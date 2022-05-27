Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе

Май в фигурном катании – время важных решений.

Нет, мы не про выборы президента Федерации фигурного катания России, которые стали формальностью. Впереди у ФФКР куда более сложный выбор – состав сборной на новый сезон.

Коротко о том, почему это определяющий момент для фигуристов – даже в условиях, когда сборная, вероятно, пропустит международные соревнования.

• Список сборной России – это официальный документ ФФКР и Минспорта. В него включаются спортсмены, которые получают статус члена сборной России, а вместе с ним – персональное финансирование: ставку, сборы, экипировку, лед.

Когда окно для международных турниров заколочено, деньги – серьезный стимул для продолжения спортивной карьеры. Альтернативный заработок – уход в ледовые шоу, которые приносят доход, но сложно стыкуются с полноценными тренировками.

• Список формируется ФФКР по итогам выступлений в прошедшем сезоне на официальных турнирах: для фигурного катания это чемпионаты мира и Европы, этапы Гран-при, чемпионат и Кубок России.

Вот все критерии, которые становятся пропуском в команду:

1) Олимпийские игры (места с 1-го по 15-е – только в личном турнире)

2) чемпионат Европы (места с 1-го по 10-е);

3) этапы Гран-при (места с 1-го по 8-е);

4) чемпионат России (места с 1-го по 6-е);

5) Кубок России – сумма этапов или финал (места с 1-го по 5-е);

6) первенство России среди юниоров (места с 1-го по 6-е) – это уже для юниорской сборной.

Есть в критериях и чемпионат мира, но последний прошел без России, а значит и возможности их выполнить.

• По документам ФФКР должна была определить состав сборной до 10 мая, а Минспорт – до 1 июня – его утвердить. Получается, на бумаге состав федерацией уже сформирован – жаль, что такие новости всегда проходят под грифом секретно.

• Нормативы Минспорта позволяют включать в основу «два состава от максимальной заявочной квоты на чемпионат мира», еще один состав можно включить в резерв. Для фигурного катания это 6 основных человек плюс 3 запасных в одиночных дисциплинах, в парных формат тот же 6+3 дуэтов.

Правда, случаются исключения: перед сезоном-2019/20 федерация обошла регламент, включив в основу 7 фигуристок, отобрав одно место у парней – настолько сложным был выбор.

• В списки можно вносить изменения по ходу сезона, но не нарушая численности – чтобы добавить нового фигуриста, необходимо предварительно освободить место, исключив кого-то.

Теперь попробуем разобраться – кто заслужил место в сборной на сезон-2022/23, а кому стоит волноваться за будущее.

У девушек мимо основы кто-то из топов: скорее всего, Усачева (но, возможно, и Косторная)

Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в основе по умолчанию – у них максимальное количество выполненных критериев: Олимпиада, чемпионат Европы, Гран-при и чемпионат России. А дальше могут начаться споры.

Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная и Дарья Усачева одинаково точно выполнили по одному критерию на этапах Гран-при – и у всех лучшим результатом стало второе место. С точки зрения Минспорта позиция в тотале Гран-при ничего не значит – это уравнивает два серебра Туктамышевой (в Канаде и Москве), с серебром и бронзой Хромых и Косторной и даже с единственным серебром Усачевой. Выбор за федерацией, но логика подсказывает, что лишней в основе станет Дарья – ее место, скорее всего, в резерве.

Еще одна фигуристка, выполнившая критерий на этапах Гран-при (5-е место США, 4-е – во Франции) – Ксения Синицина, но ее шансы на включение в основу еще ниже. Проблемы могут возникнуть и с резервом, где на оставшиеся два места кроме Ксении плотный конкурс из юниорок, начинающих взрослую карьеру: Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Софья Муравьева. В их профайле тоже выполненный критерий для включения во взрослую сборную: попадание в топ-6 чемпионата России, где они опередили и Туктамышеву, и Хромых, и Синицину.

11 человек на 9 мест – с большой вероятностью лишних во взрослой основе выберут из тройки Самоделкина – Муравьева – Синицына, но если обеих Софий еще можно включить в юниорский состав, то у Ксении альтернативы взрослой команде нет. Еще пять девушек выполнили критерий в финале Кубка России (победа за Вероникой Яметовой), но объективно это уровень, далекий от сборной России.

У парней ситуация на первый взгляд проще.

В мужской сборной точно вне подозрений четверо: Марк Кондратюк (чемпион России и Европы, который выполнил 4 критерия), Евгений Семененко (лучший из сборной на Олимпиаде, тоже 4 критерия), Андрей Мозалев (3 критерия – на Евро, Гран-при Франции и чемпионате России) и Михаил Коляда (два 2-х места – на этапе Гран-при и чемпионате России).

Еще двое – Александр Самарин и Макар Игнатов – тоже в обойме. Игнатов промахнулся мимо топ-6 на чемпионата России, зато был четвертым на этапе Гран-при, а еще победил в финале Кубка России – маленький, но в его случае полезный бонус. Самарин был 6-м на чемпионате России и Гран-при Японии – этого должно хватить для попадания в основу.

А вот Дмитрий Алиев с 5-м местом на этапе Гран-при Франции и Петр Гуменник (5-й на чемпионате России, 8-й на Гран-при Италии) отправятся в вагон с резервистами, где к ним, видимо, присоединится Алексей Ерохов – у него лучший показатель из остальных фигуристов (2-е место в финале Кубка России).

Но, возможно, в федерации снова решат поделиться мужской квотой с женской сборной.

Пар хватает только на основу

В парах, несмотря на топ-уровень главных дуэтов, довольно узкая обойма.

Понятно, что не будет проблем с основой у четырех пар: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – все необходимые критерии ими соблюдены, но это скорее формальность.

Официально пятой парой России станут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Перми – у них два подиума на этапах Гран-при, а еще 5-е место на чемпионате России.

Шестая вакансия в основе могла бы достаться Ясмине Кадыровой и Ивану Бальченко (бронза на московском этапе Гран-при) или Алине Пепелевой с Романом Плешковым (два 6-х места на этапах Гран-при), но обе пары внезапно распались.

Последняя из оставшихся с пар с достойным критерием – Карина Акопова/Никита Рахманин (6-е место на чемпионате России), а вот резервистов, видимо, придется добирать уже с Кубка России.

У танцоров после распада двух пар для основы осталось всего пять

И в танцах все сложно.

По трем лучшим дуэтам России прошлого сезона сомнений нет: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые хоть и тренируются в США, остаются частью сборной России.

А дальше тотальная неразбериха.

Пары Аннабель Морозова/Андрей Багин – четвертой на последнем чемпионате России – больше не существует (партнер теперь катается с Софьей Тютюниной). Дэвид Нарижный и Елизавета Шанаева (5-е место на чемпионате России) тоже разбежались – Дэвид объединился с Морозовой, Лиза встала в пару с Павлом Дроздом.

Остаются бронзовые призеры чемпионата России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Кроме них с выполненным критерием Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (6-е места на этапе Гран-при и чемпионате России), хотя в федерации отношение к этому дуэту не совсем однозначное.

До начала лета Минспорт утвердит предложенный федерацией список сборной, но где будут выступать эти фигуристы – выяснится намного позже.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Ольга Бенар