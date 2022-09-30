Изучили главные сенсации сезона: почему «Унион», «Удинезе» и «Фулхэм» так высоко?

А еще – «Фрайбург», «Осасуна», «Лорьян» и «Атлетик».

Неожиданностей на старте сезона в европейских топ-лигах так много, что после международной паузы пора к ним присмотреться чуть внимательнее: «Унион» – лидер Бундеслиги, «Лорьян» и «Удинезе» – в зоне Лиги чемпионов, а «Фулхэм», едва выбравшись из Чемпионшипа, залетел на 6-е место АПЛ.

Мы субъективно отобрали главные неожиданности, чтобы рассказать важное о командах-сюрпризах. Здесь нет, например, «Брайтона» (идет четвертым в АПЛ) – детально разбирали его в большом тексте о Грэме Поттере. Тут концентрируемся на тех, кто явно недополучил внимания.

«Унион»

Что сделали? «Унион» впервые в истории взобрался на первое место Бундеслиги и держится в топе уже два тура – 17 очков, у «Дортмунда» 15. Единственная команда без поражений в стартовых семи играх. Только в Лиге конференций проблемы: два поражения в двух матчах, по 0:1 бельгийскому «Юниону» и португальской «Браге».

Главные герои. Дуэт нападающих Жордан Сьебатшо – Шералдо Беккер. Они отгрузили 9 из 15 голов «Униона»: Беккер лидирует в гонке бомбардиров с шестью, Сьебатшо положил три мяча (все – после передач Беккера). Кстати, и сам Сьебатшо дважды ассистировал Беккеру – топ-связка.

26-летний Сьебатшо – лучший бомбардир швейцарской Суперлиги из «Янг Бойз» – приехал в «Унион» этим летом за 6 млн евро как замена Тайво Авонийи (рекордная продажа клуба – в «Ноттингем» за 20,5 млн).

27-летний Беккер играет в «Унионе» уже четвертый сезон, с момента подъема в Бундеслигу. До этого выпустился из академии «Аякса» (0 матчей за главную команду), играл за голландские середняки «Зволле» и «Ден Хааг». Он начинал в «Унионе» запасным, но с каждым годом проводит все больше минут. После ухода Макса Крузе в январе 2022-го – самого креативного игрока «Униона», обычно игравшего в паре с Авонийи – Беккер безальтернативно игрок старта.

Сьебатшо – третий форвард Бундеслиги по выигранным верховым единоборствам (34), умеющий тараном пробивать защиту а-ля Авонийи, но явно технически сильнее Тайво. Беккер – игрок рывков, ловко маневрирующий между забегами по центру и к флангам. Именно в быстрых выпадах удивительно ловит тайминг для передач – этакий плеймейкер эксклюзивно для контратакующей системы.

Тренер. 56-летний Урс Фишер – уже легенда «Униона». Он подхватил клуб в 2018-м, за год поднял его в Бундеслигу (впервые в истории) и уже четвертый год спокойно удерживает «Унион» в топ-дивизионе с одним из самых скромных бюджетов в Германии (на момент выхода – с самым скромным).

Фанаты обожают Фишера и часто замечают его на рыбалке в паре часов езды от Берлина, а игроки ценят семейный подход (Авонийи называл Урса вторым отцом). Сам Фишер называет себя учеником Люсьена Фавра – тот руководил «Цюрихом», пока Урс возглавлял молодежку.

Игровые принципы. «Унион» занимает предпоследнее место в Бундеслиге по владению (40,9%) и последнее по интенсивности прессинга (PPDA – 16,1). Да, это не типичная немецкая команда.

«Унион» выстроил бронебойный автобус, который работает на дистанции. Команда защищается в схеме 5-3-2 (иногда 5-4-1, если Беккер падает на фланг полузащиты, а один из центральных полузащитников уходит ближе к другой бровке). Главная черта – удивительная компактность, между линиями минимум свободного пространства. Футболисты «Униона» четко следят за своими зонами, а при попытке вскрывающего паса летят в единоборства. Даже среди команд, много играющих без мяча, «Унион» удивляет стойкостью формации – очень мало выдергиваний центральных защитников или спусков центральных полузащитников в линию обороны.

