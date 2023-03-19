32 комментария

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Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

Евгения Медведева Евгения Медведева
ФФКР
Открытый турнир по шоу-программам
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Турнир шоу-программ завершил сезон в нашей фигурке – и его формат совсем не вызвал отторжения.

Скорее, наоборот – во многом спонтанное мероприятие показало, как наше фигурное катание может существовать в будущем.

 Но сначала главные впечатления от почти 4-часового эфира на Первом канале в субботний прайм-тайм:

Пожалуй, самая важная характеристика турнира – он динамичен.

Да, структура еще напоминает бесконечные «Ледниковые периоды», паузы между номерами выглядели затянутыми, конферанс Дмитрия Хрусталева – поверхностным, а комментатора Александра Гришина без потери качества можно было заменить умной колонкой с Алисой. Но это скорее издержки телевизионного производства от Первого, намозолившего руку на ледовых передачах, а не фигурного продукта.

Согласитесь, даже без ультраэлементов шоу-программы от реальных спортсменов выглядят совсем иначе, чем телевизионные коллабы со звездами, и уничтожают все штампы «Ледниковых периодов»: неловкость за партнеров, доминирование реквизита, сюжетную и словесную тягомотину. Каждый следующий номер интриговал – героями, по многим из которых скучали, идеями, воплощением, а отказ от нудных речей жюри, короткий формат программ и хаотичное судейство – крутые ходы, улучшающие восприятие.

Соревновательный эффект, даже в таком лайт-режиме – серьезный триггер для турнира, под крышей которого удалось собрать всю фигурную элиту последних десятилетий (кого вам не хватало – Плющенко? Липницкой? Сотниковой? Трусовой?)

Мы привыкли видеть звезд прошлого в штампованных новогодних спектаклях, которые больше про бизнес и заработки, чем про искусство и тем более соревнования. Болельщикам, по сути, не оставалось выбора – увидеть любимую фигуристку на льду без билета на очередную аленькую красавицу было невозможно. Второй вариант с фигурными фестивалями выглядел слишком абстрактным, чтобы быть в нем уверенным: состоится ли? позовут ли? поставят ли новую программу под него?

Но фигурное катание – не новогодние елки. Это спорт, элементы, соперничество. А еще баллы и места.

Нет, оценки точно не стали системообразующей силой, как бывает на Олимпиадах или чемпионатах мира, но добавили прокатам интриги и системности. Конечно, правила еще не кажутся идеально отточенными, но пока обижаться на арбитров точно не за что – они судили, исходя из своих вкусов, знаний и представлений об идеальном фигурном катании. И, вероятно, выбрали того, кого знали лучше всего.

Но фамилии призеров сегодня – второстепенные знания. Куда важнее, что турнир, который издалека казался странным экспериментом, похоже, стал главным событием сезона.

На мгновение перенеситесь в нашу соревновательную фигурку, какой он предстала в уходящем сезоне. Многое вы помните, но все же:

• У женщин доминируют две 15-летние фигуристки с ультраконтентом – Софья Акатьева и Аделия Петросян, рядом с которыми нет никого старше 17 лет. Кроме Лизы Туктамышевой, конечно. А герои Олимпиады – Щербакова, Трусова, Валиева – каждая по-своему борется со своим организмом: кто-то на льду, кто-то уже вне. 

• В мужской одиночке лютая конкуренция, но совсем нет стабильности, а главное – харизмы. Последний фигурист, которого знала вся страна – по-прежнему Евгений Плющенко.

• Многоходовые комбинации в танцах привели к тому, что из оставшихся дуэтов побеждает тот, который системнее и чаще всех падает.

• Три топ-пары мирового уровня вообще мало кому интересны – трибуны во время прокатов пар заполняются сложнее всего (не сказать, что они забиты на остальных видах), а в трансляциях Первого их стараются не замечать.

Давайте честно – в этом сезоне наша фигурка стала скучнее.

И дело не только в отсутствии международных турниров – проблема еще и в том, что мотивации кататься дальше у топов все меньше и меньше. Причины могли быть разными (деньги, конкуренция, тренировки, травмы), но турниры без звезд, которые в это время гастролируют со спектаклями, теряют в статусе, внимании, смысле.

Так получилось, что для большинства фигуристов с именем ледовые шоу выгоднее, удобнее и спокойнее турниров – новая реальность, которую невозможно не замечать.

Возможно, именно в таких шоу-турнирах – будущее нашей фигурки. Инструменты, чтобы стать привлекательными для всех – фигуристов, зрителей, спонсоров – есть и они в общем-то просты:

1) такой формат может получить хороший бюджет – призовой фонд первого турнира вдохновил на заявки сотню фигуристов;

2) идея интересна зрителям – они увидят любимых спортсменов с новыми программами в соревновательном режиме;

3) телевидение тоже в плюсе – еще никогда Первый не выделял в субботний прайм-тайм на фигурку 4 часа. 

В нашей фигурке, наверное, максимальная концентрация звезд – столько нет ни в одной стране мира. Странно, что раньше их видели только артистами балета на льду и приманкой на афишах, досрочно превращая фигуристов в музейную экспозицию. 

