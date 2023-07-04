9 комментариев

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) продолжает раздавать деньги на ледовые шоу – за два года бенефициары фигурных спектаклей получили почти 200 млн рублей.

Сейчас в России три флагмана в этой индустрии – Татьяна Навка, Илья Авербух и Евгений Плющенко. Они делят рынок льда в одном сегменте: постановки с участием фигуристов с громкими фамилиями. Для этого системно участвуют в грантовых конкурсах ПФКИ – подают заявки, обосновывают актуальность и общественную значимость проектов, поочередно побеждают и осваивают выделенные средства.

В июне ПФКИ провел очередной конкурс (уже второй в 2023 году и девятый в общей сложности), в ходе которого распределил больше 819 млн рублей. Этот конкурс стал историческим – фигуристам впервые выделили сразу два гранта, хотя прежде строго выбирали единственного лауреата.

Цель проекта Авербуха: создание креативного канала передачи традиционных духовных ценностей для укрепления ценностного суверенитета России»

Компания Ильи Авербуха «ММГ СКЕЙТИНГ» получила 34 886 500 рублей на реализацию проекта «Театрализованное ледовое представление Письма любви».

В обосновании указана четкая и понятная цель – «создание театрализованного ледового представления «Письма любви» как креативного канала передачи традиционных духовных ценностей для укрепления ценностного суверенитета России».

Еще несколько абзацев из заявки Авербуха, которые наверняка заставят вас сходить на его постановку «Писем любви».

«Согласно недавним исследованиям ВЦИОМ, 83% опрошенных россиян считают, что политика государства в первую очередь должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей

9 ноября 2022 года Президент РФ В.В. Путин подписал указ о «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей», в тексте которого конкретно перечисляет те вещи, которые раньше оставались довольно размытыми. Согласно утвержденной формулировке, традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение, передаваемые от поколения к поколению, нашедшие свои уникальные проявления в развитии многонационального народа России.

В числе всем нам знакомых, но теперь официально закрепленных ценностей, конечно же, историческая память и преемственность поколений, высокие нравственные идеалы и крепкая семья, словом, все то, что было важным для нашего национального самосознания на протяжении многих веков, и что сегодня получило название «ценностный суверенитет» . Укрепление ценностного суверенитета страны, формирование верных нравственных ориентиров, особенно в молодежной среде, – серьезная задача, которая требует системного подхода и включения всех институтов гражданского общества.

Для этого сегодня необходимо искать инновационные формы, научиться рассказывать увлекательно о важном. Поиск новых форматов и каналов для сохранения и передачи этих ценностей и стал импульсом для появления настоящего проекта, цель которого – через личные письма и истории любви, используя выразительные средства театра, музыки и ледовой хореографии достучаться до сердца каждого зрителя, в первую очередь детской и молодежной аудитории».

Проект Плющенко носит «социальный и ярко выраженный патриотический характер»

Евгений Плющенко на проект с названием «Ледовые шоу Евгения Плющенко Русские сезоны и Русская сказка с балетом Снегурочка» получил почти на 9 млн больше Авербуха – 43 304 770 рублей.

Его шоу – тоже не простая ледовая постановка, а патриотическое мероприятие.

«Проект направлен на развитие и популяризацию спорта, танцев на льду и отечественной музыки, носит социальный и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта – фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов .

Также значительная часть шоу посвящена великой музыкальной истории России – выступления будут под музыку российских композиторов Рахманинова, Чайковского, Стравинского и др.

России есть чем гордиться: в ледовом шоу объединятся таланты россиян из разных сфер – танцы на льду, музыка, исполнительское мастерство и спортивный азарт. Все вместе создаст уверенность у зрителей в том, что Россия – Родина многих великих талантов из разных направлений искусства.

Выступления в рамках шоу будут являться частью патриотического воспитания, также параллельно показывая на примерах выступающих, как с помощью труда и развития таланта можно достичь больших высот в любой сфере. На примере наших спортсменов зрители почувствуют, как в период отстранения от мировых и иных соревнований дух России не сломлен .

Часть билетов на шоу распространяется среди социально незащищенных слоев населения на бесплатной основе, тем самым создаются условия для формирования у них уверенности в том, что Россия – страна возможностей и что они являются частью этой большой страны.

