Вяльбе номинировала себя на тренера года, но Губерниев против – назвал это плевком и выдвинул своего кандидата (не Тутберидзе)

Босс российских лыж Елена Вяльбе снова на острие – теперь в гонке за главной спортивной премией страны «Гордость России» в номинации «Тренер года».

О ее выдвижении на конкурс объявила Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет сама Вяльбе, совмещая сразу две должности – президента и главного тренера сборной .

1. Формальная, на первый взгляд, новость о номинации внезапно вызвала переполох, особенно когда в интервью «Матч ТВ» Вяльбе вспомнила про футбол.

«Меня что, первый раз выдвигают? И Сашу Большунова мы что, первый раз выдвигаем? Только дальше никто не хочет ничего нам давать – жюри или кто там выбирает. Когда в 2018 году Черчесов стал лучшим тренером, а не я, для меня это было очень странно. Мы привезли с Олимпиады восемь медалей и стали лучшими, а они?»

2. Резкий отзыв от традиционного оппонента Вяльбе – Дмитрия Губерниева – последовал незамедлительно.

«А ФЛГР выдвинем в номинанты премии «Жополизы года»! Елена Валерьевна Вяльбе числится тренером сборной, но сама никогда не тренировала . Это абсолютно, абсолютно раболепное решение. Вяльбе не тренер, она номинальный тренер, президент федерации!

А Бородавко?! Тренер года – Бородавко! Кто может с ним конкурировать? Разве что Тутберидзе – без всякого сомнения. Вяльбе была недовольна, что 2018‑м премию дали Черчесову? А какое она имеет отношение к тому, что было в 2018 году? Она недовольна тем, что Черчесов людям подарил радость?

Не будем забывать, что в 2018 году, на Олимпиаде в Пхенчхане, обладая одной из лучших в мире команд на тот момент, сборная России по лыжным гонкам не выиграла ни одной золотой медали. А сравнивать с футболом… Да, мы не вышли в полуфинал, но мы проиграли в четвертьфинале по пенальти! И Черчесов абсолютно заслуженно стал тренером года.

А теперь Елена Валерьевна, будучи тренером лишь номинально, очень довольна тем, что ее выдвигают как лучшего тренера. Выдвижение Вяльбе со стороны ФЛГР – это плевок в лица действующим тренерам, которые стоят у бортика в фигурном катании и бегают по лыжне», – Губерниев давно фехтует с Вяльбе и не мог упустить шанс для нового поединка.

Что это вообще за премия и почему за нее так сражаются?

«Гордость России» – главная премия страны по итогам спортивного года.

Минспорт проводит ее с 2010 года «в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов и тренеров в России». Номинаций много, но самые статусные – «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года».

На участие в тренерской имеют право только специалисты, работавшие со спортсменами, включенными в списки кандидатов в сборные России. По положению, в конкурсе учитываются результаты, показанные с сентября 2021-го по май 2022-го в зимних дисциплинах или с ноября 2021-го по ноябрь 2022-го в летних.

Заявки могут подавать только общероссийские спортивные федерации (не больше одного кандидата в каждой из номинаций), а для финального определения лауреатов уже сформирована комиссия во главе со Светланой Хоркиной. Среди других членов много знакомых фамилий – бывшие биатлонистка Ольга Зайцева и синхронистка Мария Киселева, новый директор ЦСП сборных Георгий Брюсов, президент федерации спортивных журналистов Николай Долгополов, ректор Российского университета спорта Сергей Сейранов.

Год назад за победу в конкурсе лауреату падал на карту 1 миллион рублей – о вознаграждениях в 2022-м официальной информации пока нет.

Кто брал тренерскую номинацию раньше?

Предыдущие лауреаты не выглядели спорными и, похоже, награждались по двум критериям: 1) за громкие успехи в конкретном сезоне; 2) по совокупности достижений за долгие годы.