Атакующие паттерны проработаны просто и эффективно: забросы на столба Сьебатшо под скидку, забросы на спринтера Беккера для дальнейшего продвижения на скорости, подключения латералей для навесов, в центре поля есть венгр Андраш Шефер с третьим легким, который на таранно-технично-скоростном дриблинге проходит по любым векторам движения.

Что дальше? Пока «Унион» сверкает фантастической реализацией: 15 голов (второе место в Бундеслиге) при 5,9 xG (16-е место). Был уж совсем сюрреалистичный матч против «Шальке»: 6:1 при 1,3-1,8 xG.

Но очень хороша защита – и тут без большого везения: 4 пропущенных (второе место) при 6,3 ожидаемого (второе место). Даже при прогнозируемом упадке результативности «Унион» может выезжать на качественной обороне. Этого вряд ли хватит для гонки за чемпионство, но точно достаточно для борьбы за еврокубки и даже ЛЧ.

Важно: «Унион» как всегда активно сработал на трансферном рынке и поднял в основу несколько игроков из ротации. Из топ-11 игроков по минутам в прошлом сезоне лишь пятеро держатся в топ-11 сезона-2022/23. После периода адаптации «Унион» вполне может стать сильнее в атаке.

«Фрайбург»

Что сделали? «Фрайбург» идет третьим в Бундеслиге, набрав 14 очков после 7 туров. Приятный бонус: две победы в двух матчах Лиги Европы против «Карабаха» (2:1) и «Олимпиакоса» (3:0).

Главные герои. Два проверенных лидера – левый защитник Кристиан Гюнтер и левый полузащитник (в общем-то универсальный атакующий полузащитник) Винченцо Грифо. Характерная связка: Гюнтер – конвейер фланговых передач, от глубоких навесов до прострелов с лицевой. Грифо обычно смещается ближе к центру, отдавая бровку Гюнтеру, либо садится ниже, продвигая мяч на партнера – получается сдвоенный фланг. Сам Винченцо кошмарит соперников стандартами – «Фрайбург» уже забил так пять мячей, а в прошлом сезоне было 19 (в обоих случаях – первая позиция Бундеслиги).

Еще есть нойероподобный Марк Флеккен в воротах – большой фанат передач на средние и длинные дистанции, взрывной дриблер Рицу Доан, купленный летом у ПСВ, Маттиас Гинтер, который органичен и в схеме 4-Х-Х, и в 3-Х-Х, и Михаэль Грегорич – таргетмен, умеющий и делать скидки, и закидывать головой в ворота.

Тренер. 57-летний Кристиан Штрайх, возглавляющий «Фрайбург» с 29 декабря 2011 года. Дольше в топ-5 лигах работает только Диего Симеоне, опередивший Штрайха на шесть дней. Но дни тут не имеют значения: с 1995-го Кристиан тренировал молодежку «Фрайбурга», с 2007-го был ассистентом главного. Он безостановочно связан с командой уже 27 лет. Еще и зацепил клуб в игровой карьере.

Штрайх – уникальный тренер. На пресс-конференциях размышляет о творчестве Достоевского, а во время матчей прыгает, орет, словесно кусает резервного арбитра и пуляет трэш-током в соперников – Нико Шлоттербек, летом ушедший из «Фрайбурга» в «Дортмунд», во время очного матча кричал Штрайху: «Сядь на место, дядя» после требований Кристиана показать защитнику желтую.

Игровые принципы. «Фрайбург» больше «Униона» похож на стереотипную немецкую команду, но их главная стилистическая особенность – никакой радикальности. Нет стабильно высокого суицидального прессинга, нет вздернутой оборонительной линии, нет агрессивного доминирования с мячом и постоянных уколов в быстрых атаках. Умеренность и хладнокровие – уместные теги для этой команды.

Другая черта – переходы с 4-Х-Х на 3-Х-Х (из-за сценариев матчей чаще это 5-Х-Х). В этом сезоне вариант с четверкой в линию гораздо востребованнее. Влияет фактор собственных ресурсов: атакующих игроков должно хватать для варианта с четверкой сзади. В этом сезоне пока хватает.

Без скидок на схему «Фрайбург» неплохо защищается, хотя есть разрывы между линиями и проблемы в переходных фазах, но их просто меньше, чем у других команд Бундеслиги. Очень хорошо отрабатывают атакующие игроки.

