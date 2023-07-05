12 комментариев

Олимпийские виды
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За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?

ФФКР
Диана Дэвис Диана Дэвис
Министерство спорта России
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Елена Чайковская Елена Чайковская
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Фигурное катание Фигурное катание

«Танцевальный дуэт Дэвис/Смолкин в сезоне-2022/23 получал финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», – в официальном ответе Минспорта РИА Новостям на самом деле нет сенсации.

Диана с Глебом весь прошлый сезон провели в двух, казалось бы, непересекающихся плоскостях – каток в американском Лисбурге и официальные списки сборной России.

Последняя локация – гарантия бюджетного финансирования на протяжении всего сезона. Независимо от результатов, количества соревнований и часов, проведенных на территории России. В фигурном катании так – Минспорт лишь подтвердил то, что фигуристы особо и не скрывали.

«У нас есть ставка в Федерации фигурного катания, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. На этом все. Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки», – говорил Смолкин в декабрьском подкасте «Ход коньком», когда неявки на этапы Гран-при в Москву и Пермь были уже позади. 

Получается, здесь все легально. Перед сезоном фигуристы выполнили критерий для попадания в сборную (2-е место на чемпионате России), планировали (на словах – точно) участвовать в российских стартах, а еще ни разу не проговорились о желании сменить спортивное гражданство даже отцу Глеба. За это Минспорт платил им зарплату – пусть, по словам Смолкина-младшего, и небольшую (по данным Sports.ru, ставка спортсмена в сборной России колеблется в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей), зато регулярно – с 1 июня по 31 мая.

Вы точно помните момент, с которого начали считать деньги Дэвис и Смолкина.

«Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – объяснения главного тренера сборной Елены Чайковской, почему Диану и Глеба отпустили в другую страну (а, например, танцора Дарио «Потратили на него огромные деньги» Чиризано – нет).

После этих слов зарплата Дэвис и Смолкина стала фигурным мемом.

Возможно, Чайковская имела в виду другие расходы на сборников, прописанные в приказе, на который ссылается Минспорт: объекты для тренировок, инвентарь, оборудование, питание, экипировка, транспорт, медицина – и Диана с Глебом на другом континенте были всего этого лишены за бюджетный счет. 

Но даже если им обрубили все выплаты сверх зарплаты (хотя собственно – на каком основании?), руководители фигурной федерации напрасно выбрали деньги главным аргументом, объясняя механизм раздачи релизов на выступления за другие страны. Здесь лед слишком тонок, зато высоки репутационные риски. Дело даже не в элементарных справедливости и порядочности, а в том, что такие вещи легко проверяются. И тянут за собой цепочку вопросов, отвечать на которые намного сложнее.

Таких, например:

1) Какие должностные обязанности прописывались в трудовых договорах с фигуристами?

2) Был ли в них пункт об обязательном участии в спортивных соревнованиях? И если да – то в каких? А если нет – то почему?

3) Что влияет на размер зарплаты конкретного фигуриста в сборной? Количество тренировочных часов? Спортивные результаты, показанные в текущем сезоне? Или только в прошлом? Может, участие в каких-то других мероприятиях ФФКР? Или что-то негласное – обещания, договоренности, заслуги?

4) Осуществлялся ли внесоревновательный контроль за подготовкой фигуристов из сборной после сентябрьских контрольных прокатов?

5) Какие вообще расходы компенсировались фигуристам из бюджета? В каких объемах им оплачивались лед, тренеры и хореографы, экипировка, сборы, питание, проживание? И от чего зависели эти выплаты – от результатов, количества стартов, местонахождения? Шли они в равных пропорциях или дифференцированно?

5) Какие функции осуществляли люди, занимавшие должности старших тренеров сборных? Например, Татьяна Тарасова в мужской команде, Галина Голубкова в женской? А еще почему должность старшего тренера по танцам весь сезон оставалась незаполненной?  

