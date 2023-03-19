32 комментария

Турнир шоу-программ завершил сезон в нашей фигурке – и его формат совсем не вызвал отторжения.

Скорее, наоборот – во многом спонтанное мероприятие показало, как наше фигурное катание может существовать в будущем.

Но сначала главные впечатления от почти 4-часового эфира на Первом канале в субботний прайм-тайм:

• Пожалуй, самая важная характеристика турнира – он динамичен.

Да, структура еще напоминает бесконечные «Ледниковые периоды», паузы между номерами выглядели затянутыми, конферанс Дмитрия Хрусталева – поверхностным, а комментатора Александра Гришина без потери качества можно было заменить умной колонкой с Алисой. Но это скорее издержки телевизионного производства от Первого, намозолившего руку на ледовых передачах, а не фигурного продукта.

Согласитесь, даже без ультраэлементов шоу-программы от реальных спортсменов выглядят совсем иначе, чем телевизионные коллабы со звездами, и уничтожают все штампы «Ледниковых периодов»: неловкость за партнеров, доминирование реквизита, сюжетную и словесную тягомотину. Каждый следующий номер интриговал – героями, по многим из которых скучали, идеями, воплощением, а отказ от нудных речей жюри, короткий формат программ и хаотичное судейство – крутые ходы, улучшающие восприятие.

• Соревновательный эффект, даже в таком лайт-режиме – серьезный триггер для турнира , под крышей которого удалось собрать всю фигурную элиту последних десятилетий (кого вам не хватало – Плющенко? Липницкой? Сотниковой? Трусовой?)

Мы привыкли видеть звезд прошлого в штампованных новогодних спектаклях, которые больше про бизнес и заработки, чем про искусство и тем более соревнования. Болельщикам, по сути, не оставалось выбора – увидеть любимую фигуристку на льду без билета на очередную аленькую красавицу было невозможно. Второй вариант с фигурными фестивалями выглядел слишком абстрактным, чтобы быть в нем уверенным: состоится ли? позовут ли? поставят ли новую программу под него?

Но фигурное катание – не новогодние елки. Это спорт, элементы, соперничество. А еще баллы и места.

Нет, оценки точно не стали системообразующей силой, как бывает на Олимпиадах или чемпионатах мира, но добавили прокатам интриги и системности. Конечно, правила еще не кажутся идеально отточенными, но пока обижаться на арбитров точно не за что – они судили, исходя из своих вкусов, знаний и представлений об идеальном фигурном катании. И, вероятно, выбрали того, кого знали лучше всего.

Но фамилии призеров сегодня – второстепенные знания. Куда важнее, что турнир, который издалека казался странным экспериментом, похоже, стал главным событием сезона.

На мгновение перенеситесь в нашу соревновательную фигурку, какой он предстала в уходящем сезоне. Многое вы помните, но все же:

• У женщин доминируют две 15-летние фигуристки с ультраконтентом – Софья Акатьева и Аделия Петросян, рядом с которыми нет никого старше 17 лет. Кроме Лизы Туктамышевой, конечно. А герои Олимпиады – Щербакова, Трусова, Валиева – каждая по-своему борется со своим организмом: кто-то на льду, кто-то уже вне.

• В мужской одиночке лютая конкуренция, но совсем нет стабильности, а главное – харизмы. Последний фигурист, которого знала вся страна – по-прежнему Евгений Плющенко.

• Многоходовые комбинации в танцах привели к тому, что из оставшихся дуэтов побеждает тот, который системнее и чаще всех падает.

• Три топ-пары мирового уровня вообще мало кому интересны – трибуны во время прокатов пар заполняются сложнее всего (не сказать, что они забиты на остальных видах), а в трансляциях Первого их стараются не замечать.

Давайте честно – в этом сезоне наша фигурка стала скучнее.

И дело не только в отсутствии международных турниров – проблема еще и в том, что мотивации кататься дальше у топов все меньше и меньше . Причины могли быть разными (деньги, конкуренция, тренировки, травмы), но турниры без звезд, которые в это время гастролируют со спектаклями, теряют в статусе, внимании, смысле.

Так получилось, что для большинства фигуристов с именем ледовые шоу выгоднее, удобнее и спокойнее турниров – новая реальность, которую невозможно не замечать.

Возможно, именно в таких шоу-турнирах – будущее нашей фигурки. Инструменты, чтобы стать привлекательными для всех – фигуристов, зрителей, спонсоров – есть и они в общем-то просты:

1) такой формат может получить хороший бюджет – призовой фонд первого турнира вдохновил на заявки сотню фигуристов;

2) идея интересна зрителям – они увидят любимых спортсменов с новыми программами в соревновательном режиме;

3) телевидение тоже в плюсе – еще никогда Первый не выделял в субботний прайм-тайм на фигурку 4 часа.

В нашей фигурке, наверное, максимальная концентрация звезд – столько нет ни в одной стране мира. Странно, что раньше их видели только артистами балета на льду и приманкой на афишах, досрочно превращая фигуристов в музейную экспозицию.

Да, есть тысяча причин, почему погрузить Загитову, Медведеву или Щербакову в обычный турнир Федерации фигурного катания против Акатьевой или Петросян – бессмысленная мечта.

Но, оказалось, что способ удержать их на льду существует. Возможно, это шанс, который нельзя упустить – даже когда наших фигуристов вернут на мировые турниры.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф