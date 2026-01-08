Очередные матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.
На ЧМ-2026 продолжаются матчи второго раунда плей-офф.
В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2). Мексика уступила Англии (2:3) в матче, начало которого было перенесено на час.
ЧМ-2026
1/8 финала
Бразилия
Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило, Мартинелли, Каземиро, Бруно Гимараэс, Роша, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья
Запасные: Лео Перейра, Рожер, Игор Тиаго, Бруно Гимараэс, Роша, Рафинья, Матеус Кунья, Алекс Сандро, Мартинелли, Уэвертон, Фабиньо, Луис Энрике, Эдерсон, Бремер
Норвегия:
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот
Запасные: Меллер Вольф, Хеуге, Рюэрсон, Серлот, Торсбю, Торстведт, Ларсен, Тангвик, Сельвик, Бьеркан, Ланго, Фалькенер, Нуса, Осгор
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо
Запасные: Чавес, Гонсалес Альба, Санчес, Мора, Киньонес, Ромо, Вега, Монтес, Рейес, Пинеда, Варгас, Уэрта, Чавес, Асеведо, Очоа
Англия:
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Конса, Куанса, Андерсон, Райс, Гордон, Беллингем, Сака, Кейн
Запасные: Чалоба, Хендерсон, Майну, Эзе, Тоуни, О`Райли, Сака, Андерсон, Кейн, Траффорд, Джеймс, Хендерсон, Рэшфорд, Уоткинс, Мадуэке
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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С одной стороны - команда, за которую, так уж получилось, я болею с раннего детства, и разумеется, на каждом турнире наивно надеюсь, что футбол всё-таки рано или поздно должен вернуться домой.
С другой - команда, ставшая мне почти родной, так как в 2022-2024 годах я жил в Мексике и очень пристально заинтересовался её футболом, и восхождение к своему статусу лидеров нынешней сборной - Киньонеса, Монтеса, Лиры - наблюдал с самых низов. И разумеется тоже желаю, чтобы страна, столь фанатеющая по футболу, наконец прорвала своё проклятие 1/8.
Пускай по справедливости победит сильнейший, а победив - докажет, что это было не зря. Если Англия - будьте добры, вернитесь домой с кубком. Если Мексика - станьте главной сенсацией турнира и выйдите хотя бы в 1/2, добившись лучшего результата в истории страны.
Мбаппе 7 голов
Холланд 7 голов
Роналду 7 номер
24 года назад четвертьфинал Бразилия - Англия получился самым напряжённым и драматичным матчем того плей-офф
неуступчивые англичане, которые не испугались мощи соперника и вышли побеждать
волшебные бразильцы, сумасшедший гол Роналдиньо со штрафного, его удаление и слёзы
хочется снова увидеть что-то такое)
Нынешнее поколение футболистов не смог никогда дшстич такого уровня игры , что они и показывают на этом ЧМ
тошнит уже от этих перетопываний прихлопов и остановок
особенно тошнит от манеры Левандовски