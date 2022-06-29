Гальтье возглавит «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?

Кристоф Гальтье вот-вот официально станет тренером «ПСЖ». В следующий понедельник он приступит к обязанностям на базе клуба, пока ждет формальностей по уходу Маурисио Почеттино.

Гальтье не был большим игроком, в 2000-х работал ассистентом в штабе Алена Перрена, с ним на год заскочил в «Лион», где выиграл золотой дубль-2017/18 (Лига 1 и Кубок Франции).

Это был самый статусный клуб в резюме Кристофа, его путь главным тренером огибал топ-команды: возглавил «Сент-Этьен» в 2009-м и отдал клубу 7,5 лет, подхватил «Лилль» на 17-м месте в середине сезона-2017/18, а в сезоне-2018/19 финишировал уже на второй позиции. В 2021-м «Лилль» стал чемпионом Лиги 1, а Гальтье ушел в амбициозную «Ниццу», которую выкупил один из самых богатых людей Великобритании.

Ниже – портрет Гальтье-тренера и анализ его перспектив в «ПСЖ».

Гальтье – кандидатура нового спортивного босса «ПСЖ». Вместе они построили «Лилль», забравший Лигу 1

Очевиднейший вопрос: почему «ПСЖ» вдруг заинтересовался Гальтье?

В «Лилле» Гальтье познакомился Луишем Кампушем – тогда и возник дуэт тренера и спортивного директора (официальная должность – спортивный советник).

Есть одна глобальная причина их успеха – разграничение обязанностей. Гальтье – классический тренер. Он тренирует. Ему не интересны переговоры с новичками, он не любит спортивный менеджмент, не хочет решать большие стратегические вопросы.

Вот как Гальтье описывал идеальную систему: «Есть президент, спортивный директор и тренер. Президент заботится о финансах и клубной политике, директор занимается трансферами, тренер готовит команду к матчам. Тренер, который влезает в трансферные переговоры, в финансы, просто тратит время».

Кампуш – властный трудоголик. В «Лилле» он был и главным скаутом, и боссом в переговорах.

Таланты, найденные Кампушем, в системе Гальтье сохраняли индивидуальную силу и при этом встраивались в командный механизм. Так большой футбол узнал о Николя Пепе (купили за 18 млн из «Анжера», продали за 80 «Арсеналу») и Викторе Осимхене (купили за 22,4 млн из «Шарлеруа», продали за 75 «Наполи»).

Гальтье ценит в Кампуше прямоту, исключительную концентрацию на работе и понимание кадровых проблем, которые Луиш с радостью решает. Кампуша восхищает внимание Гальтье к мельчайшим деталям при подготовке к соперникам, его дар фантастического мотиватора и хладнокровная оценка игроков (как их лучше использовать).

Оба печально уходили из «Лилля»: Кампуш оставил клуб в середине чемпионского сезона, когда Жерар Лопес продал команду инвесторам из Merlyn Partners. Кампуш появился в клубе именно после приглашения Лопеса. Чудеса Луиша на трансферном рынке помогли сократить долги клуба вдвое (на момент прихода скопилось 225 млн евро).

Гальтье доработал сезон, забрал титул и попрощался. Новый президент «Лилля» Оливье Летанг токсично плевался в спину, но тренер понимал, что без помощи Кампуша и с беспощадной летней продажей лидеров ловить нечего.

Теперь Кампуш – новый спортивный босс «ПСЖ» (отвечает за трансферы и внутреннюю организацию клуба), и он мигом пригласил Гальтье. Лоббировал его назначение, даже когда шейхи мечтали о Зидане.

4-4-2 – любимая схема Гальтье. Похоже на топовый «Атлетико» Симеоне, есть параллели с «Ман Юнайтед» Фергюсона (один из любимых тренеров Гальтье)

Главная особенность всех клубов Гальтье – надежная позиционная защита. За редчайшим исключением игроки выстраиваются в 4-4-2 с низкими позициями вингеров и максимальной компактностью. Это нельзя назвать автобусом – команды держатся в среднем блоке, очень редко прячутся в штрафной, просто соперникам сложно найти свободу между защитой и полузащитой, как и коридоры между защитниками.

