«ПСЖ» куражится в Лиге 1: 4:0, 5:0, 5:2, 7:1. Что придумал Гальтье? Как теперь играют Неймар, Месси и Мбаппе?

4:0 против «Нанта» в Суперкубке Франции, 5:0 против «Клермона», 5:2 против «Монпелье», 7:1 против «Лилля» в Лиге 1 – так Кристоф Гальтье начал в «ПСЖ». Вау.

Предупреждая реакцию «ну понятно, выносят всякие клермоны», один факт: «ПСЖ» в эпоху шейхов лишь раз показывал лучшую разницу мячей на дистанции четырех официальных матчей. Это было в сезоне-2017/18 при Унаи Эмери: 5:0 с «Андерлехтом», 5:0 с «Анжером», 4:1 с «Нантом», 7:1 с «Селтиком». Итого – 21:2.

Сейчас – 21:3. В серии Эмери два матча пришлись на соперников из группового этапа ЛЧ, так что формально «ПСЖ» Гальтье выдал самый доминирующий отрезок внутри Франции.

Изучаем, как уже изменилась команда с новым тренером.

Главное об игре: Гальтье подстроился под Месси, Неймара и Мбаппе так, чтобы было удобно и остальным

«ПСЖ» пока почти не меняет состав: 10 игроков начинали в основе все четыре игры. Ротировалась только позиция нападающего: сначала дважды появлялся Пабло Сарабия, затем его подвинул Килиан Мбаппе (пропускал Суперкубок и первый тур из-за дисквалификации и повреждения).

Теперь «Париж» действует по схеме 3-4-1-2.

Все изменения Гальтье в сравнении с версией «ПСЖ» Почеттино пока можно уместить в один тезис: подстройки нового тренера под Неймара, Месси и Мбаппе хороши тем, что они удобны и атакующему трио, и остальной команде.

1. Гальтье придумал адаптацию под постоянные спуски Неймара и Месси в центр поля. Она базируется на передвижениях двух центральных полузащитников: Витиньи (куплен летом из «Порту» за 41,5 млн евро) и Марко Верратти.

Витинья просто меняется местами с Неймаром, Месси или даже Мбаппе, когда один из них отходит из линии нападения в центр поля. Так «ПСЖ» избавляется от дисбаланса между наполненным центром и скудной атакой.

Португальский новичок хорошо подходит: готов к большому объему передвижений, ищет свободное пространство, может быстро отыграться в стенку или на третьего, подключается в штрафную вторым темпом.

Гальтье его уже хвалил: «Я мало что знал о Витинье до перехода, изучил матчи «Порту». Луиш Кампуш (новый спортдир «ПСЖ» – Sports.ru) многое о нем рассказал. Он важен для связи полузащиты и нападения. Я был сильно удивлен его уровнем игры, он очень быстро адаптировался».

Верратти ответственен за другой вектор движения – он сам отходит назад, становясь четвертым защитником в стадии владения.

Решение может показаться ориентированным на оборону, но это не так. Во-первых, у Неймара и особенно у Месси появляются коридоры для вертикального движения от линии атаки к центру поля. Во-вторых, спуск Верратти позволяет Рамосу и Кимпембе занять более широкие позиции – так им удобнее разворачивать атаки на фланги атаки, где всегда готовы латерали Хакими и Мендеш. В-третьих, у Верратти нет опции паса назад. Он либо дает контроль, либо продвигает мяч передачами и рывками. Возможен вариант с дриблингом Марко, последующим подъемом на позицию в центр поля. Так «ПСЖ» может проводить быстрые выпады даже в позиционках.

2. Гальтье придумал адаптацию под любовь атакующего трио скученно смещаться в одну зону под комбинацию накоротке. Спасибо Хакими и Мендешу.

Теперь они играют смелее. При Почеттино Хакими и Мендеш действовали аккуратнее из-за формации с двумя ЦЗ (да, при владении третьим садился один из центральных полузащитников, но при потере он выдвигался выше, и фланги были уязвимы). Теперь, когда есть сразу три ЦЗ, Хакими и Мендеш дают постоянную ширину в атакующей линии. У Месси, Неймара и Мбаппе, когда те сближаются и пробуют пройти защиту игрой на третьего, всегда есть опция паса на фланг.

Заметны и другие плюсы. Например, против «Клермона» Мендеш и Неймар вместе перегружали зону правого защитника Алиду Сейду, которому слабо помогал вингер Джим Аллевина. А подключения Хакими – мощнейший апгрейд контрпрессинга. Две попытки отбора Ашрафа у чужой штрафной привели к двум голам против «Лилля».

3. Гальтье придумал маскировку слабой прессинг-активности нападающих. Без мяча «ПСЖ» регулярно переходит на четверку в линию с выдвижением латераля. Триггер – пас соперника на своего крайнего защитника. К нему летит Хакими/Мендеш, а Рамос/Кимпембе смещается к флангу.