В атаке «Фрайбург» надеется на постоянную угрозу от Грифо и Гюнтера на левом фланге, на стандарты того же Грифо, верховые единоборства Грегорича, дриблинг Доана и стабильный выход из-под прессинга благодаря забросам Флеккена. Механизмы простые, но эффективные.

И есть логичная идея – насыщение штрафной под прострелы/навесы/смещения с фланга. Вроде бы ничего особенного, но у «Фрайбурга» почти всегда есть игрок еще и на линии штрафной (и как опция для угрозы вторым темпом, и как дополнительная нагрузка на защиту, которой важнее следить за большим форвардом). Хорошо работало против «Хоффенхайма» (0:0) – стабильно находили удары, но без голов.

Что дальше? Статистически «Фрайбург» тоже уникален – в последних четырех сезонах забил на 24 гола больше ожидаемого, хотя играл без мощного бомбардира с топ-реализацией. Дважды лучшим по голам за сезон был Нильс Петерсен (10 и 11 голов) – лучший джокер в истории Бундеслиги, дважды – Винченцо Грифо (по 9 голов).

В сезоне-2022/23 «Фрайбург» пока идет гармонично: 10 голов при 10,3 xG, 8-е место в Бундеслиге по обоим показателям, хотя с игры реализует плохо, а со стандартов очень хорошо. По пропущенным лучше: всего 5 (2-е место) при 7,3 ожидаемого (5-е).

Вероятно, будет еще один сезон борьбы за еврокубки. «Фрайбург» часто цепляет победы в ничейных по содержанию матчах – с этим качеством всегда есть шанс прыгнуть высоко.

«Лорьян»

Что сделали? «Лорьян», от которого ожидали борьбу за выживание, после 8 туров идет на 3-м месте Лиги 1 (зона квалификации ЛЧ) с 19 очками, выше только «Марсель» (20) и «ПСЖ» (22).

Главные герои. Данго Уаттара – открытие. В прошлом сезоне был лишь игроком ротации, в этом – стабильный основной и лидер команды по гол+пас (4+4). Просто трудяга, который пашет в защите при долгой позиционной обороне (почти полматча проводит в амплуа второго защитника на своем фланге), влетает в любые стыки (очень много верховых единоборств), в атаках мечется между флангом атаки (обычно правым) и центром нападения. Это не очередной бриллиант-вундеркинд Лиги 1, вряд ли станет мировой звездой, зато абсолютно органичен в команде работяг.

Еще радуют Энцо Ле Фе (техничный плеймейкер, который раньше сильно не дорабатывал без мяча – теперь гораздо лучше), Терем Моффи (таранный бомбардир – уже 6 голов, раньше страдал из-за ужасной реализации) и Ивон Мвого (вратарь, любящий красивые сэйвы).

Тренер. 46-летний Режис Ле Бри, до этого сезона никогда не работавший главным в большом футболе. Он с 2012-го держится в системе «Лорьяна», летом получил повышение до основы. Тогда во Франции удивлялись: с Кристофом Пелиссье команда мучилась, играла скучновато, но все-таки выживала в Лиге 1. Казалось, что для бюджета «Лорьяна» это вполне приятный итог.

Но Ле Бри уже сотворил маленькое чудо. Атмосферу в команде даже не испортило продвижение сына тренера Тео Ле Бри к основе. Ле Фе хвалил нового главного: «Самый страстный человек, с которым я работал. Он смотрит наши матчи по пять раз и очень много работает с игроками индивидуально. Его умение достучаться до каждого по отдельности – большая редкость».

Игровые принципы. «Лорьян» не сильно изменился в сравнении с прошлым сезоном – это все еще команда, которая любит защищаться с девятью полевыми в своей штрафной. Буквально.

Никаких чудес сильной позиционной защиты («Лорьян» допустил 12,9 ожидаемого пропущенного, хуже только у трех команд Лиги 1), просто надежда на взаимовыручку, численное превосходство (не зря же защищаются реально все футболисты) и везение.