Простейшая статистика в виде пропущенных голов указывает, что к обороне команд Гальтье – минимум претензий.

Показательно, что именно с идеальной защитой Гальтье добился главного успеха. «Лилль»-2020/21, обогнавший «ПСЖ» в Лиге 1, не просто пропустил меньше всех во Франции – он пропустил меньше всех команд топ-5 лиг (и в пересчете на 90 минут тоже – актуально в сравнении с Бундеслигой). Еще внушительнее другой показатель – по ожидаемым пропущенным «Лилль» тоже был лучшим в Европе. Никакого дикого везения, справедливый результат.

В лучших матчах «Лилль» напоминал «Атлетико» Симеоне в середине 2010-х: непроходимые центральные защитники, компактный центр (Бенжамен Андре – стилистическая копия Габи), крайние защитники реально защищаются.

Есть и другая аналогия – с «Ман Юнайтед» Алекса Фергюсона. Особенно актуально из-за признания Гальтье в том, что Фергюсон – один из его любимых тренеров. Не так уж много современников называют шотландца вдохновителем или кумиром.

Параллелей хватает: от 4-4-2 до тактических нюансов. Например, у Фергюсона два выдвинутых форварда в атаке часто превращались в ситуативную девятку (отвечал за завершение) и ситуативную десятку (в моменте помогал с созиданием). То же заметно и у Гальтье в связках Осимхен-Иконе, Йылмаз-Дэвид, Дольберг-Гуири.

Или использование центрального полузащитника на фланге. В «Юнайтед» был Пак Чжи Сун, в «Лилле» так иногда действовал Ренату Саншеш. Это не классический разрушитель, которых Гальтье ценит в центре поля. При этом Саншешу хватало дисциплины, чтобы спускаться ближе к защите в роли вингера. И в атаке он получал простор для смещений от бровки.

К атаке команд Гальтье больше вопросов. «Ницца» в сезоне-2021/22 финишировала на девятом месте по фактическим голам (52) и на седьмом – по ожидаемым (57). Чемпионский «Лилль» был лишь четвертым по мячам вообще (64) и аж шестым по ожидаемым (50).

Гальтье никогда не практиковал высочайший прессинг, так что после стабильных возвратов в среднем и низком блоке команды Кристофа либо переходят к спокойному владению, либо пробуют моментальный выпад. Есть ощущение, что Гальтье больше любит первый вариант – его «Лилль» с каждым сезоном чуть прибавлял по проценту владения и все меньше забивал после быстрых выпадов.

Владение выглядит так:

• Центральные защитники, опорники и один из крайних защитников аккуратно катают мяч;

• Игроки атаки заполняют коридоры (левый фланг – полуфланг – центр – полуфланг – правый фланг), дергаются в недодачу или за спины защитникам, пытаясь либо самим открыться в свободной зоне, либо создать пространство для партнера.

Нюанс – минимум риска. Защитники нарушают спокойствие не при каждом удачном открывании нападающего. А уж если очевидного адресата для обостряющей передачи нет, первая линия атаки продолжит безопасный перепас. Да и сами нападающие далеки от интенсивности лучших команд Европы.

Так что пасы между линий остаются главным инструментом в позиционках Гальтье, но этот инструмент при своей очевидной пользе используется вяло.

Большой плюс Гальтье – будучи строгим в структурном футболе без мяча, он не душит индивидуально ярких игроков. Николя Пепе при нем рвал фланг как хотел, Саншеш бесконечно пускался в проходы с мячом, Гуири из центра нападения свободно смещался к любимому левому флангу, где либо шел в дриблинг, либо запускал комбинации. Без мяча они уверенно справлялись с задачами, на мяче давали смелые решения.