Так работает на левом фланге.

Так – на правом.

Это удобно и атакующему трио (иногда лень бегать широко без мяча, так что фланги – потенциально хороший вариант выхода из защиты в атаку против «ПСЖ»), и самому Гальтье – все его команды раньше оборонялись четверкой в линию. Важная деталь: вингеры обычно держали низкие позиции и активно помогали крайним защитникам. Тут даже надежнее, потому что в роли спускающихся вингеров работают выдвигающиеся латерали.

Атакующее трио: Неймар – мастер последнего паса, Месси – главный двигатель мяча, Мбаппе – завершитель

Разумеется, работающая структура Гальтье – одна из главных причин отличного старта, но она не объясняет 21 гол за четыре игры. Для такого нужны фантастические игроки в топ-форме.

Они есть.

• Неймар – 7 голов, 6 ассистов. Если пытаться сжать его функционал под конкретную роль, ближе всего будет позиция десятки. Бразилец лидирует в Лиге 1 по пасам под удар (15, у ближайшего преследователя 9, из «ПСЖ» за ним идет Месси с 8) и ожидаемым ассистам (3,3, у преследователя 1,3, из «ПСЖ» 1,1 у Месси).

До прихода Гальтье казалось, что Неймар реально может уйти из «ПСЖ». Тренер обрубил слухи: нахваливал игровые качества бразильца, его физподготовку и улыбчивое, но профессиональное поведение на тренировках. Он анонсировал и позицию Неймара: «Удобнее всего играть ближе к флангу или впереди двух полузащитников. Он отлично ищет свободу между линий и выбирает умные решения».

Вроде бы вполне очевидные вещи? Не совсем.

Неймар никогда не отдавал так много передач под удар за все время в «ПСЖ» (5 в пересчете на 90 минут, лучший результат до этого – 3,74 в сезоне-2017/18). Никогда так мало не шел в дриблинг (1,67, худший результат до этого – 6,8 в сезоне-2021/22).

Можно возразить: ведь всего несколько игр! Вот только за весь прошлый сезон был лишь один матч, в котором Неймар пробовал обводить меньше двух раз за игру – 1 попытка против «Ман Сити» (1:2) в группе ЛЧ. В этом он 1 раз шел в дриблинг против «Монпелье» и 0 против «Лилля».

Возможно, Гальтье затуманит яркий образ Неймара-дриблера, с новой стороны раскрыв Неймара как мастера последнего паса.

Наконец, бразилец показывает невероятный прессинг-объем. За три тура Неймар шел в давление 53 раза – только два форварда в Лиге 1 делали это чаще. Восхищает именно количество, а не качество. Сравним с Месси: у него 29 попыток прессинга, и 12 из них закончились возвратом мяча в течение 5 секунд. У Неймара таких возвратов 13.

• Лионель Месси – 4 гола, 2 ассиста. Лео начал сезон в роли оттянутого плеймейкера. Он занимает второе место в Лиге 1 по пасам в финальную треть (25) и лидирует по пасам в штрафную (12) и продвигающим пасам (33). Главный двигатель позиционных атак «ПСЖ».

Важно обозначить, что это не какое-то превращение в герметизированного разыгрывающего опорника – сценарий, который много раз рисовали под закат карьеры Месси, когда у него пропадет скорость и он станет кем-то вроде Пирло.

Лео без мяча все еще держится впереди (обычно контролирует опорника соперника), а на мяче выдает фирменные проходы – он захватил топ-строчку и по успешным обводкам (12). Месси любит стартовать с центра поля, технично уйти от соперника, обыграться с Неймаром и выйти на завершение – он лучший в «ПСЖ» и по ударам (13).

И еще. Неймар и Месси спокойно меняются функциями много раз за матч: один уходит глубже на продвигающую позицию, другой ищет пространство между линий, чтобы получить пас и уже перейти к созиданию. Например, в Суперкубке против «Нанта» именно Неймар спускался чаще. Было бы странно зажимать их в конкретных амплуа.

Пожалуй, сам по себе феномен передач между линий – главная точка соприкосновения Месси, Неймара и Гальтье. Это любимый инструмент в позиционных атаках всех прошлых команд тренера. И бразилец, и аргентинец на элитном уровне могут как продвигать, так и искать свободу в роли адресатов. Пока работает замечательно: «ПСЖ» быстро переходит к штрафной, забывая про стерильное владение при Почеттино.

• Килиан Мбаппе – 4 гола за 2 матча. Самый противоречивый персонаж на старте – и из-за интриг против Неймара по статусу главного пенальтиста, и по откровенно странному эпизоду из матча с «Монпелье» (бросил играть и злился из-за того, что Витинья не дал ему пас).

