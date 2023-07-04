22 комментария

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Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?

Олег Матыцин Олег Матыцин
Министерство спорта России
массовый спорт массовый спорт
Лыжи Лыжи

70% населения, занимающегося спортом, – мантра, которая звучит почти в каждом публичном выступлении министра Олега Матыцина.

Этот показатель в отчетах Минспорта уже перевалил за 53% и неустанно опережает темпы – еще в 2008-м официальная статистика едва выдавливала 15,9% занимающихся, в 2016-м были скромные 34,2%, а по итогам 2023-го планировали набрать 51,5%.

Нет никаких сомнений – в 2030-м Минспорта отчитается, что 70% россиян регулярно занимаются спортом и физической культурой.

Но откуда взялся такой порог – 70%? И почему именно к 2030-му его так важно достигнуть?

Разбираемся в планах Минспорта.

Впервые эти цифры прозвучали летом 2020-го от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, выступавшего на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Один из показателей нацпроекта «Демография» – к 2024 году увеличить долю регулярно занимающихся спортом до 55%, сейчас этот показатель – 43% или 58 млн человек. Я считаю, что планку нужно поднимать еще выше – до 70% к 2030 году. Тогда нужно будет обеспечивать рост регулярно занимающихся спортом граждан на 8-9% в год, это достаточно амбициозная, но достижимая цифра», – из цитаты ТАСС выходит, что планка пришла в голову лично Чернышенко.

Уже спустя неделю после выступления Чернышенко президент Путин подписал Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», в котором цель «увеличение до 70% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом» соседствовала с другими: обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Позже «70% к 2030-му» вошли в документ, по которому в последние годы существует спорт в России – «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года». Сейчас это один из главных целевых ориентиров в нашем массовом спорте.

«При разработке стратегии мы руководствовались тем, что у каждого жителя России должны быть равные возможности заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. В результате реализации стратегии к 2030 году 70% россиян будут заниматься спортом регулярно», – министр Матыцин уверен в выполнении цели.

Логичный вопрос – а как вообще считают этот процент?

Здесь выясняются интересные подробности – несмотря на поначалу скучную теорию.

Минспорт, высчитывая долю занимающихся спортом, учитывает не все население России, а только жителей в возрасте от 3 до 79 лет.

Существует даже формула, прописанная в приказе Минспорта «Методика расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Она довольна проста и поначалу выглядела так:

Дз=Чзс / Чн х 100, где

Дз – доля занимающихся.

Чзс – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий по данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики на начало года.

Но летом 2021-го в нее добавили еще один показатель – Чнп (численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом) – который решили вычитать из общей численности населения.

Дз=Чзс / (Чн – Чнс) х 100 – теперь формула выглядит так, а новая переменная сразу улучшила общий показатель на 1,5%.

Минспорт похвастался спортом в России: занимаются 49% (к 2030-му будет 70%), толпы – в футболе и плавании, 4108 бюджетных рублей на человека

Согласны, яснее не стало – откуда Минспорт знает, сколько человек занимается спортом в России? Это разве можно подсчитать?

Нет, невозможно – официальный ответ Минспорта дан в той самой «Стратегии развития спорта». 

«Органами государственной власти отмечается недостаток качественной и оперативной статистики, в том числе на региональном уровне. При этом современное отраслевое планирование возможно в условиях высокой информированности и прозрачности.

В связи с этим актуальным направлением развития является оценка качественных показателей вовлечения населения в спорт, по которым на текущий момент не организован сбор статистической информации», – признание из «Стратегии».

Но считать проценты и ориентироваться на них в Минспорте не перестали.

Актуальный механизм подсчета прописан в приказе Росстата, устанавливающем ежегодную форму статистического наблюдения 1-ФК.

Данные в раздел «численность занимающихся» подают все юридические лица, осуществляющие деятельность по физкультуре и спорту на местах. Это дошкольные, общие, профессиональные, высшие и дополнительные образовательные учреждения, организации, осуществляющие спортивную подготовку, дома и дворцы культуры, молодежи и школьников, жилищно-коммунальные организации, парки культуры и отдыха, предприятия, организации, спортивные сооружения, фитнес и спортивные клубы, организации и объединения, работающие с инвалидами, пенсионерами, физкультурно-спортивные общества, федерации, ассоциации, союзы по видам спорта, органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований.

Еще пара любопытных подробностей о том, как считают спортсменов:

• Сейчас систематическими занятия физкультурой и спортом считаются при соблюдении двигательного режима от 75 минут (для малышей 3-5 лет) до 125 минут (для людей в возрасте 16-29 лет) в неделю. Только такой график попадает в статистику.

