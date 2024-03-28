Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают друг на друга

Допинговый бан Камилы Валиевой завел наших чиновников в тупик: кому публиковать официальный документ об ее исключении из сборной?

А ведь это хоть и формальная, но обязательная процедура, прописанная в нашем спортивном законодательстве, которую не хотят брать на себя ни Минспорт, ни Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Попробуем разобраться в условиях этой задачки со звездочкой.

1) 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой (точка отсчета с 25 декабря 2021-го) за применение допинга. С этого момента фигуристка не только лишилась титулов, званий и результатов, полученных в этот период, но и потеряла легальную возможность участвовать в любых мероприятиях, проводимых ФФКР или другой организацией, подчиняющейся кодексу WADA.

Разумеется, нахождение в сборной, куда Валиеву официально включили перед сезоном-2023/24 – тоже запрещенный кодексом WADA момент.

2) Это правило подтверждено приказом Минспорта: дисквалифицированные за допинг спортсмены должны максимально быстро исключаться из списков сборной России.

Бюрократически этот пункт звучит так:

«В случае если к спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта, включенным в списки, применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде дисквалификации, в отношении таких спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации направляют в ЦСП изменения в списки об исключении таких лиц».

Получается, Валиеву должны были исключить из списков сборной не позднее 13 февраля. Но что-то пошло не так.

3) Ни 13-го, ни 23-го, ни вообще в феврале об исключении Валиевой из сборной наши чиновники не произнесли ни слова.

Только 7 марта в телеграм-канале «Лапидарность», который ведет журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков, появилось письмо на бланке Минспорта. Там директор департамента спорта высших достижений Алексей Дроздов, отвечая на обращение некого человека, чьи данные замазаны журналистом, сообщил : «Федерация фигурного катания России исключила Валиеву из списка кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию».

Любопытная деталь, которую надо запомнить: в своем ответе Дроздов ссылался на приказ Минспорта под номером 139 от 25 февраля 2022 года, регламентирующий принципы и критерии формирования сборной.

4) В тот же день гендиректор ФФКР Александр Коган подтвердил в интервью ТАСС исключение Валиевой из сборной: «Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами».

5) Тем не менее законодательные документы требуют публичного размещения изменений в списках сборных России – и здесь начинается самое интересное.

На официальном сайте Минспорта в разделе «Спорт высших достижений» размещены списки всех зимних сборных уходящего сезона-2023/24 и несколько дополнительных списков с изменениями по каждому виду.

Там же прикреплен и приказ «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков». По ссылке открывается приказ № 139 от 25 февраля 2022 года, на который и ссылался Дроздов в том самом ответе анонимному заявителю «Лапидарности».

В этом приказе прописана и обязанность Минспорта размещать изменения в списке сборных на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения этих изменений.

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Дословно: «Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений».

6) Но ни через 5 дней, ни через 35 список с исключением из сборной Камилы Валиевой на сайте Минспорта не появился – это вызвало логичные вопросы, на которые журналистам «Матч ТВ» ответили в пресс-службе Минспорта.

«Согласно пункту 42 приказа Минспорта России от 2 августа 2023 года № 555, утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и изменения к ним размещаются на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций».

Удивительное начинается дальше – приказ с таким номером и датой отсутствует в базе документов Минспорта.

Его невозможно найти – в хронологическом порядке за приказом № 450 (1 августа 2023 года) «О внесении изменения в приказ Минспорта России» сразу следует приказ № 559 (03 августа 2023) «О назначении стипендий Президента Российской Федерации победителям, серебряным и бронзовым призерам международных соревнований «Дружба-84».

Тем не менее приказ с номером 555 министр спорта Олег Матыцин действительно подписывал – его можно найти в базе данных различных библиотек, хранящих правовые акты, в том числе и приказы Минспорта.

Он носит то же название, что и приказ №139, висящий на сайте Минспорта, на который ссылался директор департамента Дроздов: «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков».

Среди важных моментов в нем признается утратившим силу предыдущий приказ №139 Министерства спорта Российской Федерации от 25 февраля 2022 года.

Два промежуточных вывода: а) выходит, что в ответе «Лапидарности» директор департамента Дроздов ссылался на утративший силу приказ; б) на сайте Минспорта в соответствующем разделе размещен приказ, не имеющий никакой силы, а заменить его никто не удосужился.

7) В новую версию приказа действительно внесено изменение: теперь обязанность размещать списки сборных и изменения в них переложена на федерации.

«Утвержденные списки и изменения к ним размещаются на официальных сайтах федераций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в федерации». Интересно, в каком формате доводился этот приказ до федераций и доводился ли вообще?

8) Несмотря на то, что новая версия приказа вступила в силу 2 августа, Минспорт продолжал исправно выкладывать изменения в списке сборных на своем официальном сайте: 11 августа изменение список специалистов сборной по фигурному катанию; 4 сентября – по биатлону и бобслею; 11 сентября – по конькобежному и санному спорту.

Внезапный стоп случился только на Камиле Валиевой.

9) ФФКР, разумеется, никаких документов об исключении Валиевой из сборной на своем сайте не размещала – в нарушение нового приказа Минспорта.

Более того, отыскать на сайте ФФКР раздел со списками сборной России – отдельный и не самый простой квест. Попробуете?

Для тех, у кого не получилось – прямая ссылка . Камила Валиева – на самом видном месте.

А в нижней части этой страницы легко обнаружить маршрут для тех, кому нужны актуальные списки:

«Актуальный список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по фигурному катанию на коньках с дополнениями и изменениями доступен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе «Деятельность → Спорт высших достижений → Спортивные сборные команды Российской Федерации → Списки кандидатов в сборные команды Российской Федерации по зимним видам спорта → Фигурное катание на коньках».

Круг замкнулся.

А приказы Минспорта, похоже, просто бумажки – и для чиновников из федераций, и из самого министерства.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид