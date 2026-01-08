  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. ЧМ-2026. 1/8 финала. Мексика против Англии, Бразилия уступила Норвегии

0
ЧМ-2026. 1/8 финала. Англия одолела Мексику, Бразилия уступила Норвегии
Очередные матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.

На ЧМ-2026 продолжаются матчи второго раунда плей-офф.

В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2). Мексика уступила Англии (2:3) в матче, начало которого было перенесено на час

ЧМ-2026

1/8 финала

Чемпионат мира. 1/8 финала
5 июля 20:00, Метлайф Стэдиум
Логотип домашней команды
Бразилия
Завершен
1 - 2
2.71xG0.86
Логотип гостевой команды
Норвегия
Матч окончен
  Неймар
90’
+10’
Неймар
90’
+6’
90’
+5’
Меллер Вольф   Эстигор
90’
  Холанд
79’
  Холанд
Бруно Гимараэс   Эдерсон
79’
Роша   Данило
67’
Мартинелли   Неймар
67’
63’
Рюэрсон   Эурснес
Матеус Кунья   Эндрик
58’
46’
Нуса   Скьеллеруп
46’
Серлот   Бобб
2тайм
Перерыв
Бруно Гимараэс
14’
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Бруно Гимараэс, Роша, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья
Запасные: Лео Перейра, Рожер, Игор Тиаго, Бруно Гимараэс, Роша, Рафинья, Матеус Кунья, Алекс Сандро, Мартинелли, Уэвертон, Фабиньо, Луис Энрике, Эдерсон, Бремер
1тайм
Норвегия:
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот
Запасные: Меллер Вольф, Хеуге, Рюэрсон, Серлот, Торсбю, Торстведт, Ларсен, Тангвик, Сельвик, Бьеркан, Ланго, Фалькенер, Нуса, Осгор
Подробнее
Чемпионат мира. 1/8 финала
6 июля 01:00, Ацтека
Логотип домашней команды
Мексика
Завершен
2 - 3
1.98xG1.52
Логотип гостевой команды
Англия
Матч окончен
90’
+8’
Хендерсон
Васкес
90’
+8’
90’
Кейн   Роджерс
Киньонес   Мартинес
81’
Санчес   Фидальго
79’
75’
Андерсон   Берн
74’
О`Райли   Спенс
72’
О`Райли
Санчес
71’
  Хименес
69’
68’
Гехи
Ромо   Гутьеррес
61’
Мора   Хименес
61’
60’
  Кейн
57’
Сака   Стоунз
54’
Куанса
Монтес   Альварес
46’
2тайм
Перерыв
  Киньонес
42’
38’
  Беллингем
36’
  Беллингем
1’
Райс
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо
Запасные: Чавес, Гонсалес Альба, Санчес, Мора, Киньонес, Ромо, Вега, Монтес, Рейес, Пинеда, Варгас, Уэрта, Чавес, Асеведо, Очоа
1тайм
Англия:
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Конса, Куанса, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Сака, Кейн
Запасные: Чалоба, Хендерсон, Майну, Эзе, Тоуни, О`Райли, Сака, Андерсон, Кейн, Траффорд, Джеймс, Хендерсон, Рэшфорд, Уоткинс, Мадуэке
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?15214 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Англии по футболу
результаты
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Мексики по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Бразилия - Англия в 1/4 было бы хорошо. Но есть ощущение, что как минимум одна из этих команд вылетит уже сегодня.
Ответalex023
Бразилия - Англия в 1/4 было бы хорошо. Но есть ощущение, что как минимум одна из этих команд вылетит уже сегодня.
Вини домой сегодня поедет. Англичане банда валидольная, там всякое может случиться.
Ответalex023
Бразилия - Англия в 1/4 было бы хорошо. Но есть ощущение, что как минимум одна из этих команд вылетит уже сегодня.
Комментарий скрыт
За Норвегию и Мексику)
ОтветRoman
За Норвегию и Мексику)
Одна из этих сборных думаю,точно пройдет как минимум.
Ответitallyan1c
Одна из этих сборных думаю,точно пройдет как минимум.
Так точно пройдёт или думаете?
Англия-Мексика - тяжёлый матч для меня эмоционально.