Это новые – значительно облегченные – нормативы. До 2019 года регулярность занятий определялась тремя часами в неделю, которые требовалось разбить хотя бы на два занятия.

Еще одно изменение в формулировках после 2019-го – в подсчет решили добавлять занимающихся в форме самостоятельных занятий (раньше требовалось, чтобы занятия проходили в организованной форме).

Считать стало легче.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

• Каждого занимающего Росстат требует учитывать лишь один раз и по одной форме, но это самое тонкое место, которое вызывает недоверие к подсчетам, иногда переходящее в мемы.

Поскольку списки, которые используются для составления 1-ФК отчетов, безымянные – отследить, чтобы ребенок не попал в статистику несколько раз, невозможно. Например, если он занимается спортом в школе, спортивной секции, посещает бассейн и участвует в соревнованиях, проводимых региональной федерацией, то будет подсчитан 4 раза – и здорово поднимет процент по стране.

Проблему признавали даже в Министерстве.

«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли. По факту, на федеральном уровне это ручной свод экселей из регионов, которые, в свою очередь, вручную свели эксели из муниципалитетов. В итоге один ребенок может быть посчитан многократно, а самостоятельно занимающиеся взрослые, нигде не числящиеся – не посчитаны ни разу.

Радикально повысит достоверность единый Спорт-ID и возможность сбора первичных данных по отрасли. И выход на адекватный сбор данных – это один из главных приоритетов, конечно», – объяснял замминистра спорта Андрей Сельский зимой 2021-го.

Яркий пример некорректности таких подсчетов вскрыла в 2020-м Счетная палата при проверке деятельности Минспорта.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой

По данным Минспорта, в 2020-м спортом регулярно занимались 5,8 млн россиян в возрасте от 15 до 18 лет. Но по данным Федеральной службы государственной статистики общая численность населения России в этой возрастной категории на тот момент составляла 5,5 млн человек.

Да-да, статистика Минспорта выдавала 107% занимающихся в этом возрасте.

И как будут поднимать статистику дальше?

В молодых возрастных категориях Минспорт приблизился к потолку: 84% занимающихся в возрасте от 3 до 29 лет, поэтому растить процент предлагается за счет старшего поколения.

«За 2019 год в возрастной группе от 30 до 54 лет занималось 29%, в группе от 55 до 79 лет – 12%. Таким образом, будущий рост доли населения, систематически занимающегося спортом, будет в основном обусловлен вовлечением в занятия спортом населения старше 30 лет», – пишут авторы «Стратегии».

А еще нас всех ждет электронный паспорт спортсмена (Спорт-ID), который позволит считать занимающихся лучше и точнее – о нем вскользь говорил Сельский, а еще это прописано в «Стратегии».

«Ключевой задачей в сфере цифровизации спорта является разработка единого цифрового контура физкультуры и спорта, электронного паспорта спортсмена и информационных систем физкультуры и спорта в каждом регионе с их интеграцией с информационными системами спортивной медицины, науки, образования, что позволит проводить отраслевое статистическое наблюдение за результатами обеспечения многообразных форм физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства, учебы и работы, формировать и развивать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности с учетом потребностей лиц, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также выстраивать адресные коммуникации с конечным потребителем».

Интересно, объявит ли кто-то бойкот занятиям спортом после введения Спорт-ID?

Фото: Global Look Press; РИА Новости/Мария Девахина, Рамиль Ситдиков, Алексей Дружинин, Кирилл Зыков, Мария Девахина

