22 комментария

70% населения, занимающегося спортом, – мантра, которая звучит почти в каждом публичном выступлении министра Олега Матыцина.

Этот показатель в отчетах Минспорта уже перевалил за 53% и неустанно опережает темпы – еще в 2008-м официальная статистика едва выдавливала 15,9% занимающихся, в 2016-м были скромные 34,2%, а по итогам 2023-го планировали набрать 51,5%.

Нет никаких сомнений – в 2030-м Минспорта отчитается, что 70% россиян регулярно занимаются спортом и физической культурой.

Но откуда взялся такой порог – 70%? И почему именно к 2030-му его так важно достигнуть?

Разбираемся в планах Минспорта.

Впервые эти цифры прозвучали летом 2020-го от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, выступавшего на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Один из показателей нацпроекта «Демография» – к 2024 году увеличить долю регулярно занимающихся спортом до 55%, сейчас этот показатель – 43% или 58 млн человек. Я считаю, что планку нужно поднимать еще выше – до 70% к 2030 году. Тогда нужно будет обеспечивать рост регулярно занимающихся спортом граждан на 8-9% в год, это достаточно амбициозная, но достижимая цифра», – из цитаты ТАСС выходит, что планка пришла в голову лично Чернышенко.

Уже спустя неделю после выступления Чернышенко президент Путин подписал Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», в котором цель «увеличение до 70% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом» соседствовала с другими: обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Позже «70% к 2030-му» вошли в документ, по которому в последние годы существует спорт в России – «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года». Сейчас это один из главных целевых ориентиров в нашем массовом спорте.

«При разработке стратегии мы руководствовались тем, что у каждого жителя России должны быть равные возможности заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. В результате реализации стратегии к 2030 году 70% россиян будут заниматься спортом регулярно», – министр Матыцин уверен в выполнении цели.

Логичный вопрос – а как вообще считают этот процент?

Здесь выясняются интересные подробности – несмотря на поначалу скучную теорию.

Минспорт, высчитывая долю занимающихся спортом, учитывает не все население России, а только жителей в возрасте от 3 до 79 лет.

Существует даже формула, прописанная в приказе Минспорта «Методика расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Она довольна проста и поначалу выглядела так:

Дз=Чзс / Чн х 100, где

Дз – доля занимающихся.

Чзс – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий по данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики на начало года.

Но летом 2021-го в нее добавили еще один показатель – Чнп (численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом) – который решили вычитать из общей численности населения.

Дз=Чзс / (Чн – Чнс) х 100 – теперь формула выглядит так, а новая переменная сразу улучшила общий показатель на 1,5%.

Согласны, яснее не стало – откуда Минспорт знает, сколько человек занимается спортом в России? Это разве можно подсчитать?

Нет, невозможно – официальный ответ Минспорта дан в той самой «Стратегии развития спорта».

«Органами государственной власти отмечается недостаток качественной и оперативной статистики, в том числе на региональном уровне. При этом современное отраслевое планирование возможно в условиях высокой информированности и прозрачности.

В связи с этим актуальным направлением развития является оценка качественных показателей вовлечения населения в спорт, по которым на текущий момент не организован сбор статистической информации», – признание из «Стратегии».

Но считать проценты и ориентироваться на них в Минспорте не перестали.

Актуальный механизм подсчета прописан в приказе Росстата, устанавливающем ежегодную форму статистического наблюдения 1-ФК.

Данные в раздел «численность занимающихся» подают все юридические лица, осуществляющие деятельность по физкультуре и спорту на местах. Это дошкольные, общие, профессиональные, высшие и дополнительные образовательные учреждения, организации, осуществляющие спортивную подготовку, дома и дворцы культуры, молодежи и школьников, жилищно-коммунальные организации, парки культуры и отдыха, предприятия, организации, спортивные сооружения, фитнес и спортивные клубы, организации и объединения, работающие с инвалидами, пенсионерами, физкультурно-спортивные общества, федерации, ассоциации, союзы по видам спорта, органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований.