С одной стороны - команда, за которую, так уж получилось, я болею с раннего детства, и разумеется, на каждом турнире наивно надеюсь, что футбол всё-таки рано или поздно должен вернуться домой.

С другой - команда, ставшая мне почти родной, так как в 2022-2024 годах я жил в Мексике и очень пристально заинтересовался её футболом, и восхождение к своему статусу лидеров нынешней сборной - Киньонеса, Монтеса, Лиры - наблюдал с самых низов. И разумеется тоже желаю, чтобы страна, столь фанатеющая по футболу, наконец прорвала своё проклятие 1/8.

Пускай по справедливости победит сильнейший, а победив - докажет, что это было не зря. Если Англия - будьте добры, вернитесь домой с кубком. Если Мексика - станьте главной сенсацией турнира и выйдите хотя бы в 1/2, добившись лучшего результата в истории страны.
ОтветNikoVinkovic
Англия-Мексика - тяжёлый матч для меня эмоционально. С одной стороны - команда, за которую, так уж получилось, я болею с раннего детства, и разумеется, на каждом турнире наивно надеюсь, что футбол всё-таки рано или поздно должен вернуться домой. С другой - команда, ставшая мне почти родной, так как в 2022-2024 годах я жил в Мексике и очень пристально заинтересовался её футболом, и восхождение к своему статусу лидеров нынешней сборной - Киньонеса, Монтеса, Лиры - наблюдал с самых низов. И разумеется тоже желаю, чтобы страна, столь фанатеющая по футболу, наконец прорвала своё проклятие 1/8. Пускай по справедливости победит сильнейший, а победив - докажет, что это было не зря. Если Англия - будьте добры, вернитесь домой с кубком. Если Мексика - станьте главной сенсацией турнира и выйдите хотя бы в 1/2, добившись лучшего результата в истории страны.
Англия да с кубком? Не реально.
ОтветКатя СПб
Англия да с кубком? Не реально.
Ну я же не объективный прогноз делаю, а просто пишу свои хотелки, как многие здесь :)
Месси 7 голов
Мбаппе 7 голов
Холланд 7 голов
Роналду 7 номер
Ответspain_08@mail.ru
Месси 7 голов Мбаппе 7 голов Холланд 7 голов Роналду 7 номер
завтра 7-й номер забьет
Ответspain_08@mail.ru
Месси 7 голов Мбаппе 7 голов Холланд 7 голов Роналду 7 номер
Блин, так Винисиус снова мимо Золотого мяча пролетит
За Бразилия - Англия 1/4
топовые вывески для 1/8
24 года назад четвертьфинал Бразилия - Англия получился самым напряжённым и драматичным матчем того плей-офф
неуступчивые англичане, которые не испугались мощи соперника и вышли побеждать
волшебные бразильцы, сумасшедший гол Роналдиньо со штрафного, его удаление и слёзы
хочется снова увидеть что-то такое)
ОтветБорис_1117003684
топовые вывески для 1/8 24 года назад четвертьфинал Бразилия - Англия получился самым напряжённым и драматичным матчем того плей-офф неуступчивые англичане, которые не испугались мощи соперника и вышли побеждать волшебные бразильцы, сумасшедший гол Роналдиньо со штрафного, его удаление и слёзы хочется снова увидеть что-то такое)
Да, надо найти запись и пересмотреть .