22 комментария

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Спасибо за предпоследнюю фоточку =3
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"Авто, мото, вело, фото, гребля, **ля и охота, спорт, туризм и онанизм укрепляют организм!"
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В России все по плану - процент чего угодно растет, дроны падают, рубль падает - и все совершенно по плану, даже не поругаешь никого, только ордена раздавать можно. Какое непередаваемое счастье испытываем мы каждый день!
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С девушками с фото, конечно, хочется спортом заниматься, не вопрос!
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девушка - молодец
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даже в по настоящему счастливых богатых странах такой процент физкультурников невозможен
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Очередное фуфло от негодяев,находящихся у власти. Даже читать не стал. Почти в каждой строчке ложь.
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Это же сколько рабочих мест организовало Минспорта - придумывание формул, подсчет формул, анализ подсчета формул, критика анализа подсчета формул и усовершенствование подсчета формул с учетом критики анализа подсчета. Впору высчитывать процент чиновников Минспорта вовлеченных в подсчет россиян вовлеченных в занятия спортом.
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Если б не девочка на предпоследнем фото прочтение данной статьи не имело бы смысла вообще. И так все ж ясно - обычный популизм, как и везде.
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Вся суть сразу понятна после вот этого абзаца:
"в 2020-м спортом регулярно занимались 5,8 млн человек в возрасте от 15 до 18 лет. Но по данным статистики общая численность населения в этой возрастной категории на тот момент составляла 5,5 млн человек."
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У меня такой вопрос - для чего нужен спорт Id? Если по нему любой оформивший гражданин может регулярно посещать спортивные секции, бесплатно пользоваться спортинвентарем (пусть даже и пресловутые 125 минут в неделю) то это задумка полезная и правильная.
А если это только для ведения статистики, то грош цена таким инициативам.
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По моим ощущениям спорт ( футбол , хоккей и т. д) даже столько людей не смотрят , что уж говорить о занятии спортом . Подскажите как у вас , кто то вообще хоть зарядку обсуждает ? И конечно все эти цифры слова и действия только направлены для облапошивания населения , жизнь Id не за горами . Впрочем кто может уехал , остальным удачи продержаться .
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спустился на лядянке с горы - скелетонист
поднимаешь стакан - тяжелоатлет
убегаешь от полиции с украденной шапкой перепрыгивая через заборы - легкоатлет-десятиборец
поймали-посадили, забрали на СВО - есть шанс перестрелять вражеских биатлонистов

Так победимъ!
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тут не обойтись без знаменитого " ни...чего не понял , но очень интересно" , чего они хотят ? чтобы нация становилась здоровее , занимаясь физкультурой ? тогда давай велодорожки , бесплатные тренажерные залы , тропы здоровья , так называемые , убирай с дорог автомобили эти воняющие , делай пешехода и велосипедиста главным в городе , как в Финляндии , например, в Норвегии из одного города в другой можно проехать по широчайшей выделенной велодорожке, огромнейшая работа проведена - вот это забота о здоровье населения , а не идиотский какой-то "паспорт спортсмена" !
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А литербол - это спорт?
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Чем хороша статистика, ей можно вертеть как хочешь. И брать только те цифры, которые тебе удобны. А можно просто посмотреть вокруг себя и увидеть простые вещи, например рост числа магазинов специализирующихся на алкогольной продукции и "магазинов низких цен". Суде по всему, это от хорошей жизни.
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А какие виды спорта? Танковый биатлон? А то непонятно
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Во-первых, им надо выделить занятия не физическим спортом (типа шахмат, кибер-спорт прочий спортивный покер). Ну при всем уважении к развитию реакции по кибер-спорту или там развитию интеллекта при игре в шахматы - они не увеличивают физические нагрузки на мой организм.
Во-вторых, вместо того чтобы считать бесполезный усредненный процент, лучше бы посчитали количество детей в возрасте от 5 до 15 лет в различных секциях и (самое главное) количество выделяемых денег от государства на з/п детским тренерам и инвестиции в инфраструктуру.
Вот было бы это реально интересно. А то я устал читать о том, как родители Боровского ему еле-еле насобирали на форму или сколько денег получил от трансфера в Монако первый тренер Головина, как жил Жирков, как пробивался Панарин...
Пацаны - молодцы выбились и заслужили, но сколько таких маленьких ребят у родителей которых просто не хватило бабла и место которых занял человек по фамилии Ротенберг (подставить нужного).
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Ответ NomerSports
По моим ощущениям спорт ( футбол , хоккей и т. д) даже столько людей не смотрят , что уж говорить о занятии спортом . Подскажите как у вас , кто то вообще хоть зарядку обсуждает ? И конечно все эти цифры слова и действия только направлены для облапошивания населения , жизнь Id не за горами . Впрочем кто может уехал , остальным удачи продержаться .
Я хожу в футбол подвигаться раз в неделю, жена на фитнес 2 раза, среди коллег есть настольный теннис, мотоспорт, в целом процентов 20 на спорте. Но это скорее вопреки, потому что надо заморочиться и потратиться. Так чтобы ты например нашёл где в футбол поиграть в новом городе для тебя и если ты ещё не особо и играешь - это прямо трудно и вообще ничего не делается для вовлечения взрослых людей в спорт, которые со спортом раньше особо не соприкасались. Кстати пример: в 90-е мой товарищ, баскетбольный тренер, уехал по контракту в Швецию. Там администрация маленького городка(скорее большого села даже), подписала с ним контракт, организовала ему условия и он набирал несколько команд баскетбольных из всех желающих взрослых людей, тренировал их, заявлял на турниры с такими же. Это поддержка и развитие массового спорта называется.
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