Вспомним победителей за последние 8 лет:

• 2014 – Елена Буянова, сделавшая фигуристку Аделину Сотниковой первой в истории олимпийской чемпионкой из России в женском катании.

• 2015 – Алексей Мишин, который получил первую премию не за титулы Евгения Плющенко, а благодаря Елизавете Туктамышевой, взявшей в тот год и Евро, и чемпионат мира.

• 2016 – Евгений Трефилов за победу женской гандбольной сборной на Олимпиаде.

• 2017 – Этери Тутберидзе, которая могла выиграть еще в 2014-м при помощи Юлии Липницкой (не получилось), но спустя три года получила свое благодаря Евгении Медведевой.

• 2018 – Станислав Черчесов за домашний чемпионат мира, о котором вспоминала Вяльбе.

• 2019 – Татьяна Покровская за российское синхронное плавание.

• 2020 – Ирина Винер-Усманова за всех художественных гимнасток и конкретно за сестер Авериных.

• 2021 – Дмитрий Глотов, который в неизвестности тренировал саблисток, а в Токио-2020 сначала довел до золотого финала Софию Позднякову и Софью Великую, а затем взял титул с командой.

Теперь, похоже, выиграет Вяльбе – другой альтернативы нет; даже Тутберидзе не составит ей конкуренцию – не из-за дела Валиевой, просто повторное участие лауреатов прошлых лет правилами не допускается.

Вяльбе заслужила награду – или Губерниев прав?

Главная претензия Губерниева к Вяльбе – ее формальная должность главного тренера в сборной.

Это правда, но общая для индивидуальных видов в России – здесь главный тренер сборной не практик и методист, к которым привыкли в игровых видах, а скорее менеджер, управляющий процессом, подбирающий специалистов и выстраивающий коммуникации. Вяльбе не единственный президент зимней федерации, который назначил себя еще и главным тренером – так же совмещают должности Александр Горшков в фигурке и Денис Тихомиров в сноуборде.

Если вы помните, лыжная сборная перед Играми в Пекине была разделена на четыре группы во главе со старшими тренерами (Юрий Бородавко, Маркус Крамер, Егор Сорин и Олег Перевозчиков), а Вяльбе в роли главного тренера, по сути, контролировала и напутствовала их.

И здесь всплывает важное требование к тренеру-номинанту, которое прописано в положении о премии – «его непосредственное участие в подготовке спортсмена в течение не менее двух лет» . Согласитесь, расплывчатый критерий?

Но если Губерниев считает, что Вяльбе ему не соответствует, то странно, почему он не поднимал эту проблему, например, два года назад. Тогда премию получала Ирина Винер (главный тренер сборной по художественной гимнастике), хотя непосредственно с сестрами Авериными работала их личный тренер Вера Шаталина.

Впрочем, даже Губерниев признает, что лучший тренер 2022-го работал в лыжах, хоть и предлагает своего кандидата.

Понятно, почему лыжи. Пекин-2022 – первый и последний статусный турнир, подходящий под критерии премии, на котором наши спортсмены выступали рядом с сильнейшими, а лыжники взяли в Китае 4 золота – больше, чем вся команда в остальных видах.

Но если делить славу внутри лыжной сборной, то цифры выйдут максимально показательные: 1) Юрий Бородавко подготовил к Играм-2022 4 олимпийских чемпионов, включая главного героя Александра Большунова (а еще – Непряеву, Спицова, Червоткина); 2) у Маркуса Крамера два чемпиона – Сергей Устюгов и Юлия Ступак; 3) Егор Сорин сделал чемпионкой супругу Татьяну, а еще Веронику Степанову.

Бородавко или Вяльбе – похоже, главный вопрос оставшихся до финальной церемонии (она обычно проходит в середине декабря) недель.

Зато теперь у Губерниева и его бригады есть отличная тема для интервью с лыжниками – чей вклад в их подготовку к Пекину-2022 был важнее: главного тренера сборной или старшего тренера группы.

Интрига.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Нина Зотина, Александр Вильф