В атаке «Лорьян» обыденно опирается на успешные быстрые выпады из защиты через верховые на Моффи и Уаттара, пару раз за матч Ле Фе вырезает красивый эффективный пас, пару раз крайние защитники Ле Гофф и Калулу удачно прибегают в атаку для передачи с фланга. Инструменты те же, просто появилась бешеная эффективность – начиная с реализации Моффи (в сезоне-2021/22 забил с игры лишь 6 голов при 10,2 xG), заканчивая невероятным прогрессом Уаттары.

И еще один феномен – «Лорьян» забил уже три гола прямыми ударами со штрафных, и авторы всегда разные: Уаттара, Ле Фе и Арман Лорьянте, уже уехавший в «Сассуоло» за 10 млн евро. Да, Лорьянте больше не играет за «Лорьян».

Что дальше? По данным Understat, «Лорьян» наиграл на 12,18 ожидаемого очка, тогда как набрал 19 фактических. Разница – 6,82, больше в топ-5 разрыв только у «Униона». Конечно, такое высокое место – отчасти везение.

Зато «Лорьян» совсем скоро может решить вопрос о выживании – это точно было главной целью перед сезоном Лиги 1, в котором вылетают сразу четыре клуба. Попадание в топ-10, еврокубки, зону ЛЧ – уже бонусы разной степени радости.

«Осасуна»

Что сделали? Почти идеально воспользовались благоприятным календарем (без топ-соперников, 4 из 6 домашних матча). 12 очков в 6 турах – 5-е место.

Главные герои. Большой соблазн выдать клише в духе: «Осасуна» хороша как командный механизм, где игроки всего лишь винтики». Следовательно, выделять кого-то неправильно. Это недалеко от истины: главные достоинства команды – в игре без мяча, где организованность и дисциплинированность важнее мастерства. Но двоих все-таки отметим.

Нападающий Чими Авила – тонкий подыгрыш, склонность забивать исключительно красивые голы и драматичная история возвращения после травмы, которая съела почти год карьеры уругвайца.

Вратарь Серхио Эррера в этом сезоне пока не в числе героев, но выделяется за счет очень необычной манеры. Прошлую кампанию завершил в статусе лучшего кипера Ла Лиги по оборонительным действиям за пределами штрафной (то есть чаще всех страховал высокую линию защиты). Отлично читает игру, за счет чего часто гасит угрозу в зародыше. В качестве шотстоппера нестабилен, но иногда выдает очень куражные матчи.

Тренер. Хагоба Аррасате сформировался в системе «Реал Сосьедада» (прошел путь от академии до главного), но тот шанс получил слишком рано. Все закончилось так плохо, что клуб решил какое-то время не ставить местных тренеров – и пригласить Дэвида Мойеса (к счастью, опасную тенденцию успешно поборол Иманоль Альгуасиль).

«Осасуну» Аррасате подхватил во втором дивизионе – без повышенного давления. В таком режиме он выстроил узнаваемую команду, которая уверенно закрепилась в статусе середняка Ла Лиги. Спортивный директор клуба Браулио прозвал Аррасате «испанским Клоппом». Предыстория – фанатичное увлечение Аррасате немецким тренером. Он детально следит за ним еще со времен «Майнца».

Игровые принципы. Есть ли у Аррасате сходства с Клоппом именно на поле? Да, но с кучей оговорок. Главная из них – речь про раннего Клоппа («Майнц» и «Дортмунд»). Те команды очень организованно и смело прессинговали в 4-2-3-1 (иногда переходя в 4-4-2), а моменты создавали в вертикальных атаках и через контрпрессинг.

«Осасуна» использует более явные 4-4-2 и играет еще более прямолинейно с мячом. Но принципы давления и смещений по мячу похожи на клопповские. Смелость тоже присутствует. В общем, для простоты можно обозвать эту команду аналогом «Майнца» Клоппа – и следить за ней под таким ракурсом.

Аррасате формулирует философию так: «Мы – команда волн давления. У «Осасуны» всегда была четкая идентичность: поменьше касаний, быстрое продвижение мяча, много навесов и интенсивность в прессинге. Фанаты ассоциируют себя с таким футболом, что передает нам двойной заряд – чувство единства болельщиков и команды. Это делает нас еще сильнее».

