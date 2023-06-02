В российском гандболе под конец сезона скандал: клуб-финалист женского чемпионата «Ростов-Дон» убежден, что в плей-офф против него бьется гандболистка, которую заявили в обход правил.

Все закрутилось в первой игре финала Суперлиги, где «Ростов-Дон» уступил ЦСКА (28:32). Перед этим матчем в составе ЦСКА внезапно появилась Дарья Дмитриева – олимпийская чемпионка-2016 и лидер сборной России последних лет (наравне с Анной Вяхиревой).

Важная подробность: летом 2022-го она ушла в аренду из ЦСКА в словенский «Крим», где отыграла весь текущий сезон.

«Я осталась бы в ЦСКА, если бы Россию не отстранили от участия в международных соревнованиях. Спасибо руководству, что пошли навстречу и на правах аренды отпустили в «Крим» . Если в следующем сезоне еврокубковый бан снимут, сразу вернусь», – прощалась в июле 2022-го с Москвой Дмитриева, еще не зная, что возвращение случится так скоро.

Как она сумела вернуться в ЦСКА к финалу, если проводила сезон в Словении?

«Наш клуб и «Крим Меркатор» достигли договоренностей о досрочном отзыве из аренды разыгрывающей Дарьи Дмитриевой, которая будет заявлена на матчи финала OLIMPBET Суперлиги-2022/23. Процесс переговоров со словенцами начался, когда стало понятно, что Антонина Скоробогатченко пропустит остаток сезона, но был затянут по той причине, что сезон в Словении еще не закончился и клуб был не готов отпустить разыгрывающую.

Контракт ЦСКА с Дмитриевой будет расторгнут после 1 июля 2023 года, и в следующем сезоне спортсменка сможет выступать в «Криме Меркаторе» уже не на правах аренды», – объявление ЦСКА об усилении перед финалом стало гандбольной сенсацией.

Сезон в Словении завершился 19 мая («Крим», конечно, стал чемпионом), а уже 25 мая Дмитриева надела майку ЦСКА в первом финальном матч е. Правда, отыграла немного – меньше четырех минут – и отметилась в протоколе только голевой передачей, но это сильно не понравилось «Ростову».

«Мы считаем недопустимым внесение в именной заявочный лист игрока ЦСКА Дарьи Дмитриевой на матчи финала OLIMPBET Суперлиги-2022/23, так как данное действие не подпадает под исключения, установленные регламентом.

Наш клуб всегда руководствовался принципами солидарности, взаимного уважения и честной спортивной игры и привык сражаться только на игровом поле. Для нас важно соблюдать принцип фэйр-плей», – возмутился «Ростов-Дон» после первого матча.

А уведомление о протесте клуб подал уже спустя 10 минут после сирены. Вот их главные юридические аргументы:

• Согласно регламенту, дозаявки игроков в период проведения финального этапа соревнований запрещены, хотя в виде исключения можно дозаявлять: а) девушек, которым на момент дозаявки исполнилось 15, но еще нет 16 лет; б) игроков, которые в текущем сезоне не были заявлены ни за одну из команд, участвующих в соревнованиях, проводимых Федерацией гандбола России, континентальными или международными федерациями .

• Дмитриева, понятно, под эти исключения не подходит – по данным «Ростов-Дона», она находилась в аренде и имела срочный трудовой контракт с «Кримом» на срок с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го, а значит, ее участие в финальном матче незаконно.

По факту аренда Дмитриевой закончилась раньше – 22 мая, а уже на следующий день ей выдали трансферный сертификат для выступления в ЦСКА. Еще один любопытный штрих – полтора месяца назад пресс-служба ЦСКА объявила о расторжении контракта с Дмитриевой по соглашению сторон.

Как ЦСКА отстоял Дмитриеву?

Уже через четыре дня после подачи ростовчанками жалобы комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) вынесла решение – все законно.

Впрочем, в ыяснились совсем неожиданные вещи, а история стала выглядеть еще запутаннее .

1) На самом деле, Дмитриеву никто не дозаявлял – она вошла в заявочный список ЦСКА перед началом сезона на основании трудового договора. А при переходе в «Крим» ее не отзаявляли – даже после получения трансфера от Международной федерации гандбола (IHF).

2) Получается, находясь в аренде, Дмитриева оставалась в заявке ЦСКА на протяжении всего сезона, а ее контракт с клубом действителен с 1 июля 2021-го по 30 июня 2023-го – даже несмотря на объявление о его разрыве.

3) Согласно положению о переходах, после аренды игрок должен автоматически вернуться в свой клуб – что и сделала Дмитриева 23 мая.

«Игрок Дмитриева Дарья с 23.05.2023 по 30.06.2023 является игроком команды ЦСКА» – официальное решение комиссии, которая отклонила протест «Ростова».

Во втором финальном матче Дмитриева почти не уходила с площадки: под 60 минут, три гола, семь ассистов – но ЦСКА проиграл (26:27).

Теперь все решится 4 июня в третьем матче – если, конечно, «Ростов-Дон» не подаст апелляцию в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР.