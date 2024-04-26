Программирование – самый модный спорт России: занимаются 2,25 млн, тренеров больше, чем в футболе. Как так?

Пока наш спорт существовал вне международных турниров, в России случился бум спортивного программирования – по крайней мере, в официальных отчетах.

По данным Минспорта, в 2023-м этот вид спорта (а это вид спорта!) стал четвертым в стране по количеству занимающихся (2,25 млн) – масштабнее только футбол, плавание и волейбол. Удивительная статистика, особенно без понимания методик подсчета – возможно, считали всех посетителей компьютерных клубов вместе со школьниками на уроках информатики.

Но главное открытие в другом: программирование – теперь спорт, а Россия стала первой страной, признавшей это. Официально это случилось ровно два года назад – в апреле 2022-го Минспорт включил спортивное программирование во Всероссийский реестр видов спорта, а затем утвердил правила.

Разберемся в деталях.

1) Пока здесь существует пять дисциплин:

● алгоритмическое программирование – соревнования по выбору алгоритма и его кодированию на заданных языках программирования;

● программирование робототехники – написание программ, моделирование, настройка и использование робототехнического оборудования;

● хакатон (продуктовое программирование) – реализация работоспособного программного комплекса, который решает продуктовую задачу, и презентация готового решения;

● программирование систем информационной безопасности – поиск уязвимостей, создание систем защиты информации, расследование инцидентов и другие профессиональные умения в сфере информационной безопасности;

● программирование беспилотных авиационных систем – написание программного кода для беспилотников и управление ими.

2) Еще одна статусная деталь: председателем правления федерации спортивного программирования является Одес Байсултанов – заместитель министра спорта Олега Матыцина.

«За последний год мы сделали достаточно большой рывок в сторону популяризации и развития спортивного программирования как вида спорта. Наша задача – в ближайшие пять лет стать первыми в этой сфере во всем мире. У нас и так программисты самые лучшие в мире, что доказывают не слова, а действующий факт: если посмотреть топ-10 по миру, то большая часть среди них российские спортсмены.

Сейчас мы создаем наш внутренний топ-100, я думаю, что это будет востребовано, в том числе и с точки зрения финансового обеспечения», – оптимистичный прогноз от Байсултанова.

3) В государственных документах спортивное программирование уже представлено видом спорта, который можно преподавать в спортивных школах, секциях и других образовательных учреждениях.

Например, федеральный стандарт подготовки по спортивному программированию Минспорт утвердил в самом начале 2024-го. Для подготовки спортивных программистов он предусматривает обязательное наличие тренажерного зала и душевых, принимать в секции по спортивному программированию можно с 10 лет, а в структуре учебного плана около 20% времени занимает физическая подготовка.

Для зачисления на учебно-тренировочный этап отделения спортивного программирования детям придется выполнить ряд спортивных нормативов:

● бег на 60 (10,2 секунды) и 1500 метров (чуть меньше 8 минут) – почему-то в алгоритмическом и программировании робототехники бегать можно помедленнее, чем в остальных дисциплинах;

● в наклоне вперед из положения стоя дотянуться руками на 5 см ниже уровня ног;

● челночный бег 3 по 10 метров (8,5 секунды);

● поднимание туловища из положения лежа (35 раз за минуту).

А еще – тест по печати произвольного текста на клавиатуре: если уложитесь в 220 символов за минуту, то вы будущий спортивный программист.

Можно получить в спортивном программировании и кандидата в мастера спорта (пока наивысшее звание) – за место в топ-8 на чемпионате мира или в топ-4 на чемпионате России.

4) В 2023 году статистики Минспорта насчитали в России 62 тысячи штатных тренеров-преподавателей по спортивному программированию. Это абсолютный рекорд по стране – больше нет ни в одной другой дисциплине. Отстает даже футбол, здесь тренеров меньше почти в 6 раз (всего 10 тысяч).

Правда, в другом отчете Минспорта за 2023-й, сканирующем организации по спортивной подготовке (спортшколы etc), строка напротив спортивного программирования оказалась пустой – возможно, подсчеты ведутся до сих пор.

Минспорт – не единственное министерство, развивающее спортивное программирование. Летом 2022-го к этому направлению подключилось Минцифры. Два министра – Олег Матыцин и Максут Шадаев – подписали «меморандум о сотрудничестве в целях развития и популяризации новой дисциплины среди населения».

«В нашей стране огромное количество людей, особенно в молодежной среде, увлечены компьютерными технологиями. Для одних это хобби, другие занимаются профессионально, работают в ИТ-сфере. В спортивном программировании ценятся быстрота принятия решений, внимательность и нацеленность на результат – все эти качества очень важны и в спорте.

Создание Федерации спортивного программирования будет способствовать развитию ИТ-технологий, новых подходов и инноваций в отрасли физической культуры и спорта, привлечению молодых людей к активному образу жизни и интеллектуальному труду. Сегодня в век цифровизации это как никогда актуально», – программная речь министра Матыцина.

«Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию», – анонс от главы Минцифры Шадаева.

5) Спортивные вузы постепенно обзаводятся компьютерными факультетами и кафедрами. В ГЦОЛИФКЕ – главном спортивном университете Москвы – кафедра теории и методики компьютерного спорта, шахмат и цифровых технологий появилась еще в 2018 году.

На выходе можно получить образование по профилям «Спортивная подготовка по виду спорта компьютерный спорт. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта» или «Спортивная подготовка по виду спорта гонки дронов (беспилотных воздушных судов). Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта».

Для поступления учитываются результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку, а на профессиональном испытании придется прыгать с места в длину, подтягиваться, выполнять челночный бег, а еще пройти нехитрое компьютерное тестирование.

2,25 млн человек, занимающихся спортивным программированием, – разве после этого кто-то назовет Россию неспортивной страной? Ведь все эти люди по стандартам Минспорта должны бегать, прыгать и поднимать туловище из положения лежа.

«Термин «олимпийский вид спорта» требует изучения, переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК», – а свежая цитата министра Матыцина оставляет надежду, что спортивное программирование вскоре станет олимпийским хотя бы в России.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

Фото: РИА Новости /Санат Имангалиев, Григорий Сысоев; Министерство спорта Российской Федерации ; unsplash.com /Alex Kotliarskyi