Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру

Меньше суток продолжался мятеж Алены Косторной против нашей фигурки – сразу после этапа в Омске (4-е место) она выдала максимально острый и эмоциональный спич, но уже вечером откатила историю назад.

Просто сравните две ее фразы:

1. «Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен просто в унитаз. То, как это было оценено – оставляет желать лучшего и, наверное, губит весь настрой, все эмоции и все, что только может быть позитивного на соревнованиях. Это просто объективное понимание того, как мой любимый вид спорта периодически тонет в болоте, причем безвозвратно. […] Никогда в жизни не поверю, что я катаюсь хуже, чем остальные спортсмены. Но, к сожалению, было оценено именно так. […]

Конечно, хотелось бы подойти к людям, которые судили, и спросить, что конкретно им не понравилось. Был только один вопрос: покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось. […] Вариантов (с переходом в другие федерации – Sports.ru) много, но пока, наверное, озвучивать этого не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше».

2. «Да, у нас были определенные недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили.

Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая дает нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя. Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно».

Похоже, за несколько часов, разделивших два высказывания, Алена услышала что-то новое о том, каким выглядит ее будущее в нашем спорте.

Ее вчерашнее эмоциональное интервью в миксте – то, что наша фигурка отторгает очень быстро. И терминов, которыми можно описывать цитаты Косторной – независимость, самостоятельность, протест – в ней просто не существует.

Нет, если ты Плющенко или Тарасова, то можешь позволить себе отдельные реакции, а федерация сделает вид, что не заметила, месяцами морозя решение комиссии по этике (по февральской тираде Плющенко его так и нет).

Но давать слово действующим фигуристам – что-то запредельно неуставное.

Вспомните кодекс этики, принятый ФФКР год назад: он банально запрещает открывать рот всем участникам фигурного движения. Да-да, тот самый документ, в котором прописаны запреты на публичные выступления во время соревнований и даже ответы на гипотетические вопросы – Косторная вчерашним интервью нарушила примерно все заповеди оттуда.

Но превращать Алену в отважного оппозиционера нашей фигурки точно не стоит. От создателя «зачем я напрягалась?» новые претензии – скорее эмоциональный каприз, чем объективная аргументация. Хотя судьи, которые не могут определиться, 6 или 9 баллов ставить паре за мастерство катания – зло намного большее, чем говорливые фигуристки.

И все равно намеки Алены показались кому-то слишком дерзкими – настолько, что ее и без того хрупкая парная карьера затрещала.

Это в лыжах или легкой атлетике результаты взвешиваются в секундах и сантиметрах, а в фигурке арбитры могут поставить 6 баллов, а могут 9. И факторы, влияющие на их строгость, фигуристы отлично знают на ярких примерах из последних сезонов.

Ссориться с федерацией, от которой зависят твои места и оценки, безумный ход. Его, конечно, можно себе позволить, но только в некоторых случаев: а) если нет финансовой зависимости от спортивных бюджетов, зато есть желание просто кататься по фану; б) если нет никаких планов на соревновательную карьеру в России; в) если в важных сообщениях на почте висит готовый релиз в другую федерацию, которая ищет первую пару для страны.

Похоже, Косторная с Куницей такими опциями сейчас не обладают.

Но тогда искренность в микст-зоне, которую приходится опровергать спустя несколько часов, не лучшая модель поведения: можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру.

По крайней мере, в нашей фигурке, где молчат даже большие начальники, такое точно никто не оценит.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф