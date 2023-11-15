Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

Камила Валиева запуталась в элементах произвольной программы и осталась без подиума – самый запоминающийся фрагмент казанского этапа Гран-при.

Несколько коротких пояснений для тех, кто все пропустил:

• Валиева заявила на произвольную каскад и две комбинации прыжков – в то время, как правила позволяют вставлять в программу не более одной комбинации в дополнение к паре каскадов (к этой детали еще вернемся).

• В прокате Камила исполнила те самые две комбинации, хотя вторая незначительно отличалась от заявленной (тройной тулуп вместо двойного).

• Два этих факта в отдельности друг от друга можно было списать либо на техническую ошибку при заявке (как модно говорить в нашей фигурке – ошибку ввода), либо на ментальное затмение фигуристки на льду, но в совокупности они четко показывают: Валиева сделала то, что запланировала вместе с тренерами.

• Судьи – им надо отдать должное – нарушение правил разглядели, снизив базу за последнюю комбинацию сразу на 10,2 балла. Для сравнения, от занявшей второе место Алины Горбачевой Камилу отделили 5,43 балла.

И здесь самый важный вопрос: как это вышло?

Почему Этери Тутберидзе, всегда максимально пользовавшаяся правилами (самый яркий пример – семь прыжков Загитовой во второй части программы), допустила такой глупый прокол?

1. Вероятно, перевод Валиевой с каскадов на комбинации – вынужденный ход Тутберидзе и ее новая попытка использовать правила в собственных интересах.

Он стал необходимостью после сочетания двух факторов:

а) очевидные проблемы Камилы со сложными прыжковыми элементами, которые возникли в силу комплекса причин (взросление, рост, слабая физическая готовность, снижение тренировочных нагрузок, мотивация).

б) изменения в правилах, принятые летом 2022-го на том самом конгрессе ISU (Международный союз конькобежцев), где повышали возрастной ценз фигуристок.

2. Для Валиевой контент – вторая по актуальности проблема после скорого вердикта CAS.

Сравните: в олимпийском сезоне Камила владела четверным тулупом (сольным и в каскаде), четверным сальховом и тройным акселем, а ее техническая база превышала 86 баллов. Сейчас в идеальном мире ее база около 70 баллов, но виртуальных – при условии, что прыжки все-таки выстроятся в какую-то логическую цепочку.

Четверной тулуп – последний элмент ультра-си, который Камила пытается внедрить в программу, выглядит все менее реалистично. Хотя и в прошлом сезоне Валиева поначалу с него падала, но к чемпионату России все же восстановила.

Остальным прыжкам Камилы скоро круглые даты – последний сальхов получился в олимпийском команднике, последний триксель попробовала в марте на финале российского Гран-при – неудачно.

В новый сезон Валиева и ее тренеры входили со сложной задачей: не просто компенсировать потерю базовой сложности, но еще и облегчить катание Камилы. Особенно во второй части программы, где силы покидают ее почти полностью.

И комбинации – вполне рабочий механизм, который позволяет сохранять уровень сложности в серийных прыжках, минимизируя энергозатраты. Для понимания: олимпийская ценность каскадов Валиевой (с четверным тулупом) составляла 35,92 балла, а нынешняя с двумя щадящими комбинациями гипотетически принесла бы 33,79 балла.

3. Почему именно комбинации, ведь фигуристки Этери редко использовали их прежде?

Сразу проговорим, что такое комбинации и чем они отличаются от каскадов. Комбинация – последовательность двух или трех прыжков, которая завершается акселем с прямым шагом с дуги приземления, при этом допускается один полный оборот между прыжками и касание льда свободной ногой. В каскаде такое невозможно – там нога приземления должна быть толчковой ногой для следующего прыжка.

Внедрять комбинации в программы учениц Тутберидзе начала с прошлого сезона: тройной флип с акселем появился у Валиевой, четверной тулуп с акселем – у Софьи Акатьевой и Аделии Петросян (на фото ниже), тройной флип с двумя акселями у Дарьи Садковой, тройной аксель с двойным у Ники Эгадзе.

Но это не личный тренд имени Этери – мода на комбинации в женском катании появилась в прошлом сезоне сразу после того, как ISU изменил правила. Например, в женской произвольной на ЧМ-2022 лишь три фигуристки из 24 исполняли комбинацию с двойным акселем в конце, а уже на следующий год таких фигуристок было 13.

