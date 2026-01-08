Очередные матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.

На ЧМ-2026 продолжаются матчи второго раунда плей-офф.

В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2). Мексика уступила Англии (2:3) в матче, начало которого было перенесено на час .

ЧМ-2026

1/8 финала

Чемпионат мира. 1/8 финала 5 июля 20:00, Метлайф Стэдиум Бразилия Завершен 1 - 2 2.71 xG 0.86 Норвегия Матч окончен Неймар

90’ +10’ Неймар 90’ +6’ 90’ +5’ Меллер Вольф Эстигор 90’ Холанд

79’ Холанд

Бруно Гимараэс Эдерсон 79’ Роша Данило 67’ Мартинелли Неймар 67’ 63’ Рюэрсон Эурснес Матеус Кунья Эндрик 58’ 46’ Нуса Скьеллеруп 46’ Серлот Бобб 2 тайм Перерыв Бруно Гимараэс 14’ Бразилия Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Бруно Гимараэс, Роша, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья Запасные: Лео Перейра, Рожер, Игор Тиаго, Бруно Гимараэс, Роша, Рафинья, Матеус Кунья, Алекс Сандро, Мартинелли, Уэвертон, Фабиньо, Луис Энрике, Эдерсон, Бремер 1 тайм Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот Запасные: Меллер Вольф, Хеуге, Рюэрсон, Серлот, Торсбю, Торстведт, Ларсен, Тангвик, Сельвик, Бьеркан, Ланго, Фалькенер, Нуса, Осгор

Чемпионат мира. 1/8 финала 6 июля 01:00, Ацтека Мексика Завершен 2 - 3 1.98 xG 1.52 Англия Матч окончен 90’ +8’ Хендерсон Васкес 90’ +8’ 90’ Кейн Роджерс Киньонес Мартинес 81’ Санчес Фидальго 79’ 75’ Андерсон Берн 74’ О`Райли Спенс 72’ О`Райли Санчес 71’ Хименес

69’ 68’ Гехи Ромо Гутьеррес 61’ Мора Хименес 61’ 60’ Кейн

57’ Сака Стоунз 54’ Куанса Монтес Альварес 46’ 2 тайм Перерыв Киньонес

42’ 38’ Беллингем

36’ Беллингем

1’ Райс Мексика Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо Запасные: Чавес, Гонсалес Альба, Санчес, Мора, Киньонес, Ромо, Вега, Монтес, Рейес, Пинеда, Варгас, Уэрта, Чавес, Асеведо, Очоа 1 тайм Англия: Пикфорд, О`Райли, Гехи, Конса, Куанса, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Сака, Кейн Запасные: Чалоба, Хендерсон, Майну, Эзе, Тоуни, О`Райли, Сака, Андерсон, Кейн, Траффорд, Джеймс, Хендерсон, Рэшфорд, Уоткинс, Мадуэке

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026