одни ворота, но в первом тайме обошлись без голов, еще и Месси не забил пенальти. Дал ассист Ди Марии в финале – не что-то гениальное, но нужно было правильно рассчитать силу и траекторию. Идеальнее придумать сложно. А еще именно Мак Аллистер больше всех помогал Альваресу с прессинг-работой.

Тоже ведь универсал – спасибо Грэму Поттеру, который в «Брайтоне» превратил десятку в опорника (в Аргентине был чем-то между). Может, увидим его и в «Челси».

Скромный работяга и настоящий чемпион мира.

Кто еще сверкнул?

Коротко – про тех, кто тоже зажег на ЧМ, но либо слишком рано вылетел, либо не затащил в главной игре.

• Коди Гакпо (Нидерланды, 23 года). Забивал в каждом матче группы, но остался без результативных действий в плей-офф. Голы – очевидные яркие вспышки, сильно не хватало цельности. Все равно хорошо, ведь играл на непрофильных позициях: либо десятка, либо второй форвард, хотя в ПСВ привык к роли флангового нападающего.

• Аисса Лаидуни (Тунис, 26 лет). Не потому что играет за «Ференцварош» Черчесова. В каждом матче опорник претендовал на статус лучшего в команде, высасывал воздух в своей опорной зоне, еще и успел дать ассист на Хазри против Франции хорошим пасом между линиями. Претендент на середняк топ-лиги.

• Йосип Юранович (Хорватия, 27 лет). Запомнились рывки правого защитника на полполя против Бразилии. Мог бы улучшить КПД навесов и других пасов в штрафную (в «Селтике» с этим все нормально). Был надежен в защите.

• Гонсалу Рамуш (Португалия, 21 год). Тот самый парень, сместивший в запас Криштиану Роналду. 3+1 по гол+пас в 1/8 финала против Швейцарии – слишком мощно, чтобы пройти мимо. Компактное Марокко все-таки его прикрыло. Явно не пропадет, только «Бенфика» наверняка будет требовать большие деньги. Девятка, умеющая и забивать, и подыгрывать.

• Мохаммед Кудус (Гана, 22 года). Взрывной и эффективный игрок атаки. Против Португалии у Ганы было мало внятных контратак, и буквально каждая удачная объяснялась хорошими действиями Кудуса. С Южной Кореей все понятно – дубль, включая победный гол. Против Уругвая уже не затащил. Продолжим следить в «Аяксе».

• Харри Суттар (Австралия, 24 года). Олдскульный центральный защитник: 198 см, брутальные единоборства, постоянные выносы из штрафной. Еще и играет за «Сток» – идеальный персонаж к Тони Пьюлису под комментарий Елагина.

• Таджон Бьюкенен (Канада, 23 года). Гигантская вовлеченность, порой просто восхитительная техника, но почти всегда плохое финальное решение. Лишь раз сработало идеально – ассист на Дэвиса против Хорватии. И все-таки атакующий объем нужно подсветить, один из самых ярких игроков ЧМ. Увидим его в «Брюгге» в плей-офф ЛЧ.

Кто стал открытием для вас? Делитесь в комментариях.