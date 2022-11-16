Судьи в нашей фигурке – фокусники: оценили прокат Акатьевой с тремя падениями лучше ее же чистого. Ну зачем?

Мы привыкли, что фигурные оценки – виртуальная консистенция, которая редко связана с реальностью и максимально относительна. Баллы одного и того же фигуриста при одинаковом прокате могут кардинально отличаться, иногда необъяснимо улетая в космос, а суммы на национальных и международных турнирах различаются так, словно собраны из разных видов спорта.

Наши судьи – не исключение.

Судейство на российской серии Гран-при уже обросло легендами, а самый аномальный случай произошел с ученицей Этери Тутберидзе – 15-летней Софьей Акатьевой, которая уже откатала два этапа с разницей в три недели и получила странный фидбэк от арбитров.

Мини-подробности, которым сложно найти объяснение:

1. На первом московском этапе «Золотой конек» Акатьева выступала в тени Камилы Валиевой, проиграв ей по сумме 8 баллов

• Все решилось еще в короткой – там Софья упала с тройного акселя и отпустила Камилу на 11,32 балла.

• Странности начались в произвольной, которую Акатьева выиграла с разницей в 3 балла.

Именно здесь арбитр из Питера Елена Фомина (российская топ-судья, работавшая на Играх-2022 в Пекине) вдруг забыла, что в случае падения фигуриста, его максимальная оценка за любой из компонентов не может превышать 9,50 балла, и поставила Валиевой по 9,75 балла за представление и композицию.

Оценки Фоминой не повлияли на итоговую сумму Валиевой (они были отброшены как наиболее высокие), но выглядели странно и вызывающе.

• Но вернемся к Акатьевой – в произвольной на первом этапе она допустила две незначительные ошибки: без падения недокрутила четверной тулуп и приземлила его же в четверть в секвенции с акселем. Важно, что эти ошибки не считаются серьезными – теми, которые влияют на снижения компонентов.

«Серьезные ошибки — это падения и/или ошибки, которые влияют на целостность программы. Прерывание программы может быть незначительным, или более явным и заметным. Такие ошибки должны быть отражены в каждом из компонентов программы. Результат зависит от серьезности и воздействия, которое они оказывают на непрерывность исполнения программы.

Следует использовать следующее руководство для всех компонентов: если была допущена только одна ошибка и эта ошибка имеет минимальное влияние на целостность программы, то максимальная оценка 9,50 возможна. Если были допущены две ошибки и более, и при этом эти ошибки имели только минимальное влияние на целостность программы, то максимальная оценка 8,75 возможна», – запомните эту цитату из судейских рекомендаций, она нам еще пригодится.

• 163,98 – сумма Акатьевой за произвольную сложилась из 94,15 балла за технику и 69,18 балла за компоненты. Эти цифры нам тоже понадобятся чуть позже – не забудьте, что это оценка за сложный и относительно чистый прокат.

2. Теперь перенесемся на четвертый этап Гран-при, который выиграла Елизавета Туктамышева. Акатьева по его итогам стала третьей, проиграв еще и Софье Муравьевой – около 5 баллов.

• Здесь, наоборот, все решала произвольная – после короткой тройка лидеров уместилась в 1,19 балла.

Акатьева, в этот раз чисто исполнив аксель, получила за короткую на 10,69 балла больше, чем тремя неделями раньше. Прогресс сложился из двух составляющих: триксель принес дополнительно 7,20 балла, еще на 2,45 балла выросли оценки за компоненты. Все заслуженно – в этот раз Акатьева не падала.

• Но главная аномалия произошла в произвольной.

Здесь, если кто-то забыл, Софья упала с трех прыжков подряд – акселя и двух тулупов – в самом начале программы.

По всем судейским рекомендациям, три падения в одной программе считаются серьезными ошибками, которые влияют на целостность программы, а если их больше одного (вы запомнили), то оценка за любой из трех компонентов не должна превышать 8,75 балла.

Но из семи судей сразу четверо синхронно проигнорировали это правило: Алексей Сучков и Петр Кипрушев поставили ей 9,00 за композицию, Анна Поликарпова – 9,25 за композицию и 9,00 за презентацию, Эльвира Серебрякова – по 9,00 за композицию и мастерство катания.

• Итог (141,98 балла) получился парадоксальным: а) в технике Акатьева уступила самой себе 18,25 балла, с тремя падениями набрав 75,90; б) но в компонентах улучшила свой результат на 0,25 балла – с теми же тремя падениями судьи насчитали ей 70,08 балла. И все это по сравнению с относительно чистым прокатом тремя неделями раньше.

Еще один индикатор удивления – Святослав Бабенко – единственный арбитр, который работал на обоих этапах с участием Акатьевой. Его оценки за компоненты Софьи хоть и обошлись без видимых нарушений правил, но тоже максимально показательны: 26 баллов за чистый прокат на «Золотом коньке», те же 26 баллов за прокат с тремя падениями на «Московских звездах».

• Коротко о компонентах программы – с этого сезона Международный союз конькобежцев (ISU) сократил их количество до трех:

Композиция – интеллектуально осмысленное и/или оригинальное оформление всех типов движений фигурного катания в осмысленное целое в соответствии с принципами пропорции, единства, пространства, рисунка и музыкальной структуры.

Представление – демонстрация вовлеченности, участия и заинтересованности, основанной на понимании музыки и композиции.

Мастерство катания – способность использовать терминологию фигурного катания (шаги, повороты, движения на коньках) при контроле тела во время их исполнения.

Интуитивно они выглядят независимыми от качества исполнения элементов характеристиками, но это обманчивое впечатление – в судейских инструкциях четко прописано, что падения влияют на восприятие и целостность всей программы, а в этом случае вторая оценка не может улетать выше определенной планки.

Но судьи демонстративно показывают: может!

• Их оценки не повлияли на итоговую расстановку – даже с объективными баллами Акатьева не опустилась бы ниже ни в произвольной, ни по сумме двух программ. Формально нарушившие правила судьи добавили ей около 0,4 балла – мелочь, хотя объективная сумма за компоненты должна быть ниже на 3-4 балла, но даже в этом случае Акатьева опережала Анастасию Зинину, сохраняя 3-е место.

Тогда главный вопрос – зачем? – становится еще более актуальным.

***

Этот текст – вовсе не укор Софье Акатьевой. Она в этой истории скорее жертва, которую почему-то по-разному отсудили на двух этапах: на первом – откровенно придержали оценки за достойный прокат, на втором – компенсировали, закрыв глаза на падения.

Вопросы только к судьям: кроме главного (который уже звучал выше) их еще несколько:

1. Может ли прокат одной и той же фигуристки с тремя серьезными ошибками оцениваться выше проката без них?

2. Это прокат Софьи на первом этапе был таким слабым, или ее прогресс за три недели в композиции, презентации и мастерстве катания получился таким стремительным?

3. Разве талантливой девочке нельзя ставить достойные компоненты уже на первом этапе – даже если она катается рядом с эталоном компонентов?

4. Зачем нарушать правила, если катание откровенно не получилось, а завышенные оценки все равно не влияют на итоговое место?

5. Несут ли судьи хоть какую-то ответственность за работу, а если вдруг да, то перед кем?

Ответов, конечно, не будет – в разработанном этой осенью федерацией кодексе этики судьям запретили отвечать на гипотетические вопросы.

А вот о запрете на нарушения правил, похоже, забыли.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Catherine Ivill