Интересной особенностью этого сезона может стать выход смелого прессинга на новый уровень. Раньше его не удавалось комбинировать с надежностью в обороне, а на старте этой кампании пока выходит – по остроте допущенных моментов команда на 3-м месте (даже лучше «Реала»).

Что дальше? «Осасуна» по делу занимает еврокубковое место, но на фоне очень благоприятного календаря. Скорее всего команда сохранит уровень последних лет – место в середине таблицы, крайне узнаваемый стиль и регулярные комплименты оборонительной структуре.

«Удинезе»

Что сделали? Выдали серию из пяти побед подряд, с помощью которой ворвались в тройку. Внезапные триумфы в матчах с «Интером» (3:1) и «Ромой» (4:0) сделали достижение еще более ярким. «Удинезе» также делит с «Наполи» первое место по забитым.

Главные герои. Жерар Деулофеу солирует в качестве главной звезды. Каталонец играет свободного нападающего в схеме 3-5-2 и несет наибольшую угрозу в двух сценариях – контратаки, где он выступает связующим звеном, и перегрузы флангов (точно вырезанные кроссы – один из главных его талантов).

На прошлой неделе Деулофеу гордо ретвитил продвинутую стату – совокупную остроту всех проходов и передач (не только под удар) – по этому показателю он сейчас на втором месте в топ-5 лигах (уступает только Лео Месси). При помощи партнеров испанец трансформировал это в 5 голевых, но на деле польза от него еще выше.

Второй герой – Роберто Перейра, тут совокупность уровня игры и интересной роли. Одна из находок «Удинезе» на старте – Перейра в роли правого латераля, который при атаках уходит в чужую опорную. Это отлично путает соперников, а фланг в такие моменты закрывает Родриго Бекао. Экс-защитник ЦСКА тоже заслужил упоминания – прекрасно играет в очень объемной роли, хорош и в обороне, и при подключениях, помогает хитрым трансформациям вокруг Перейры.

Тренер. Десятилетие скитаний Андреа Соттила по низшим лигам завершилось пока самым удачным его проектом – «Асколи». Принял команду около зоны вылета в 2020-м и довел до плей-офф за выход в Серию А в 2022-м. Наградой стало приглашение в «Удинезе», за который он играл с 1999-го до 2003-го. Андреа – отец вингера «Фиорентины» Риккардо Соттила, который тоже мощно начал сезон.

Игровые принципы. «Удинезе» – команда мечты Гильермо Абаскаля. 100-процентный хамелеон. Пожалуй, вообще самая гибкая команда в топ-лигах. С одной стороны, это означает, что четкой идентичности у них нет. С другой, ходы Соттила под соперников сами по себе могут считаться такой фишкой (и точно дают стимул к просмотру).

Ключевое требование к такой команде – она должна быть компетентна во всех режимах (владение, контратаки, высокий прессинг, глубокая оборона). «Удинезе» достойно выглядит в каждом направлении. Это дополняется гибкостью внутри состава и схемы. Стартовая формация 3-5-2 через позицию Перейры легко переходит в 4-3-3. В атаке есть возможность использовать Деулофеу в паре либо с Айзеком Саксессом (тогда нет чистого форварда вообще), либо с Бету (классический столб).

Часто Соттил объясняет решение под соперников. Например, «Фиорентину», которая разыгрывает коротко, его команда душила высоким прессингом. В следующем матче с «Ромой», которая пассивна при обороне, боролись за владение (на стартовом этапе, а во втором тайме, когда ушли в отрыв, сели поглубже). Оба матча выиграли – под каждую задачу у Соттила был разный набор полузащитников.

«Удинезе» – это тотальная игра от соперника. Не самый модный тип андердога, но следить, пытаясь залезть в голову к Соттилу, крайне интересно. Тут даже двойной челлендж – надо разгадать замысел «Удинезе» и слабость соперника, которую они стараются использовать.

Что дальше? «Удинезе» выглядит гибкой командой, которая заслуженно собирает комплименты. Сомнения лишь в глубине состава (хватит ли на весь сезон) и в созидательном потенциале (сейчас сильно помогает самый большой в лиге оверперфоманс по xG в атаке).

Место в ЛЧ – это перебор, но с текущим уровнем (даже с оговоркой про атаку) команда достаточно убедительна, чтобы финишировать в верхней части таблицы и побороться за еврокубки.