Причем под навыки лидеров Гальтье придумывает командные идеи. Например, в «Ницце» часто ставил на левый фланг Кефрена Тюрама (профильная позиция – центральный полузащитник). В атаках он смещался ближе к центру, к бровке приходил Гуири (номинально – один из двух форвардов), третьим подключался левый защитник Мелвин Бар – опция для навеса на Делора/Дольберга, хорошо забивающих головой. Итог: хорошее структурное взаимодействие (много игры на третьего, индивидуальные проходы Тюрама и Гуири, подачи Бара) и максимизация качеств Гуири, самого талантливого футболиста «Ниццы».

Гуири подмечал любопытные детали: «Гальтье сначала общается со всей командой, затем каждому объясняет индивидуальные установки в обороне, в нападении и при стандартах, потом коротко общается в парах: с двумя центральными защитниками, с двумя нападающими». Первые два пункта – очевидная рутина в большинстве клубов, а вот идея с делением на пары – интересная находка. И в 4-4-2 особенно резонна.

Футболисты, работавшие с Гальтье, отдельно говорят о его мотивационных речах, которыми восхищался Луиш Кампуш. Капитан «Лилля» Жозе Фонте рассказывал: «Гальтье любит долгие наставления. Но его монологи увлекательно слушать, они пронизаны страстью. Он знает, как зарядить игроков так, чтобы они искренне хотели пахать на максимуме».

Фиксируем: Гальтье – мастер позиционной защиты, внимательный к самым талантливым атакующим игрокам в составе, с одной комплексной идеей при владении, которая работает просто нормально (могло быть продуктивнее, но Гальтье выбирает безопасность и надежность).

И как же будет играть «ПСЖ» Гальтье?

Разумеется, многое зависит от летней трансферной кампании. Пока чаще всего говорят о четырех футболистах: Милан Шкриньяр из «Интера» (центральный защитник), Витинья из «Порту», Ренату Саншеш из «Лилля» (оба – центральные полузащитники) и Джанлука Скамакка из «Сассуоло» (нападающий).

Оттолкнемся от текущего состава и главных слухов. Есть два вероятных сценария.

Первый – гибрид между 4-4-2 и 4-3-3.

Оптимальный вариант для самого Гальтье – так он получит фундамент для любимой позиционной защиты. Смущает только позиция левого вингера без мяча. Очень вероятно, что ни Неймар, ни Мбаппе (тоже в теории может играть в такой роли), не смогут выдерживать компактность и вносить такой же оборонительный вклад, как это делали вингеры «Ниццы» и «Лилля».

Логичное развитие событий: либо Гальтье перейдет на 4-3-3 и без мяча (семерка компактно защищается, трио нападающих ждет возврата мяча), либо Неймар/Мбаппе будет стабильно отрабатывать. Раньше на дистанции мы такого не видели, да и в больших матчах интенсивнее всех защите помогал Анхель Ди Мария (можно вспомнить игры с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ-2020/21). Но его в «ПСЖ» больше нет.

Этот пункт (как и вся система Гальтье} – любопытный челлендж для Мбаппе. Он может стать еще сильнее, прокачавшись в черновой работе. Тем более система Гальтье не требует дикой интенсивности, важнее правильный выбор позиции. И в атакующем смысле это тоже увлекательно – Мбаппе может разбегаться с более глубокой точки, пробовать роль ситуативного плеймейкера на скорости.

Сам Гальтье очень высоко оценивает Мбаппе – после победы «Ниццы» над «ПСЖ» (1:0) тренер декламировал: «Мы играли против Верратти, Неймара, Ди Марии, Месси… Но у «ПСЖ» не было Мбаппе. Без Килиана это команда другого уровня».

4-4-2 (или 4-3-3) позволит нападению отдыхать без мяча (как это и любят). Понятно, что в идеале хочется хорошего движения, компактности между Месси-Мбаппе и полузащитой, чтобы закрывать в круг разыгрывающих опорников соперника (одна из любимых фишек Гальтье), но это утопия. Может, пару раз увидим в ЛЧ. Хотя бы в первых таймах.

