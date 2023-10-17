Как судят Дэвис и Смолкина после ухода из России? Грузинская судья – самый влюбленный зритель

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин вновь осваиваются на международных турнирах – спустя полтора года простоя.

Позади три локальных старта: летний Lake Placid Ice Dance International, мемориал Ондрея Непелы в сентябре и свежий Budapest Trophy (оба – из второй по значимости серии «Челленджер»). Промежуточный итог, даже несмотря на скромную конкуренцию, внушает оптимизм – две победы и серебро.

Пожалуй, самое время разобраться, насколько лояльно восприняли возвращение бывшей российской пары судьи, от отношения которых в танцах зависит почти все.

Для контекста короткое погружение в прошлое. Прорыв Дианы и Глеба в топ-дуэты внезапно случился в ноябре 2021-го на Кубке Варшавы. Там у них безумно для танцев вырос личный рекорд (плюс 6 баллов в ритм-танце, плюс 15 по сумме программ), а технические элементы поджигали протокол восторженными оценками судей.

Позже – на Евро и Олимпийских играх – баллы и уровни пошли на спад, но задача попадания в элиту к тому моменту уже была решена (за счет того самого варшавского броска). Правда, проект пришлось приостановить, а перезапустить уже в новых условиях – под грузинским флагом, и, очевидно, с иными рычагами влияния.

Сначала главные выводы о возвращении Дэвис и Смолкина из протоколов.

• Судьи не поменяли отношения к паре после их перехода в Грузию – какая-либо тенденция на снижение надбавок и компонентов или придирчивость судей к качеству элементов отсутствуют, несмотря на разные масштабы влияния российской и грузинской федераций.

• Сейчас у Дэвис и Смолкина 4-й результат сезона в мире (в ритм-танце – 3-й). Это весомая заявка на будущее, даже несмотря на то, что в сезон вступили еще не все топы – без прокатов пока чемпионы мира из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс, канадские победители финала Гран-при Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, вторая американская пара Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер.

• В тотале ISU Challenger Series (вторая по статусу серия фигурного катания после Гран-при) Дэвис и Смолкин вообще идут вторыми – выше бронзовых призеров последнего Евро Юлии Турккилы и Маттиаса Верслуйса из Финляндии и еще нескольких пар из топ-10 ЧМ-2023

• Пока Диана и Глеб легко выигрывают заочную конкуренцию у прежних лидеров сборной Грузии Марии Казаковой и Георгия Ревии, которые по юниорам котировались значительно выше.

Сейчас лучший результат сезона Казаковой и Ревии (180,99 на Lombardia Trophy) на 10,85 балла ниже, чем у Дэвис и Смолкина. Это важное противостояние – на чемпионат мира от Грузии поедет только один дуэт, а у Марии с Георгием преимущество в виде двух этапов взрослого Гран-при.

Теперь подробности в хронологическом порядке:

1. В Лейк-Плэсиде главными соперниками Дэвис и Смолкина стали американцы Уна и Гэйдж Браун, выигравшие юниорский чемпионат мира в олимпийском сезоне. Дуэт, в который сильно верит американская федерация, выиграл ритм-танец, но в произвольном завалил первый же элемент и отстал от грузинского дуэта сразу на 12 баллов.

Диана и Глеб уже на первом после возвращения турнире получили солидные баллы – третий результат в карьере. Выше им выдавали только на двух стартах – том самом Кубке Варшавы и предолимпийском чемпионате России.

Кстати, в США работала интернациональная бригада арбитров и в отношении грузинского дуэта выработала единую позицию: 3-4-й уровень элементов, солидная (+3, +4) надбавка за качество, компоненты около 8 баллов.

Топ-уровень – который в отсутствие ошибок обещает перспективы на больших турнирах.

«Судить по августовским турнирам достаточно сложно, но то, что они катаются, выступают, большие молодцы. Пара входила в топ, прекрасно выступала на Олимпийских играх, они уже входили в элиту европейского фигурного катания, конечно, они будут бороться за высокие места», – анонсировал в августе Илья Авербух.

2. Уже на следующем турнире в конце сентября случился казус: Диана упала на твиззлах в произвольном танце.

Это отбросило их на четвертое место дня, но итоговое серебро никуда не делось, а грузинская судья Юлия Левшунова вообще отдала Глебу с Дианой первое место, несмотря на падение – смелый и откровенный ход для официального челленджера ISU.

По оценкам Левшуновой удобно следить, как относится грузинская федерация к конкуренции в танцах – тремя неделями раньше она судила Lombardia Trophy с участием Казаковой и Ревии, оценив их прокаты на 187,44 балла. Это на 8,47 балла меньше, чем Левшунова выставила Дэвис и Смолкину.

Но вернемся к Диане и Глебу – их общая оценка (188,94) на мемориал Ондрея Непелы совсем не выглядела провалом: всего на три балла ниже, чем в Лейк-Плэсиде. Остальные элементы снова получили высокие уровни и надбавки, а ритм-танец на 77,62 балла судьи посчитали почти безупречным.

«Я всегда верил в способность Этери склонить судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина», – реакция всегда критично настроенного Дэйва Лиза не удивила.

Тем не менее, мемориал Ондрея Непелы с 12-балльным отрывом забрал британский дуэт Лайла Фир – Льюис Гибсон, которым Дэвис и Смолкин проиграли Евро-2022 и Олимпиаду, зато были выше на Гран-при Канады того же сезона.

«Несмотря на падение, мы получили хорошие оценки, и это говорит о том, что судьи оценили нашу программу», – Глеб после турнира точно не выглядел расстроенным.

3. На прошлой неделе в Будапеште Дэвис со Смолкиным практически повторили собственный результат Лейк-Плэсида – расхождение в сумме составило всего 0,02 балла.

И в этот раз конкуренция оказалась минимальной, но в произвольном танце оценки Дэвис и Смолкина почти совпали с баллами канадского дуэта Мари-Жад Лорьо и Ромена Ле Гак. Тем не менее еще одна победа – вторая в сезоне.

Турнир в Будапеште – третий в сезоне – позволил отследить национальные судейские тенденции. Так, Диана с Глебом чаще получали баллы выше средних от арбитров из США, Канады и Украины, намного скромнее их оценивали европейские судьи – из Германии, Франции, Чехии, Италии.

«Фигурное катание очень тонко балансирует на мостике «что нам важнее?», мне кажется, это дело того, кто сидел в судейской бригаде. Просто вкусовщина конкретного судьи. В следующий раз будет сидеть другая бригада, и будет другая ситуация», – точнее всего описала судейство в танцах на примере Дианы и Глеба Бетина Попова.

Но пока это лишь наблюдения за цифрами. Турниром, по-настоящему определяющим актуальный статус Дианы и Глеба, станет Евро-2024 в Каунасе, где у сборной Грузии две танцевальных лицензии.

Фото: instagram.com /goldsk8, /davis.smolkin.team, /julys_julie; Raniero Corbelletti/AFLO, Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press