8 комментариев

Олимпийская медаль фигуриста Александра Зайцева – главный артефакт месяца, вокруг которого закрутилась почти детективная история.

Все началось с релиза американского аукционного дома RR Auction, который объявил о продаже золотой медали Зайцева, выигранной в Лейк-Плэсиде-1980 в паре с Ириной Родниной, за 93 748 долларов.

Тематический аукцион проходил под названием «Олимпийские раритеты». Среди почти трех сотен лотов медаль Зайцева получила вторую начальную цену (70 тысяч долларов), уступив лишь редкому факелу, одному из 33, выпущенных к Олимпийским играм-1968 в Гренобле.

Вот как описан лот на официальном сайте RR Auction:

«Выдающаяся золотая медаль, выданная советскому фигуристу Александру Зайцеву на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Позолоченное серебро, 80 мм, 221 г, произведенная Tiffany and Co. в Нью-Йорке. На лицевой стороне рядом с надписью «XIII Олимпийские зимние игры» изображена поднятая рука, держащая олимпийский факел на фоне горы с олимпийскими кольцами справа.

На реверсе рядом с надписью «Лейк-Плэсид 1980» изображены эмблема Игр и сосновая ветвь с шишками, внизу выгравировано название вида спорта «Фигурное катание пары» с именем спортсмена на кириллице.

На ребре надпись: «Tiffany & Co., Sterling Silver, 1979». Сохранена первоначальная бело-голубая лента в комплекте с красивым оригинальным подарочным футляром Tiffany с защитной белой коробкой.

Герой России Александр Зайцев – легендарный фигурист в парном катании. Вместе с партнершей Ириной Родниной он двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. С 1973-го по 1980-й они выигрывали все соревнования, в которых участвовали, и на сегодня – самая титулованная парная команда всех времен.

Олимпиада 1980 года лучше всего запомнилась победой хоккейной сборной США над командой СССР – «Чудо на льду». На этом же льду состоялся финальный олимпийский выход Зайцева. На зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде присуждено 73 золотых медали, что делает этот экземпляр исключительно редким и желанным».

Важная для будущего сюжета деталь: личности продавца и покупателя по правилам аукционного дома после сделки остались анонимными .

А дальше последовали совсем странные вещи – выяснилось, что хозяин медали никакого отношения к ее продаже не имел.

«Понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею. У меня их не было, даже медали Инсбрука нет. Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья, и после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились», – первая реакция на продажу от 71-летнего Зайцева.

В паре с Родниной он выступал 8 лет, а Лейк-Плэсид-1980 стал яркой точкой в их карьере – та самая Олимпиада, на которой весь мир умилялся слезам 31-летней Родниной на пьедестале.

Вы вряд ли застали Ирину Роднину на льду: она обвиняла тренера в пьянстве, выиграла все Олимпиады и ЧМ и плакала на пьедестале в Америке

«Меня много лет постоянно спрашивали, почему я плакала, когда стояла на пьедестале. А я никак не могу объяснить, что я плакала оттого, что, наконец, все закончилось. Никто не знает, скольких сил – не физических, моральных – мне стоило то золото», – вспоминала Роднина.

• Брак Зайцевой и Родниной распался в 1985-м – если верить словам Зайцева, он не видел своих медалей больше 30 лет. Впрочем, бывшая супруга сразу выдала категоричное опровержение в интервью «СЭ».

«У меня хранятся только мои медали. Я с Зайцевым разошлась в 1985 году. С 1985-го мы вместе не живем. Я не знаю, где он хранит медали. Я не буду объяснять слова Зайцева».

• Дальнейшие подробности подвезла Елена Вайцеховская – в ее версии Зайцев свои медали все же забрал, но хранил их слишком легкомысленно.

«Лот был ворованным. Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил. Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей – Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли», – получается медаль могла путешествовать по рукам больше 20 лет.

• «Когда я узнал о том, что моя медаль где-то продана, первым делом в голову пришла мысль: почему олимпийская-то, а не с чемпионата мира? Фигурное катание было едва ли не единственным видом спорта, где медали за победу в мировых первенствах реально отливали из золота.

Так что те медали теоретически имели даже более высокую стоимость. Знаю, что одну из таких наград Ирина отдавала в музей истории спорта, но спустя какое-то время музей прекратил свое существование, и все экспонаты исчезли», – после новых слов Зайцева где-то оживились коллекционеры медалей.

• Главный вопрос – как медаль оказалась на аукционе без ведома ее изначального владельца – похоже, так останется без ответа . В юридических условиях RR Auction прописано, что аукционный дом «не дает гарантий в отношении права собственности», а личность продавца может быть раскрыта только в единственном случае – и лишь покупателю:

«Если участник торгов продемонстрирует в письменной форме, что имело место нарушение гарантии правового статуса продавца в отношении лота, приобретенного участником торгов, RR Auction может потребовать от продавца уплатить участнику торгов покупную цену. Если в течение 30 дней после такого требования выплата не произойдет, RR Auction может раскрыть личность продавца покупателю и уступить ему все или некоторые права в отношении лота или имущества».

Финал этой истории, наверное, прогнозируем. Если, конечно, победитель торгов не окажется самым честным человеком на планете.

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев, Владимир Акимов, Артур Лебедев; rrauction.com