При владении ждем базу, актуальную и для Почеттино: к двум ЦЗ спускается разыгрывающий опорник, латерали Мендеш и Хакими поднимаются выше, Неймар-Месси-Мбаппе хаотично двигаются (норма для нападающих команд Гальтье). Вообще-то те самые открывания между линий могут быть очень востребованы для «ПСЖ», и это, вероятно, главная интрига. Что получится у Гальтье в команде с топ-футболистами? Тот же перекат, безопасность и редкие успешные обостряющие передачи? Или более проактивное владение со смелым и работающим механизмом, чтобы взламывать автобусы?

Второй сценарий – 3-5-2. По информации Foot Mercato, Луиш Кампуш получил задание укомплектовать состав именно под эту схему.

В конце сезона-2021/22 Почеттино пробовал схему с тройкой Кимпембе-Рамос-Маркиньос. Выглядело средне: Рамос вычищал штрафную при навесах, но Кимпембе обычно проваливался в мелочах, а Маркиньос чересчур заигрывался с подъемами в атаку и терял зону. Вероятно, его подключения – тренерский замысел, но сработало так себе.

При этом потенциал у схемы очевидный:

1. Трансфер Шкриньяра при 3-5-2 кажется еще осмысленнее. Знакомая для него структура. Понятно, что и в отрыве от схем это качественное усиление, но с тройкой ЦЗ адаптация пройдет быстрее.

2. Мендеш и Хакими – все-таки латерали. Им комфортнее стабильно закрывать всю бровку. Ашраф блистал в такой роли и в «Дортмунде», и в «Интере», Нуну сверкнул в «Спортинге» и сам признавался, что ему больше нравится играть с тремя ЦЗ, чем при четверке.

3. Паредес, Данилу, Верратти, Вейналдум, Гуйе, Эррера, Эбимбе, вероятные Саншеш и Витинья – с гигантским набором центральных полузащитников преступно играть двойкой в центре. Кого-то точно продадут, но конкуренция бешеная.

Гигантский нюанс – два места в атаке. Много инсайдов, что «ПСЖ» работает над продажей Неймара, но пока все максимально туманно. Стабильно оставлять кого-то в запасе из Неймара, Мбаппе, Месси – ух, это сериал. Понятно, что будут пропуски из-за травм и дней рождения, но в больших матчах схема 3-5-2 дает простор для интриг и скандалов.

И возникает вопрос о балансе между нападением и защитой. С Почеттино поняли, что вариант с защитой всемером – вполне рабочий, можно сдерживать даже топ-клубы. Тут может быть целых восемь работяг. Единственный страх – у Гальтье могут возникнуть проблемы с построением позиционной обороны в пятерку защитников (предпочитал четверку вне зависимости от уровня соперников). Важное сомнение, но есть более сложные вопросы.

Что с атакой? Не станет ли она еще скучнее и предсказуемее?

Возможно. Допустим и приятный маршрут: Хакими улучшит атакующую продуктивность в более смелой позиции, Мендеш будет развиваться, Верратти и Саншеш дадут креатива через дриблинг и ведение, а Вейналдум наконец покажет фирменные забегания вторым темпом.

Диапазон исходов велик: от пугающей стерилизации (максимум – индивидуальные действия Месси и Мбаппе) до вариативной атакующей структуры с полезным вкладом крайков, центральных полузащитников и даже ЦЗ (забросы Маркиньоса актуальны всегда).

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Не трогали тему авторитетности Гальтье, хотя в комментариях к новостям про назначение Кристофа это едва ли не самое популярное опасение: как тренер, никогда не работавший в топ-клубах, будет руководить мегазвездным составом с Мбаппе, Месси и Неймаром?

Кажется, этой теме уделяют слишком много внимания. Важно вот что: Гальтье – не догматик. У него нет фанатичных идей, без реализации которых он не хочет и не может добиваться результата. Даже в теории нет никаких экстраординарных требований, которые вдруг смутят лидеров атаки «ПСЖ».

Вряд ли от Гальтье стоит ожидать огненного футбола. «ПСЖ» хочет результата. Если его не будет, никто не удивится – только плюс миллион издевок.

Если Гальтье вдруг добьется успеха (= выиграет ЛЧ), это будет уникальный сюжет.

Фото: globallookpress.com/ Norbert Scanella