Он выдал две очень разных игры.

«Монпелье» вышел с бронебойным автобусом. Мбаппе пробовал дриблинг, но получилось ужасно: лишь две удачные обводки из 10 попыток. Иногда полезно взаимодействовал с Месси и Неймаром, но гораздо больше моментов Лео и Ней создали без включений Килиана. Даже при невнятной игре Мбаппе все равно ответственен за три мяча: забил сам, после его прострела случился автогол, а мяч Неймара начался с удачного прессинга Килиана.

«Лилль» долгими отрезками играл с высоким прессингом и допускал много контратак. Это идеальные условия для Мбаппе – оформил хет-трик, каждый раз отлично открываясь за спины защитникам. Неймар и Месси регулярно ловили моменты для вертикальных передач на улетающего Килиана.

Конечно, «ПСЖ» чаще будет играть против команд а-ля «Монпелье», поэтому Мбаппе нужно эффективнее идти в дриблинг, прокачивать игру на ограниченных пространствах в комбинациях с Неймаром и Месси и улучшать качество открываний внутри заполненной штрафной.

И стоит напомнить, что Гальтье, кажется, котирует Мбаппе выше всех в «ПСЖ». Вот что говорил тренер после победы над «Парижем», когда еще работал в «Ницце»: «Мы играли против Верратти, Неймара, Ди Марии, Месси… Но у «ПСЖ» не было Мбаппе. Без Килиана это команда другого уровня».

А есть проблемы? Да, и одна слабость вряд ли исчезнет

Нужно работать над выходом из-под прессинга. Тут есть уязвимости: Доннарумма бесконечно далек от элитного качества игры ногами, а Хакими и Мендеш в широких позициях иногда ошибаются с передачами по флангу, из-за чего бывают либо ауты в пользу соперника, либо неприятные обрезы.

Видно, что Гальтье понимает проблему. Против идущего в прессинг «Лилля» Маркиньос регулярно выдвигался к полузащитникам. Работало средне. Еще одна адаптация – спуски Неймара к Мендешу под выход низом по флангу. Один раз так организовали отличный выпад с опасным моментом, но в большинстве случаев приставленный к Неймару опорник Бенжамен Андре забирал мяч в высоких позициях.

К счастью, у «ПСЖ» есть Верратти – гарант сохранения мяча под давлением и коллекционер фолов. Марко может даже рискованно пойти в дриблинг, чтобы разбить прессинг – 100% успешных обводок (7 из 7).

Другой вопрос – реакция на прострелы и навесы. В моменте с первым голом «Монпелье» и несколько раз против «Лилля» «ПСЖ» инертно реагировал на пасы с флангов.

Тут возможна дискуссия: прошлые команды Гальтье выбирали максимальную компактность и насыщенность штрафной, отдавая соперникам фланги. Возможно, схожая установка и в «ПСЖ»: латералям не нужно выбрасываться, чтобы избежать обостряющих пасов/рывков между ними и крайними в тройке ЦЗ, а полузащитники редко помогают, чтобы контролировать опорную зону.

Бонус: тот самый гол «Лиллю» на 8-й секунде. Отлично подчеркивает тактические тренды «ПСЖ»

Самый яркий момент на старте сезона – результативная атака «ПСЖ» против «Лилля» (таймер на видео – 0:27).

Вот детали разной степени значимости, которые актуальны и для общего игрового рисунка.

• Неймар фактически получил пас между линий – нападающие «Лилля» выдвинулись вперед, полузащитники еще не поджали. Можно заметить, как бразилец сначала вроде бы бежит в атаку, а потом дергается и разворачивается для паса от Верратти.

• Моментальная игра на третьего – мяч уже у Месси. Его заброс – чистое искусство.

• Мбаппе прекрасно открылся за спины защитникам. Важно, что атаковал пространство именно за спиной Жозе Фонте, который в свои 38 тянет уровень Лиги 1, но сильно уступает в скорости почти любому сопернику. Идеальная жертва.

• Витинья забежал параллельно с Мбаппе – Килиан вполне мог ассистировать ему для удара в пустые ворота.

Гальтье подтвердил, что вся атака – домашняя заготовка, и не скрывал, что вдохновился другими примерами: «Мы видели подобное ранее. В прошлом сезоне «ПСЖ»-U19 так забил «Зальцбургу» в юношеской Лиге Чемпионов.

Несколько раз практиковались на тренировках. Накануне игры решили, что попробуем это против «Лилля».

Еще одна мелочь – уютное празднование всех полевых.

Хорошо, если такой настрой победит токсичность, потому что в плане игры «ПСЖ» пока очень сильно радует.

Фото: eastnews.ru/AFP/DENIS CHARLET; REUTERS/Benoit Tessier, Ronen Zvulun, Pascal Rossignol