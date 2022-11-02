В наш мини-футбол вселился Златан! Забили пяткой, с лету, с нулевого угла – как это возможно?

Мини-футбольная Суперлига выдала нереальный контент – фантастический гол Андрея Батырева из «Тюмени».

Посмотрите этот гол – в такое комбо невозможно поверить: 1) удар пяткой; 2) с лету; 3) почти с нулевого угла (бьющая нога едва ли не над лицевой линией); 4) спиной к воротам; 5) после паса вратаря через всю площадку.

В футболе похожий технический прием называют ударом скорпиона, а его родоначальником считается Рене Игита – колумбийский вратарь из 90-х, которым таким способом (только в прыжке) пытался отбивать летящие в ворота мячи.

Но вернемся к нашему мини-футболу.

Фантастический момент произошел в концовке второго матча 3-го тура между «Тюменью» и столичным КПРФ, а вокруг него сложился калейдоскоп из любопытных деталей.

• «Тюмень» к этому моменту вела в счете (2:1), и третий гол за 4 минуты до конца матча казался гарантией победы.

Но, похоже, гол-шедевр и связанные с ним праздничные мероприятия сильно расслабили сибиряков – матч они так и не выиграли, пропустив два гола на последней минуте (первый – за 41 секунду до конца, второй – когда до сирены оставалось 3 секунды).

«Украшением сегодняшней игры, конечно, можно назвать гол Андрея Батырева. Мы многое видели в мини-футболе, но этот гол точно останется в истории. Это же не было случайно. Андрей очень скоординировано сыграл в этом эпизоде, и мое ощущение, что это был именно удар по воротам. Он смог за счет своей координации так ударить», – восхищался после игры тренер соперников Бесик Зоидзе.

• Андрею Батыреву 32 года, он родился в Тюмени и всю карьеру провел в местном клубе. В матче против КПРФ он забил все три мяча, но для победы, вероятно, не хватило четвертого.

«Сначала хотел ударить через себя, принять мяч, но по траектории так получилось. Этот гол – очень запоминающийся, после него даже забыл, что хет-трик сделал. Мне давно снился сон, что забью такой мяч. Вот сегодня получилось. Златан Ибрагимович постоянно пятками забивает в большом футболе. Ну и я тоже, но чтобы с лету, да по такой траектории, такое впервые. Все под впечатлением», – делился эмоциями Батырев после матча в эфире «Тюменской арены».

Он вообще любит забивать красиво. Полтора года назад уже клал пяткой «Синаре» в финале плей-офф (правда, в тот момент мяч находился на паркете), а на студенческом чемпионате мира забил паненкой 10-метровый бразильцам – для мини-футбола почти невозможный челлендж.

• Голевую передачу Батыреву отдал 20-летний вратарь Илья Чибулаев, для которого это стало первым действием не только в матче, но и вообще в Суперлиге.

Основной вратарь «Тюмени» Денис Субботин получил травму колена и не смог продолжить игру. Заменившему его Чибулаеву предстоял ввод мяча руками от своих ворот, который оказался голевым – удивительный дебют вратаря в элите.

• В истории нашего мини-футбола тюменцы занимают важное место – в 2019 году они стали чемпионами страны, а два года назад брали бронзу. Но в нынешней Суперлиге, несмотря на красоту, «Тюмень» держится в подвале – после трех туров у команды всего две ничьи в шести матчах (меньше только у «Сибиряка»), а из 12 голов «Тюмени» в сезоне – 6 на счету Батырева.

Фото: mfktyumen.ru