Да, есть тысяча причин, почему погрузить Загитову, Медведеву или Щербакову в обычный турнир Федерации фигурного катания против Акатьевой или Петросян – бессмысленная мечта.

Но, оказалось, что способ удержать их на льду существует. Возможно, это шанс, который нельзя упустить – даже когда наших фигуристов вернут на мировые турниры.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

32 комментария

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Беглый*
Турнир однозначно должен жить и развиваться. Не стоит его ограничивать одним соревнованием в году. Что касается организации - считаю, если уж так сложилось, что без Хрусталёва никуда, то обойтись хотя бы без интервью сразу после проката, это лишнее, не все смогут сказать, что-то смешное, как Траньков или Ягудин, поэтому получается кринжатина. Забавляют комментарии о том, что нужно прописать критерии оценивания. Какие критерии? Пригласили сторонних, но заслуженных деятелей искусства, дали им право решать, и совершенно неважно какими взглядами они руководствовались, выдавая свой итог, личными пристрастиями или объективным решением. Недовольных при любых раскладах будет достаточно. За исключением отдельным нюансов, судейство получилось вполне себе. Те, кого обидели с призовым местом, получили свои спецпризы. Но и здесь, думаю, это много - достаточно было бы два - от жюри и от зрителей, иначе идёт уже обесценивание. И голосование нужно запускать после прокатов, минут на 15, не больше, чтоб шурики не успели ничего подкрутить. Дали они сегодня жару, конечно)) Обещали ни ногой, ни глазом, а сами больше всех обогатили организаторов)
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Stigmata
Наша фигурка и этот турнир в частности не работает на молодую часть зрителей, которых на самом деле полно, не домохозяйками едиными. Но что увидели фанатки Медведевой, Загитовой, парней-одиночников? В жюри ни одного молодого лица, приличная часть программ - нафталин. Иван Васильевич, 17 мгновений весны, Безруков/Есенин, Яблочко - молодым фигуристам реально самим нравится под всё это катать? Даже типа молодёжное это или видавший виды кринж типа Гангама или безголосое сопровождение Медведевой. Очень мало интересных музыкальных решений, а ведь музыка на шоу это большая часть впечатлений. И Авербух, и особенно Глейх сильно подхалтурили. У ТШТ из реально нового - номер Валиевой, где она действительно первый раз танцевала не Шторм и не Болеро. С прорывом на этом турнире было туговато, даже довольно спорные форматы ЧР по прыжкам и КПК были посвежее
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Raduga
Ответ Кагов
Ягудин победил заслуженно. Смотрел лично в Мегаспорте. Пол-зала плакала, Пол-зала онемело от номера. Это победа и Авербуха, постановка великолепная. Кроме этого номера пересмотрел в записи шоу Щербаковой, Туктамышевой, Костомарова, Валиевой, они понравились и в записи, получил повторное удовольствие. Медведева, Коляда, Акатьева- хорошо. Загитова, Траньков, Маринин - неплохо. В целом отличное шоу, полный зал до потолка.
Костомарова?
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Сергей Григорьев
Шоу, которое лучше любой олимпиады. столько олимпийских чемпионов и по всему миру не собрать🇷🇺👍
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Кагов
Русский вызов может быть началом большого пути. Если создать международную ассоциацию, сделать открытым (Опен), то это может быть первым ТБШ, как в теннисе. Увеличить призовой фонд в разы. Потом Китайский вызов Опен.
Потом Французский. И наконец, лет через 10, если янки справятся, то и Американский. Четыре мировых турнира в спортивное межсезонье. Должно такое ледовое шоу захватить пол планеты.
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Кагов
Ягудин победил заслуженно. Смотрел лично в Мегаспорте. Пол-зала плакала, Пол-зала онемело от номера. Это победа и Авербуха, постановка великолепная. Кроме этого номера пересмотрел в записи шоу Щербаковой, Туктамышевой, Костомарова, Валиевой, они понравились и в записи, получил повторное удовольствие. Медведева, Коляда, Акатьева- хорошо. Загитова, Траньков, Маринин - неплохо. В целом отличное шоу, полный зал до потолка.
+8
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Trenik1216
Ответ Tiffozi
Все супер круто. Плохо, что не аншлаг и бутылка воды там стоила 400р. Есть к чему стремиться
А вы точно там были? Был аншлаг, пустые места были только на вип трибуне, куда они и не продавались,видимо гости федерации в очередной раз не пришли, и бутылка воды стоила 150 р (тоже немало, но всё же)
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Trenik1216
А я была на трибуне и мои ощущения такие - хочу смотреть такое каждый год. Очень надеюсь, что турнир останется. Понятно, что оценки и места вообще не стоит воспринимать серьёзно. Как мог Ветлугин в таком формате не получить вообще ни какой приз? Но новые, никогда нигде ранее не показанные показательные номера такого качества и от такого состава я бы смотрела каждый год. И наряды тут ругают в комментариях, я запись не видела ещё, вживую всё прекрасно смотрелось
+6
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Alealeale
Не приживётся. В следующем году никто из топов и бывших топов не согласится в этом участвовать. Все, кроме Ягудина, получили только необъективное унижение вместо судейства.
+3
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Mariaku
Вернулась с трибун! Даже не ожидала, что будет так классно! Особо отмечу мастерство катания фигуристов старшего и среднего поколений, от Ягудина (действительно лучшее выступление дня!), Маринина и Транькова до Соловьёва и Кацалапова. Что Миша Коляда и Дима Алиев сейчас самые компонентные в нашем мо, только подтвердилось, хотя мне лично зашёл также театр кукол Жени Семененко, затронул Маленький принц Марка. Про Матвея Ветлугина писала отдельно. Из дев выделю, что прекрасно катит Лена Радионова, очень выразительна Туктик, у Суперсоника нежнейший номер.
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Vasily Ivanov
Ответ Ivan Ivanych
Что у них за наряды, соревнуются кто ущербнее будет выглядеть?
Порылись видимо в близлежащих контейнерах...а 250 тыс выделенных каждому участнику ( в Москве много людей столько зарабатывают за месяц?) умыкнули в личный кошелек....
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Ярик01
По фотографиям срамота кустарного капустника, надеюсь в видео было интереснее
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Санитар-волк
А костюмы, одним словом - колхоз.
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Санитар-волк
Костюмерам - "двойка". Ягудин, Медведева и Загитова - ни с какой стороны не относятся к "будущему" нашего ФК, они его прошлое, хотя и славное.