«Фулхэм»

Что сделали? В АПЛ сюрпризы организовали только «Брайтон» (о котором в деталях рассказывали много раз) и «Фулхэм» (не без помощи 7-го матча, который пока сыграли не все). Пожалуй, мощь достижения уступает другим командам из списка, но все равно сильно для вечной команды-лифта.

Главные герои. Александар Митрович забил 43 гола в 44 матчах Чемпионшипа и начал с 6 мячей в 7 стартовых встречах АПЛ. Вся игра в атаке заточена на него, что не совсем типично для команд Марку Силвы, но в лице серба он получил настоящий бриллиант и адаптировался.

Главная угроза от Митровича на втором этаже и при игре спиной к воротам. Он выигрывает индивидуальные дуэли с защитниками и неплох в подыгрыше. Так хорошо, как при Силве, его еще никогда не кормили. Отдельно можно последить за связкой с правым защитником Кевином Мбабу – он не очень хорош в обороне, вероятно, будет выходить, когда нужно спасать матчи, но очень хорошо вешает в любимую зону Митро (дальняя левая штанга).

Менее очевидная звезда – опорник сборной Португалии Жоау Пальинья. Он классно проявляет себя в прессинге (одна из фишек команды) и блестяще читает игру. Типичный скрытый герой, который огромным объемом работы склеивает команду в центре поля. Португалец быстро адаптировался и отлично начал сезон.

Тренер. Для Силвы «Фулхэм» – четвертый английский клуб («Халл», «Уотфорд», «Эвертон»). Во всех других местах у него были топовые вспышки, которые сопровождались очень интенсивным прессингом и очень-очень плохой обороной при стандартах.

Долгосрочного проекта нигде не получилось – либо приходил слишком поздно, либо быстро шел на повышение, либо не срабатывался с руководством. «Фулхэм» оказался для него идеальной платформой. Во-первых, сезон в Чемпионшипе позволил выстроить стилистически трудный футбол. Во-вторых, у них с владельцами (семейством Ханов) полное понимание, чего не было в других местах.

Смелость и уровень внимания Силвы к деталям всегда производили сильное впечатление. Например, Ришарлисон многократно признавался, что именно Силва вывел его на текущий уровень: «Поражаюсь его профессионализму. Думаю, Марку станет одним из лучших тренеров планеты. Он очень хорошо доносит тактические детали через разговоры один на один. Для него тактика на первом месте. Его советы всегда помогают. И объясняет так, что, выходя на поле, я правда помню его установки».

Игровые принципы. Силва детально описывал их пару лет назад: «В моей 4-2-3-1 должны быть вингеры разных профилей – один более вертикальный под игру в штрафной или около нее, а второй, любящий смещаться в чужую опорную, открывающийся между линий. Ширина должна исходить от крайних защитников. В первой стадии я прошу центральных защитников и полузащитников располагаться квадратом или ромбом. Детали внутри этих принципов можно адаптировать».

В рамках схемы 4-2-3-1 Силва ставил смелую структуру розыгрышей и ультравысокий прессинг. Именно в таком режиме команда выиграла Чемпионшип, но в АПЛ он приспосабливается. Пожалуй, действует осторожнее, чем в любом другом клубе (раньше нехватка адаптаций была его слабостью).

Ключевое кадровое изменение – размен Жана Микаэля Сери на Пальинью в опорной зоне. Вместо разыгрывающего опорника теперь чистый разрушитель. Силва акцентировал на этом внимание – ход умышленный. «В прошлом сезоне мы владели мячом 70% в каждом матче и наносили по 20 ударов. В АПЛ так не получится. Мы осознаем это. Мы должны адаптироваться и действовать умно», – пояснял Марку.

Вторая часть отхода от классики касается сильных сторон Митровича. Обычно команды Силвы больше задействуют опорную зону и центр поля, но «Фулхэм» играет прямолинейно (самая быстрая скорость продвижения мяча в АПЛ – 1,74 метра в секунду), а оказавшись на чужой трети, нагружает игроками штрафную, а не опорную. Явная адаптация под главную звезду.