6) Существует ли механизм исключения фигуристов из списков сборной? Например, в связи с невыполнением прописанных в договоре обязанностей? Из-за недостаточного количества тренировок и соревнований, слабого уровня подготовленности, несоответствия нормативам и требованиям вида спорта? По состоянию здоровья? А что с дуэтами, которые распались – их тоже не исключают из списков и, получается, продолжают выплачивать зарплату?

7) Является ли «финансовое обеспечение из средств федерального бюджета» поводом не разрешать фигуристам переход в другую страну? И после какой суммы это обеспечение можно называть «огромными деньгами»? А до какой этим обеспечением можно пренебречь? Или дело вообще не в суммах? Тогда в чем?

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

Если вы думаете, что это вопросы только про Диану и Глеба, то совсем нет – в фигурной сборной в прошлом сезоне хватало других мифических персонажей, которые ни разу не появились на соревнованиях.

Анна Щербакова провела сезон в основном списке, не участвуя в официальных турнирах – только в шоу и «Ледниковом периоде». Да и на новый сезон как-то пробилась в резерв;

Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным в апреле решили, что пора расставаться, хотя не тренировались, по сути, весь сезон;

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сосредоточились на шоу Татьяны Навки, хотя отрицают конец карьеры, даже проведя год вне больших турниров и тренировок;

Александра Степанова и Иван Букин не катались из-за беременности партнерши, но место в основной сборной никому не уступили. А сейчас попали в резерв;

• дуэтов Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано не стало в декабре-январе, но федерация посчитала необходимым не исключать их из списка сборной до последнего;

• в резервном составе уверенно продержались Дарья Усачева и Майя Хромых – без выступлений и полноценных тренировок. Майя после года без стартов получила место в резерве и на предстоящий сезон.   

Полтора десятка фигуристов, которые числились в сборной непонятно с какой целью – переждать сложные времена? Компенсация, чтобы не убежали в другую страну? Надбавка за выслугу лет?

Есть ощущение, что если «Р-Спорт» направит в Министерство еще десяток запросов, ответы по каждому конкретному случаю будут однообразными: «Получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета».

И эта мутная история, похоже, очень удобна людям из федерации – в апреле там и.о. президента стал Антон Сихарулидзе (на фото). В зависимости от ситуации можно говорить об одном и том же противоположные вещи: здесь потрачены огромные деньги, а здесь не потрачены совсем.

Но есть важный нюанс.

Транслировать это болельщикам – просто и безопасно.

Но вот в Минспорте, который на днях пережил дотошную проверку от Счетной палаты, похоже, начинают что-то подозревать.

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Павел Бедняков, Алексей Даничев

12 комментариев

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Люсия Федосова
Давно надо было провести в Минспорте аудит .Куда тратятся деньги налогоплательщиков .
+14
-1
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impaled
Ответ Люсия Федосова
Давно надо было провести в Минспорте аудит .Куда тратятся деньги налогоплательщиков .
Только в Минспорте?
+5
0
+5
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Люсия Федосова
Ответ impaled
Только в Минспорте?
Минспорт заведует и платит спортсменам по заявкам спортивных федераций.Да надо расшевелить это осинное гнездо .
+5
0
+5
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BearS
Ну, тупые американцы. Не могут сделать свою федерацию, где за госбабло сотня-другая балбесов и митрофанушек будет по фану кататься и устраивать свою личную жизнь.
+5
-1
+4
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tull
А можно конкретики? Деньги в виде стипендии?
+2
0
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Валентин и ыч
Ну сейчас после проверки счетной палаты минспорта разгонят и всех посадят. Ну хотя бы уволят. Или выговор объявят. Никогда такого не было и вот опять.
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Лека-Лека
Ответ aarau
что за бегемот бьет по мячу?
Бегемот у Вас в зеркале.
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Е...С
Ответ Евгения Гринева
Ане от з/п сборника ни горячо ни холодно, она проценты от контрактов в разы больше платит в Федерацию, хотя резерв з/п вроде бы даже не получает
Так не только о зарплате речь и это минимум из того, что на них тратят.
+2
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