Аналогичная ситуация с российским чемпионатом: в декабре-2021 комбинацию делала одна Лиза Туктамышева, через год – уже 9 фигуристок из 17.

Дело в том, что до сезона 2022/23 сумма баллов за прыжки в комбинации имели понижающий коэффициент 0,8, поэтому прыгать их было экономически невыгодно.

Такая строгость имела логическое обоснование: исторически комбинация с двойным акселем считалась более простым элементом, чем каскад с точки зрения обучения, исполнения, физических затрат, рисков. Объяснение простое – последний прыжок, по сути, выполняется после 1-2-секундной паузы, которая позволяет хотя бы немного восстановиться и прийти в себя после предыдущего.

Летом 2022-го конгресс ISU отменил понижающий коэффициент. Но, понимая, какого джинна выпускает на волю, изменил еще одно правило – правда, из параграфа на другом конце правил.

Сравните правило 612 в двух редакциях.

Было до сезона 2022/23: в произвольной программе может быть до трех каскадов или комбинаций прыжков.

Стало с сезона 2022/23: в произвольной программе может быть до трех каскадов или двух каскадов и одной комбинации прыжков.

Эти изменения зафиксированы в коммюнике ISU под номером 2496 от 30 июня 2022-го, но на сайте ФФКР его не найти, а единственная ссылка ведет в никуда. Хотя проверьте – пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина нас читает, поэтому, может быть, уже куда-то ведет.

И нет, это не намек на то, что в команде Тутберидзе не смогли найти конкретно этот документ – в технических требованиях правило одной комбинации в произвольной тоже прописано.

4. Но тогда что же случилось – ведь это совершенно точно ошибка? Вариантов, на самом деле, не так много.

Первое и, наверное, самое рациональное объяснение – феномен потери контроля и искажения информации. Это универсальные термины из экономики, которыми объясняют ошибки руководителей при увеличении масштабов компании или росте в ней количества уровней иерархии.

Мы не знаем, кто отвечал за выбор и расстановку элементов в казанской версии произвольной Валиевой – сама Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз или кто-то еще. Не знаем, в какой момент принималось это решение и чем оно вызвано. Например, на контрольных прокатах Камила показывала программу вообще без комбинаций.

Но мы видим, что внимание Тутберидзе сейчас предельно рассредоточено: суд в CAS, строительство ледового центра, жизнь дочери в США и выступления за Грузию, поездки с учениками на международные турниры. И серия российского Гран-при в этой очереди точно не на первом месте.

Могла ли в этом калейдоскопе Этери упустить или забыть, что прошлым летом ISU ввел ограничения на количество комбинаций в произвольной программе? Об этом она, возможно, расскажет в следующем большом интервью.

Но даже если допустить такую возможность, неужели рядом не оказалось никого, кто бы вспомнил – помощники, специалисты, сама Камила?

И тогда возникает вторая, немного конспирологическая, версия – это не ошибка, а вызов. Вызов всем – коллегам, судьям, чиновникам, системе.

В монологе у Слуцкого Этери отчетливо сформулировала – ее фигурное катание существует в отрыве от реальности, в которой катаются все остальные.

«Вы с ума сошли? Что это вообще за оценки? Я показывала Лакернику Александру Рафаиловичу: ну как вообще такое возможно? Я ругалась, я пыталась объяснить, что это не может стоить 0,19. Ну не может! Вот они напридумывали вот такое», – помните ее пассаж про прыжок Трусовой, который тоже вышел вопреки правилам и получил справедливое снижение (хотя цифры 0,19 от Тутберидзе некорректны).

Похоже, правила для Этери – то, что ограничивает ее работу. Вещь, которую напридумывали. И хотя не соглашаться с ними – все равно что спорить, например, с существованием офсайдов в футболе, эйсов в теннисе или нокаутов в боксе, Этери уверена, что имеет на это право.

В конце концов, перевела же Ирина Винер художественную гимнастику в России на собственные, отличающиеся от мировых, правила. Потому что может.

И кто знает, вдруг две комбинации Валиевой – не только способ снова спросить у Александра Лакерника: ну как вообще такое возможно? – но и первый шаг к чему-то гораздо большему.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид; isu.org