Еще пара любопытных подробностей о том, как считают спортсменов:

• Сейчас систематическими занятия физкультурой и спортом считаются при соблюдении двигательного режима от 75 минут (для малышей 3-5 лет) до 125 минут (для людей в возрасте 16-29 лет) в неделю. Только такой график попадает в статистику.

Это новые – значительно облегченные – нормативы. До 2019 года регулярность занятий определялась тремя часами в неделю, которые требовалось разбить хотя бы на два занятия.

Еще одно изменение в формулировках после 2019-го – в подсчет решили добавлять занимающихся в форме самостоятельных занятий (раньше требовалось, чтобы занятия проходили в организованной форме).

Считать стало легче.

• Каждого занимающего Росстат требует учитывать лишь один раз и по одной форме, но это самое тонкое место, которое вызывает недоверие к подсчетам, иногда переходящее в мемы.

Поскольку списки, которые используются для составления 1-ФК отчетов, безымянные – отследить, чтобы ребенок не попал в статистику несколько раз, невозможно. Например, если он занимается спортом в школе, спортивной секции, посещает бассейн и участвует в соревнованиях, проводимых региональной федерацией, то будет подсчитан 4 раза – и здорово поднимет процент по стране.

Проблему признавали даже в Министерстве.

«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли. По факту, на федеральном уровне это ручной свод экселей из регионов, которые, в свою очередь, вручную свели эксели из муниципалитетов. В итоге один ребенок может быть посчитан многократно, а самостоятельно занимающиеся взрослые, нигде не числящиеся – не посчитаны ни разу.

Радикально повысит достоверность единый Спорт-ID и возможность сбора первичных данных по отрасли. И выход на адекватный сбор данных – это один из главных приоритетов, конечно», – объяснял замминистра спорта Андрей Сельский зимой 2021-го.

Яркий пример некорректности таких подсчетов вскрыла в 2020-м Счетная палата при проверке деятельности Минспорта.

По данным Минспорта, в 2020-м спортом регулярно занимались 5,8 млн россиян в возрасте от 15 до 18 лет. Но по данным Федеральной службы государственной статистики общая численность населения России в этой возрастной категории на тот момент составляла 5,5 млн человек.

Да-да, статистика Минспорта выдавала 107% занимающихся в этом возрасте.

И как будут поднимать статистику дальше?

В молодых возрастных категориях Минспорт приблизился к потолку: 84% занимающихся в возрасте от 3 до 29 лет, поэтому растить процент предлагается за счет старшего поколения.

«За 2019 год в возрастной группе от 30 до 54 лет занималось 29%, в группе от 55 до 79 лет – 12%. Таким образом, будущий рост доли населения, систематически занимающегося спортом, будет в основном обусловлен вовлечением в занятия спортом населения старше 30 лет», – пишут авторы «Стратегии».

А еще нас всех ждет электронный паспорт спортсмена (Спорт-ID), который позволит считать занимающихся лучше и точнее – о нем вскользь говорил Сельский, а еще это прописано в «Стратегии».

«Ключевой задачей в сфере цифровизации спорта является разработка единого цифрового контура физкультуры и спорта, электронного паспорта спортсмена и информационных систем физкультуры и спорта в каждом регионе с их интеграцией с информационными системами спортивной медицины, науки, образования, что позволит проводить отраслевое статистическое наблюдение за результатами обеспечения многообразных форм физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства, учебы и работы, формировать и развивать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности с учетом потребностей лиц, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также выстраивать адресные коммуникации с конечным потребителем».

Интересно, объявит ли кто-то бойкот занятиям спортом после введения Спорт-ID?

Фото: Global Look Press; РИА Новости/Мария Девахина, Рамиль Ситдиков, Алексей Дружинин, Кирилл Зыков, Мария Девахина