Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

История с показом лыжного Кубка России (точнее, пары стартовых этапов) неожиданно превратилась в медийный скандал.

Если вы вдруг не в теме, короткое погружение.

• Права на показ Кубка России по лыжам принадлежат не «Матч ТВ», а компании «Телеспорт» – возможно, это решение стало ответом президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на регулярные нападки комментатора Дмитрия Губерниева. Но трансляции первого этапа компания будто и не планировала – без объяснения причин.

• Федерация забросила два первых этапа на Вершину Теи – поселок с 3-тысячным населением в Хакасии с минимальной инфраструктурой и сложной логистикой. Выбор неочевидный, но объяснимый – здесь еще в советские годы тренировались лыжники, а несколько лет назад построили современную трассу и базу для сборной.

«Для нас, лыжников, Тея — намоленное место. У меня воспоминания практически с детства, ездила туда еще со сборной Магаданской области, потом с командой СССР, затем со сборной России. Потом бывала в Хакасии в статусе и.о главного тренера и вице-президента федерации, когда мы готовились на Вершине Теи к ЧМ-2005 и Олимпиаде-2006», – ностальгировала Вяльбе в интервью хакасскому порталу 19rusinfo.ru.

• Транслировать первый этап решились энтузиасты из проекта «На лыжи!» – любительская картинка шла с пары-тройки статичных веб-камер над зоной старта, по ходу гонок в зону финиша еще отправили человека с камерой .

Это стало хоть каким-то решением для фанатов, но точно не добавило лыжам популярности – несмотря на участие в гонках мировых звезд: Александра Большунова, Натальи Непряевой, Дениса Спицова, Алексея Червоткина.

• «Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было. Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования», – отбивалась Елена Вяльбе от вопросов про трансляции (интервью «Спорт-Экспрессу»).

• Реакция Губерниева последовала молниеносно – он обычно не упускает возможности напрыгнуть на людей, которые его когда-то обидели.

«Просто какой-то ###### позор. Но мы продолжаем восхищаться владычицей морской Еленой Вяльбе! Президент ФЛГР проводит соревнования там, где их нельзя проводить. Плюет на страну и болельщиков. Демонстративно и пренебрежительно. Просто ФЛГР продала права на трансляции каналу «Забвение ТВ», и все. Бегать за медали, без зрителей и без ТВ-трансляции – мечты Вяльбе реализовались».

Баттлу Вяльбе и Губерниева идет не первый год и это надолго, но в сюжете с лыжными трансляциями это точно не главная линия. Важнее разобраться – почему получилось, что старт главного лыжного турнира страны не увидел, по сути, никто .

Попробуем сделать то, чего не пытаются ни Вяльбе, ни Губерниев – проговорить причины и последствия этой истории:

1. В этом сезоне Кубок России – второй в мире турнир по качеству спортсменов и конкуренции. Универсальный аргумент, с помощью которого можно не только привлекать зрителей или спонсоров, но и упаковывать российские лыжные гонки на импорт. Наши лыжники – мировой бренд, сравнимый с фигуристками или, например, теннисистами.

Но оформление турнира на уровне школьной спартакиады показывает отношение к лыжам в России – поверхностное и безразличное – от людей, которые отвечают за то, чтобы их спорт рос и развивался. Даже если это всего лишь ощущение, а в федерации всем сердцем болеют за дело.

2. Лыжные гонки – не самый телегеничный продукт, который пару лет назад не зашел на Первом канале даже в формате противостояния России с Норвегией. Очевидно, что теперь рейтинговые перспективы у трансляций совсем смутные. И на «Матче», похоже, это предполагали, ведя переговоры с федерацией – если верить словам Вяльбе:

«Понятно, что никто не хочет делать все бесплатно – как это обычно предлагает «Матч ТВ». Сначала у них было: «Мы вас покажем, но вы заплатите». Потом они стали добрыми: «Ладно, дадим вам 500 тысяч рублей – и покажем».

Качественная трансляция из Вершины Теи – дико дорогой и точно убыточный проект, который если и можно организовать, то в форме благотворительности. Но и это не оправдание для федерации, которая сначала отдала права на трансляцию компании без обязательств, а самостоятельно даже не попыталась создать картинку хотя бы на минимально достойном уровне.

3. Почему Вершина Теи, если там такая засада с информационным обеспечением? Самый логичный вопрос, на который есть довольно внятные ответы.

Это очень удобная локация в конкретный момент для федерации, которая планирует два стартовых этапа Кубка с точки зрения работы с лыжниками, а не выпуска медийного продукта. Ранняя зима, натуральный снег, рельеф, условия – идеальное место для вкатывающих в сезон сборов, которые проводят здесь обе команды (основная и молодежная) до этапов и между ними.

Второй (сдвоенный из пары спринтов и разделок) этап пройдет на Вершине спустя десять дней, и с точки зрения тренеров это, вероятно, полезный микст из тренировочного и соревновательного циклов.

4. Отсутствие трансляций – очевидный имиджевый провал федерации, который ее сотрудники, похоже, воспринимают иначе.

Проблема, конечно, не в конкретной географической точке. В декабре Кубок принимать Чусовому и Кирово-Чепецку, а оттуда тоже вряд ли возможны трансляции в Ultra HD или с космической графикой.

Есть ощущение, что, организуя Кубок России, федерация вообще не фокусировалась на таких вещах как популяризация, внимание, рейтинги, трансляции, картинка: может, из-за нехватки денег, может, просто из принципа «Если не получилось у Первого, то не получится ни у кого».

«Считаю, что спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где нужно денег заработать», – помните же летние постулаты Вяльбе, которыми она отвечала на вопли Губерниева про отсутствие призовых для лыжников?

Вот и Вяльбе тоже думает о соревнованиях, а не о том, что бы такое сделать, чтобы лыжи смотрели чуть больше людей, чем обычно. Возможно, она вообще считает, что трансляции – зона ответственности других людей, которым она продала медиаправа. И выходит, что в хороших лыжных эфирах не заинтересованы ни государство, ни спортивные руководители, ни спонсоры, ни телеканалы. Да и зрители, по большому счету, тоже.

И это, наверное, главный вопрос: нужны ли трансляции лыжного Кубка России кому-то еще кроме тех лыжных маньяков, которые смотрят эфир с веб-камер, словно запущенных в космос над лыжным стадионом Вершины Теи?

UPD К слову, в воскресенье трансляций с разделок не было совсем – проект «На лыжи!» извинился и пообещал трансляции со следующего этапа в Вершине в Теи.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; flgr.ru