И шоу-турнир так называемый - просто занять время пока в бане, и снять денег, ничего больше.
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zukov
Ответ Black square
Может для кого-то это и будущее. Но всё, что я увидела сегодня - сплошное прошлое и нафталин без креатива, за исключением нескольких номеров, которые не оценили толком вообще. Это был "ЛП" на выезде, если не хуже. Сидели нафталиновые представители бомонда, которые ничего не смыслят в фк тусовке, зная только Авербуха, Тарасову и Ягудина из всего этого. Это шоу было фарсом каким то. Даже ЛП как то приличней выглядит. Каша сплошная, кто в лес, кто по дрова. Критерий оценки был только капитал спортсмена, его бэк граунд, никто не оценивал номера. Слошной праздник бомонда, где рука руку моет. Ожидаемо)
ну это же шоу. просто не зашло
+3
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Vasily Ivanov
Ответ Lapo Elkann
Аллас у меня в ЧС. очень интересно , понравился ли ему номер Алины и высказался ли он длинно и пафосно, как умеет ?
Аллас -это вроде она .....пишут у них срочное совещание ...так их икона их еще не подставляла....
0
-3
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Аня Адианова
Однако на Урале и в других регионах, где не московский часовой пояс, Первый канал не стал ставить прямую трансляцию турнира. Например, у нас покажут только завтра в 22:35, еще бы через неделю поставили в эфир
+3
-1
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Ivan Ivanych
Что у них за наряды, соревнуются кто ущербнее будет выглядеть?
+6
-2
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Vasily Ivanov
Ответ Tiffozi
Все супер круто. Плохо, что не аншлаг и бутылка воды там стоила 400р. Есть к чему стремиться
Воду надо с собой носить ...набирая ночью из соседского крана....
+4
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Ivan Ivanych
Загитова в этом наряде выклядит жуть как непотребно....
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Светлана Менова
Ягудин никуда и не уходил. :)
+6
-1
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Karamazoff
Захотелось пересмотреть еще раз только номер Ветлугина.
+11
-5
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Goga
Хотелось бы, чтобы раздавали призы в разных номинациях: Лучший драматический номер, лучший комедийный, танцевальный, романтический и т.п.
А не так, что по симпатиям судьи раздают призы однотипным номерам.
И разрешить участвовать не только в спортивных сочетаниях, а как спортсмены сами захотят.
А так идея классная, турнир понравился намного больше, чем ожидалось.
+16
-1
+15
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Natalia Solomakha
Ответ Black square
Может для кого-то это и будущее. Но всё, что я увидела сегодня - сплошное прошлое и нафталин без креатива, за исключением нескольких номеров, которые не оценили толком вообще. Это был "ЛП" на выезде, если не хуже. Сидели нафталиновые представители бомонда, которые ничего не смыслят в фк тусовке, зная только Авербуха, Тарасову и Ягудина из всего этого. Это шоу было фарсом каким то. Даже ЛП как то приличней выглядит. Каша сплошная, кто в лес, кто по дрова. Критерий оценки был только капитал спортсмена, его бэк граунд, никто не оценивал номера. Слошной праздник бомонда, где рука руку моет. Ожидаемо)
Денюжка сама себя не отмоет, бюджет сам себя не распилит.
+11
-4
+7
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джинн
Какое будущее? Те же танцы на льду, только без любителей вот и всё, например Загитова вышла покаталась в своё удовольствие, ничего толком не сделала или тот же Ягудин и все остальные спортсмены, которые закончили спортивную карьеру.
+5
-5
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