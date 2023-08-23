19 комментариев

Колонка Алексея Авдохина.

В Махачкале больше нет стадиона имени Елены Исинбаевой – на прошлой неделе правительство Дагестана решило вернуть ему историческое название «Труд».

Уже спустя несколько дней с фасада стадиона демонтировали буквы, провисевшие там шесть лет – они складывались в имя и фамилию Исинбаевой. О ликвидации стенда Исинбаевой в музее спортивной славы Дагестана, расположенном на территории стадиона, пока не сообщалось. Вероятно, и этот поступок – дело времени.

На территории Дагестана Исинбаеву решили отменить после ее резонансного выступления в соцсетях из Испании, где мелькали неожиданные фразы: «человек мира», «номинальные звания», «живу там, где работаю».

Выступление не понравилось многим – дизлайк поставил и глава Дагестана Сергей Меликов.

«Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она жизнь, прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. А в честь Елены пусть называют спортзал в Испании, которую она предпочла России», – на то, чтобы исполнить поручение Меликова, чиновникам потребовался ровно месяц.

Пожалуй, главный вопрос после случившегося сейчас – кому и зачем в 2017-м пришла идея назвать стадион именем спортсменки, которая «никогда не связывала свою жизнь, прошлое и будущее с Дагестаном»?

По сути, ведь это правда – кроме того, что в местном селе родился ее отец, Исинбаева действительно имела минимальное отношение к Дагестану.

Родилась и выросла в Волгограде, лучшие годы карьеры провела в Монте-Карло, на российских соревнованиях представляла Волгоградскую область (в последние годы параллельно – Дагестан, но совсем формально), а республику посещала лишь несколько раз с официальными визитами.

«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Исинбаевой», – еще один аргумент от главы Дагестана, почему от имени в названии стадиона стоило отказаться.

Согласитесь, полное ощущение, что в 2017-м Исинбаева лично требовала присвоить стадиону, только что пережившему реконструкцию, свои имя и фамилию – скоропалительно и без учета мнения горожан?

На самом деле все происходило иначе. Это Дагестан искал способ направить лучи от побед и рекордов Исинбаевой на себя, а решение принималось без учета мнения не только горожан, но и, похоже, самой Елены. И оно точно было нужнее чиновникам, а не завершавшей карьеру спортсменке.

«Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, ведь это ее вторая родина. Поэтому наше решение назвать стадион «Труд» ее именем вполне объяснимо. Реконструкция этого спортивного сооружения завершена, и скоро этот стадион будет носить имя нашей прославленной спортсменки», – так 6 лет назад объяснял решение правительства спортивный министр Дагестана Магомед Магомедов.

Периодически приезжает в Дагестан – убедительная причина, которой, правда, оказалось недостаточно, чтобы оборудовать на стадионе сектор для прыжков с шестом. Ограничились именем и фамилией – постановление правительства о переименовании государственного казенного учреждения республики Дагестан «Стадион Труд» в «Стадион Елены Исинбаевой» вышло 31 мая 2017 года. Того самого правительства, которое через 6 лет выпустило зеркальный документ в обратную сторону.

«Мы переименованы 😉», – незамысловатая реакция в соцсетях стадиона из 2017-го.

«В связи с постановлением правительства Республики Дагестан от 18.08 2023г. №335 о переименовании Стадиона им.Е. Исинбаевой на ГБУ РД «Стадион «Труд», производится демонтаж прежнего названия», – а это уже свежий контент.

Шесть лет назад событие прошло более рутинно – без торжеств, публичной демонстрации букв на фасаде или приглашения Исинбаевой на церемонию открытия. В Дагестане Елена вообще очутилась только спустя два года с благотворительным проектом, на который получила президентский грант – и о прогрессе местной легкой атлетики не имела понятия, выдав забавный диалог с местными журналистами:

– Знаете ли вы о состоянии дел в легкой атлетике Дагестана?

– Я только про борьбу знаю. Все мое окружение здесь – борцы. С легкой атлетикой я знаю все, что у нас в стране в целом происходит, а конкретно в Дагестане не знаю.

– Вам не кажется, что, если бы вы чаще приезжали в Дагестан, это значительно подогрело бы интерес к занятиям легкой атлетикой?

– Я думаю, что двигаться вперед можно и без моего присутствия. К примеру, здесь активно поддержали легкоатлетическую акцию, посвященную Международному дню спорта. Люди тем самым понимают, что есть не только борьба, но и легкая атлетика. Не все от меня одной зависит. Конечно, было бы хорошо, если бы таких Исинбаевых было побольше.

Во время того визита Елена еще прославляла Дагестан – не то что сейчас.

«Мы гордимся тем, что вы наша землячка, прославляете нашу большую и малую родину», – говорил глава Табасаранского района Магомед Курбанов, вручая Елене ковер ручной работы.

«Нынешняя, уже седьмая по счету золотая медаль, завоеванная в российской столице на глазах десятков тысяч обожающих Вас глаз, стала достойным вкладом в укрепление и развитие легкой атлетики, доказательством Вашего выдающегося спортивного таланта. Вы являетесь подлинной гордостью для Дагестана и России! От имени всего дагестанского народа желаю Вам, нашей достойной землячке, новых, не менее ярких достижений, счастья, удачи и благополучия», – писал Елене глава Дагестана Рамазан Абдулатипов после победы на ЧМ-2013.

Оказалось, ничего этого не было, Исинбаева не имеет отношения к Дагестану, а решение назвать стадион ее именем было скоропалительным. Пусть разобраться в этом у чиновников получилось не сразу, зато теперь о ее существовании никто не вспомнит – если не называть и не видеть ее фамилию на стадионе.

Правда, есть и еще одна параллельная фантасмагория: когда одни и те же люди, аплодируя отмене Исинбаевой в Дагестане, возмущаются ее отсутствию в свежем рейтинге главных легкоатлеток мира от World Athletics. Ведь только нам можно затирать своих спортсменов, а им наших – нельзя. Спорт же вне политики.

Похоже, меньше всех эта история волнует Исинбаеву, которой и прежде не было никакого дела до стадиона ее имени.

А сейчас с высоты 5,06 и бесконечности прочитанных книг она может спокойно созерцать, как из букв, раньше висевших на фасаде в Махачкале, кто-то пытается собрать слово вечность.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Магомед Хазамов; instagram.com/stadion.trud