Также через выступления будут транслироваться традиционные духовно-нравственные ценности, в числе которых, согласно Указу Президента №809 от 9.11.2022, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений.

Все эти ценности находят отражение в Ледовых шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка» Евгения Плющенко. Партнерами и членами команды проекта выступают известные личности, попавшие в настоящее время под санкции в связи с происходящими событиями – Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Марк Кондратюк», – мощные аргументы из заявки Плющенко

Навка без гранта – с самым дорогим и долгим проектом

Татьяна Навка тоже подавала заявку, но не получила поддержки от экспертной комиссии.

Ее проект на масштабные 59,97 млн рублей назывался «Серия показов грандиозных ледовых шоу в России» и был рассчитан на два года, но что-что пошло не так. Возможно, не хватило патриотических или духовно-нравственных ценностей в обосновании проекта, которое по сравнению с коллегами звучало слишком сухо:

«Серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий.

Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов . Проведение ледовых шоу «Руслан и Людмила» будет приурочены к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина».

Все три проекта проходили по направлению «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».

***

Совсем коротко о том, как происходит раздача грантов.

Президентский фонд культурных инициатив возник в мае 2021 года указом президента России с целью «обеспечения всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых некоммерческими и коммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями».

Позже вышло дополнительное указание: «Обеспечить поддержку в целях популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, противодействия феномену «отмены культуры», укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержки коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за патриотизм и преданность стране».

По указу президента, деньги на гранты обеспечиваются субсидиями за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для Управления делами президента России. Заявки рассматривает экспертный совет из 30 человек во главе с композитором Игорем Матвиенко.

Совпадение, но теперь у Навки, Авербуха и Плющенко равный счет – по два гранта от ПФКИ. Правда, по отказам впереди Авербух – его проекты дважды оставались без поддержки, тогда как заявкам Навки и Плющенко отказывали по одному разу.

Вот предыдущие победители:

• Шоу «Союз Чемпионов» Евгения Плющенко получило 50,51 млн по итогам второго спецконкурса-2022 на показ в семи городах России. Проект проходил в номинации «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране».

• Третий спецконкурс-2022 стал победным для OOO «ММГ Скейтинг» – на показ 30 шоу «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви» в Сочи и Ессентуках выделено 27 513 522 рублей и 80 копеек. Кстати, деньги у Авербуха любят точность – общая сумма расходов на реализацию его нового проекта тоже посчитана с точностью до копейки: 116 072 577 рублей 13 копеек.

«Никогда на протяжении моих двадцати лет работы на этом поприще никаких грантов не было, но поддержка государства в проектах присутствовала. Мне кажется, это действительно очень важно, потому что эта поддержка в первую очередь не для меня лично, а для ребят, которые выступают», – объяснял Авербух.

• Время ООО «Навка Шоу» пришло позже остальных. В четвертом спецконкурсе-2022 ее представителям удалось убедить комиссию фонда в необходимости 14-миллионного гранта на показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске, который до сих пор не реализован. А в первом конкурсе 2023-го компания получила еще 25,375 млн на серию спектаклей под общим названием «Грандиозные ледовые шоу».

Любопытно, что запросы в выигранных Навкой проектах были скромнее всех – сумма полученных ею двух грантов в 2,3 раза меньше, чем у Плющенко, и в 1,5 – чем у Авербуха.

Впрочем, это еще не финал – стартовал прием заявок на первый спецконкурс-2023 по пяти тематическим направлениям :

1) Гордимся героями и достижениями России. Проекты о воинах, ополченцах, людях труда – героях нашего времени и героях прошлого, объединяющих нас в общей славной истории. Истории ярких достижений великой страны.

2) Победа будет за нами! Творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции.

3) Сила согласия. Проекты, направленные на гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, сохранение традиций согласия, совместного творчества и развития.

4) Новые возможности. Межрегиональные проекты, направленные на поддержку партнерских связей новых регионов с регионами и городами всей России с использованием открывающихся возможностей единого культурно-образовательного и просветительского пространства для самореализации творческих людей.

5) Народное единство. Проекты, направленные на укрепление российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния Русского мира, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, единства и сплоченности России.

Есть где развернуться.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Павел Бедняков, Александр Вильф, Алексей Никольский