Нынешнее поколение футболистов не смог никогда дшстич такого уровня игры , что они и показывают на этом ЧМ
Ахахахаха что там Неймар показывает? Он ща вылетит через 10 секунд
ОтветБлуждающий странник
Ахахахаха что там Неймар показывает? Он ща вылетит через 10 секунд
Часы
Ну отлично. Пауза. Неймару она как раз. Он уже наверное подустал
ОтветКрасная стрела
Ну отлично. Пауза. Неймару она как раз. Он уже наверное подустал
😂😂😂😂
Не перенесли в итоге Мексику-Англию на 21, как проскакивало в новостях? Эх, какая жалость...
ОтветGobot
Не перенесли в итоге Мексику-Англию на 21, как проскакивало в новостях? Эх, какая жалость...
Да, жаль. Могли два топовых матча один за другим посмотреть :(
В чем проблема запретить остановку перед пенальти ? Затормозил, свободный удар, свободен! Вратарям шаг нельзя сделать, а бьющий творит че хочет
ОтветStas Efimov
В чем проблема запретить остановку перед пенальти ? Затормозил, свободный удар, свободен! Вратарям шаг нельзя сделать, а бьющий творит че хочет
давно пора
тошнит уже от этих перетопываний прихлопов и остановок
особенно тошнит от манеры Левандовски
ОтветStas Efimov
В чем проблема запретить остановку перед пенальти ? Затормозил, свободный удар, свободен! Вратарям шаг нельзя сделать, а бьющий творит че хочет
Как ты регламентирует каким должен быть шаг при разбеге? Они же не останавливаются пл ходу разбеге, просто шаг замедляют
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Англия сыграет с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026
1 минуту назад
Англия одолела Мексику в 1/8 финала ЧМ – 3:2! Беллингем сделал дубль, Куансу удалили, Хименес и Кейн забили с пенальти
1 минуту назад
«Я бы выпустил Неймара в старте. Он мог бы реализовать пенальти в 1-м тайме, и игра сложилась бы по-другому». Мело об 1:2 с Норвегией
8 минут назад
Из-за фола Кейна в ворота Англии назначили пенальти в матче с Мексикой: Харри подбил ногу Гутьерреса. Рауль Хименес забил
21 минуту назадФото
Кейн забил 73 гола в 67 матчах за Англию и «Баварию» за последний год
25 минут назад
Кейн забил 6-й гол на ЧМ – Мексике с пенальти. Форвард Англии уступает Месси, Мбаппе и Холанду в гонке бомбардиров – у них по 7 мячей
31 минуту назад
Вратарь Мексики Ранхель сбил Гордона в штрафной. Судья назначил пенальти на 60-й – Кейн забил с точки
33 минуты назадФото
Куанса удален с матче с Мексикой за удар в ногу Гальярдо в подкате. Арбитр Фагани показал красную после ВАР
39 минут назадФото
Златан Ибрагимович: «Норвегия показала Жогу Бониту, а Бразилия играла в Жогу Черт Пойми Чего. Когда лев голоден, он ест. Норвегия напоминает Швецию на ЧМ-1994»
сегодня, 05:06
Беллингем за 99 секунд сделал дубль в матче с Мексикой. У хавбека Англии 4 гола в 5 играх ЧМ-2026
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
У Мексики 7 ударов в первом тайме, у Англии – 3. Мексиканцы пробили трижды после двух пропущенных
49 минут назад
У Киньонеса 4+1 в 5 матчах на ЧМ. Форвард Мексики и «Аль-Кадисии» сравнялся с Винисиусом, Дембеле, Ойарсабалем и Сарром в списке бомбардиров
53 минуты назад
Неймар показал себе пальцем в грудь перед Нюландом после забитого пенальти в матче с Норвегией. Форвард говорил с вратарем перед ударом
сегодня, 03:55Фото
Беллингем, Кейн, Монтес, Райс, Сака, Хименес, Гордон – в составах Мексики и Англии на матч ЧМ-2026
сегодня, 02:12
Сборная Норвегии отпраздновала «греблей викингов» победу над Бразилией и выход в 1/4 финала ЧМ-2026. Холанд бил в барабан
сегодня, 01:53
Неймар вышел на 67-й минуте матча с Норвегией в 1/8 финала ЧМ. Вингер Бразилии заменил Мартинелли при счете 0:0
сегодня, 00:38
Эндрик не реализовал выход один на один через минуту после выхода на замену в матче с Норвегией
сегодня, 00:36
Лапочкин о приостановке дисквалификации Балогуна: «Какой‑то правовой нигилизм. Чудовищный фол, он мог сломать ногу сопернику, красная показана абсолютно правильно»
сегодня, 00:21
Мартинес об игре с двумя форвардами – Роналду и Рамушем: «Нужно учитывать ход матча. С Хорватией возникла ситуация, требующая двух нападающих. Когда Португалия сравняла, игра стала другой»
сегодня, 00:15
Бразилия не забила пенальти на ЧМ впервые с 1986 года
вчера, 23:53