Что дальше? Нет серьезных индикаторов, что «Фулхэм» в топ-6 или даже топ-10 – это надолго. Команда и не ставит таких целей. Лондонцы получили полезный гандикап в борьбе за выживание. С Силвой у них лучший за последние годы шанс закрепиться в АПЛ. В оптимальном сценарии обойдется даже без борьбы за выживание – весь сезон уверенно в середине таблицы и с интересными стилистическими особенностями.

«Атлетик»

Что сделали? Ожидаемая сенсация. Для борьбы за еврокубки у «Атлетика» есть и состав, и фундамент от экс-тренера Марселино, и сильный новый тренер Эрнесто Вальверде. Сюрприз в том, насколько быстро все сложилось – «Атлетик» идет в четверке и громит андердогов, с которыми еще в прошлом сезоне испытывал проблемы («Кадис» и «Эльче»).

Главные герои. Икер Муниаин технически самый одаренный, умный, креативный игрок в команде – с огромным отрывом. На потрясающем уровне отыграл и прошлый сезон, но переход на схему с тройкой полузащитников, где у него важная роль в центре, лишь расширил его полномочия.

В качестве открытия комплиментов заслуживает Нико Уильямс – долгое время был в тени старшего брата Иньяки, но теперь стабильно заиграл в старте (да так, что получил приглашение в сборную Испании). Нико лучший в команде в плане дриблинга и очень опасно открывается в контратаках. Команда здорово пользуется его козырями.

Тренер. На восстановление от барселонского шока у Эрнесто Вальверде ушло почти два с половиной года. Он нигде не работал и плотно погрузился в другие увлечения. Например, попробовал себя в качестве фотографа и даже устроил выставку. Вальверде пришлось опровергать слухи о завершении тренерской карьеры. Его слова отлично погружают в причины столь долгой паузы:

«Стойте, стойте, я еще не завершил карьеру. Я один из тех, кто оказавшись в роли тренера, погружается полностью, оказывается полностью связанным работой – и, поверьте, это предполагает очень высокий уровень стресса. Понимаю, что можно сделать шаг назад и рационально все осмыслить, но находиться внутри – это, черт возьми, другое. Уровень напряжения просто невообразим. Эта работа поглощает».

Перезарядив батарейки, Вальверде ввязался в президентскую кампанию «Атлетика» в качестве козыря Хона Уриарте. В конце июня сосьос поддержали этот дуэт.

Игровые принципы. «Атлетик» Вальверде комбинирует свои традиционные ценности (высокий прессинг и интенсивность) с утонченными новинками (может, это «Барса» так повлияла на Эрнесто – в первый приход в клуб он строил игру иначе).

В качестве схемы 4-3-3 или 4-2-3-1 – при переключении состав практически не меняется, только роль Ойана Сансета. Иногда помогает опорной, иногда действует ближе к Муниаину. Команда стала более вариативной в стадии розыгрыша, хотя все еще с радостью играет через открывания Уильямсов за спину.

Базис – по-прежнему прессинг. «Атлетик» чаще всех возвращает мяч в пределах 40 метров от ворот соперника (65 раз). Здесь фундамент был заложен еще при Марселино (Вальверде даже публично хвалил предшественника за это).

Что дальше? Как правило, стартовые сенсации полагаются на долю фарта (работают по формуле система + везение в нужные моменты). Это в принципе нормально для андердогов и вполне ожидаемо, когда речь о коротких дистанциях. «Атлетик» – исключение.

Команда Вальверде в таблице ожидаемых голов идет даже выше, чем в реальной – сразу следом за «Реалом» и «Барсой». Были матчи, где баскам откровенно не фартило (например, стартовые 0:0 с «Мальоркой» при соотношении ударов 23:6). В текущих реалиях они главный претендент на четвертое место в ЛЧ.

Но это по уровню игры. По глубине состава такого ощущения нет – скорее наоборот. При этом есть потенциал для роста. Например, вернувшийся в клуб Андер Эррера. Пока ни разу не выходил в старте – в полузащите все отлично работает и без него, но для «Атлетика» он звезда. Правильная интеграция в состав может сделать команду сильнее.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel, Alex Grimm, Juan Manuel Serrano Arce, Alessandro Sabattini, Clive Rose; globallookpress.com/Panoramic