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Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру

Алена Косторная Алена Косторная
ФФКР
Георгий Куница
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Фигурное катание Фигурное катание

Меньше суток продолжался мятеж Алены Косторной против нашей фигурки – сразу после этапа в Омске (4-е место) она выдала максимально острый и эмоциональный спич, но уже вечером откатила историю назад.

Просто сравните две ее фразы:

1. «Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен просто в унитаз. То, как это было оценено – оставляет желать лучшего и, наверное, губит весь настрой, все эмоции и все, что только может быть позитивного на соревнованиях. Это просто объективное понимание того, как мой любимый вид спорта периодически тонет в болоте, причем безвозвратно. […] Никогда в жизни не поверю, что я катаюсь хуже, чем остальные спортсмены. Но, к сожалению, было оценено именно так. […]

Конечно, хотелось бы подойти к людям, которые судили, и спросить, что конкретно им не понравилось. Был только один вопрос: покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось. […]  Вариантов (с переходом в другие федерации – Sports.ru) много, но пока, наверное, озвучивать этого не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше».

2. «Да, у нас были определенные недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили.

Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая дает нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя. Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно». 

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости

Похоже, за несколько часов, разделивших два высказывания, Алена услышала что-то новое о том, каким выглядит ее будущее в нашем спорте.

Ее вчерашнее эмоциональное интервью в миксте – то, что наша фигурка отторгает очень быстро. И терминов, которыми можно описывать цитаты Косторной – независимость, самостоятельность, протест – в ней просто не существует.

Нет, если ты Плющенко или Тарасова, то можешь позволить себе отдельные реакции, а федерация сделает вид, что не заметила, месяцами морозя решение комиссии по этике (по февральской тираде Плющенко его так и нет).

Но давать слово действующим фигуристам – что-то запредельно неуставное.

Вспомните кодекс этики, принятый ФФКР год назад: он банально запрещает открывать рот всем участникам фигурного движения. Да-да, тот самый документ, в котором прописаны запреты на публичные выступления во время соревнований и даже ответы на гипотетические вопросы – Косторная вчерашним интервью нарушила примерно все заповеди оттуда.

Но превращать Алену в отважного оппозиционера нашей фигурки точно не стоит. От создателя «зачем я напрягалась?» новые претензии – скорее эмоциональный каприз, чем объективная аргументация. Хотя судьи, которые не могут определиться, 6 или 9 баллов ставить паре за мастерство катания – зло намного большее, чем говорливые фигуристки.

И все равно намеки Алены показались кому-то слишком дерзкими – настолько, что ее и без того хрупкая парная карьера затрещала.

Это в лыжах или легкой атлетике результаты взвешиваются в секундах и сантиметрах, а в фигурке арбитры могут поставить 6 баллов, а могут 9. И факторы, влияющие на их строгость, фигуристы отлично знают на ярких примерах из последних сезонов.

Ссориться с федерацией, от которой зависят твои места и оценки, безумный ход. Его, конечно, можно себе позволить, но только в некоторых случаев: а) если нет финансовой зависимости от спортивных бюджетов, зато есть желание просто кататься по фану; б) если нет никаких планов на соревновательную карьеру в России; в) если в важных сообщениях на почте висит готовый релиз в другую федерацию, которая ищет первую пару для страны.

Похоже, Косторная с Куницей такими опциями сейчас не обладают.

Но тогда искренность в микст-зоне, которую приходится опровергать спустя несколько часов, не лучшая модель поведения: можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру.

По крайней мере, в нашей фигурке, где молчат даже большие начальники, такое точно никто не оценит. 

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф

17 комментариев

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Туц
Правильно что Алена по быстрому отменила мятеж и начала петь по другому. Не в ее положении высказываться о судействе. Но это конечно не значит что с судейством все норм. Проблемы есть, фото Дэвисов тут очень кстати). Но Девисы то ушли, а вот проблемы с судействомтолько усугубились.
Вообще когда нас только отстранили от международных все переживали как же мы будем, переживали что спортсмены потеряют мотивацию и разбегутся.. А по факту со спортсменами все норм, весь кошмар начался в судействе. От нашей вынужденной закрытости, проблемы что имелись всегда ужасно обостряются. Судьи варятся в собственном котле и оторвались от реальности. Сплошная, усугубляющаяся некомпетентность.
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teddy10
В трансляции резанул момент, когда в кисс энд крае недовольная Алена демонстративно опустила руку Георгия, когда тот показал большой палец в камеру и улыбнулся. Это непрофессионально и неуважительно по отношению к своему мужчине и публике
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Shveddka
"Никогда в жизни не поверю, что Я катаюсь хуже других".Я.Не " наша пара", а "Я".Она все еще одиночница. Потому что " пара" действительно сегодня хуже многих, но тем не менее, для дебюта оценки были вполне достойные, тем не менее Алëну это не устроило. Она, ноунейм парного катания видимо ехала за победой на этап с парами, которые катают не первый год. Как минимум глупо.
+10
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galik55
Алена , только болельщики обрадовались вашему с Георгием появлению, поддерживали вас и так самой все испортить. Похоже ТШР ОБЪЯСНИЛ . Георгий разъясни жене, что парное катание это , как и жизнь в семье взаимное поддержка , а не постоянное недовольство.
Судейство было честным , по катанию.
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Анастасия Платонова
Так делать нельзя. Алёна поняла и исправила. Хотя бы на данный момент точно.
Живём дальше.
Алёна всегда была бунтаркой и ..отличной фигуристкой. Другой такой нет, да и не будет, наверное. Катание магическое, невероятное, захватывающее. Когда видишь Алёну на льду, смотреть на других уже не очень хочется.
Талантливые люди всегда " немного не в себе", что называется.
Простим ей.
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Tanya Reed
А ей не привыкать- накидывать, потом извиняться, обратно слова забирать. Когда-то , убежав из Хрустального , раскритиковала ТШТ, затем, поняв , что у нового тренера не будет результата, на всю страну на первом канале извинялась. Сейчас на судей набросилась и снова язык в …. убрала, когда дали понять, что оценки могут еще ниже быть после таких наездов на судей. Не куница она, а хамелеон)
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Блинчик
Федерация молчания.))
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Potapson
Да уж, эмоции это плохие советчики...
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Зулфира Мухаметшина
Не за горами,и без мужа можно остаться....
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Vesna krasna
а до своей террады она, разве, не знала, что полностью зависима от судей.
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Виктор Войнов
Ну и что , что сдала назад? Главное не давать взад
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Слончик
В общем, прежде чем открывать рот, нужно проверить, являешься ли ты дочерью Тутберидзе, Евгением Плющенко или ТАТ.
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Olga.t
Ответ Vesna krasna
а до своей террады она, разве, не знала, что полностью зависима от судей.
*тирады.
+2
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