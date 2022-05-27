Олимпийские виды
Блог

Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе

Дэвид Нарижный Дэвид Нарижный
Михаил Коляда Михаил Коляда
Виктория Синицина Виктория Синицина
сборная России сборная России
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Иван Букин Иван Букин
ФФКР
Александр Галлямов Александр Галлямов
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
Александра Трусова Александра Трусова
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Диана Дэвис Диана Дэвис
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
Александра Степанова Александра Степанова
Алена Косторная Алена Косторная
Анна Щербакова Анна Щербакова
Владимир Морозов Владимир Морозов
Камила Валиева Камила Валиева
Ксения Синицына
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Фигурное катание Фигурное катание

Май в фигурном катании – время важных решений.

Нет, мы не про выборы президента Федерации фигурного катания России, которые стали формальностью. Впереди у ФФКР куда более сложный выбор – состав сборной на новый сезон.

Коротко о том, почему это определяющий момент для фигуристов – даже в условиях, когда сборная, вероятно, пропустит международные соревнования.  

• Список сборной России – это официальный документ ФФКР и Минспорта. В него включаются спортсмены, которые получают статус члена сборной России, а вместе с ним – персональное финансирование: ставку, сборы, экипировку, лед.

Когда окно для международных турниров заколочено, деньги – серьезный стимул для продолжения спортивной карьеры. Альтернативный заработок – уход в ледовые шоу, которые приносят доход, но сложно стыкуются с полноценными тренировками.

• Список формируется ФФКР по итогам выступлений в прошедшем сезоне на официальных турнирах: для фигурного катания это чемпионаты мира и Европы, этапы Гран-при, чемпионат и Кубок России.

Вот все критерии, которые становятся пропуском в команду:

1) Олимпийские игры (места с 1-го по 15-е – только в личном турнире)

2) чемпионат Европы (места с 1-го по 10-е);

3) этапы Гран-при (места с 1-го по 8-е);

4) чемпионат России (места с 1-го по 6-е);

5) Кубок России – сумма этапов или финал (места с 1-го по 5-е);

6) первенство России среди юниоров (места с 1-го по 6-е) – это уже для юниорской сборной.

Есть в критериях и чемпионат мира, но последний прошел без России, а значит и возможности их выполнить.

• По документам ФФКР должна была определить состав сборной до 10 мая, а Минспорт – до 1 июня – его утвердить. Получается, на бумаге состав федерацией уже сформирован – жаль, что такие новости всегда проходят под грифом секретно.

• Нормативы Минспорта позволяют включать в основу «два состава от максимальной заявочной квоты на чемпионат мира», еще один состав можно включить в резерв. Для фигурного катания это 6 основных человек плюс 3 запасных в одиночных дисциплинах, в парных формат тот же 6+3 дуэтов.   

Правда, случаются исключения: перед сезоном-2019/20 федерация обошла регламент, включив в основу 7 фигуристок, отобрав одно место у парней – настолько сложным был выбор.

• В списки можно вносить изменения по ходу сезона, но не нарушая численности – чтобы добавить нового фигуриста, необходимо предварительно освободить место, исключив кого-то.

Теперь попробуем разобраться – кто заслужил место в сборной на сезон-2022/23, а кому стоит волноваться за будущее.

У девушек мимо основы кто-то из топов: скорее всего, Усачева (но, возможно, и Косторная)

Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в основе по умолчанию – у них максимальное количество выполненных критериев: Олимпиада, чемпионат Европы, Гран-при и чемпионат России. А дальше могут начаться споры.

Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная и Дарья Усачева одинаково точно выполнили по одному критерию на этапах Гран-при – и у всех лучшим результатом стало второе место. С точки зрения Минспорта позиция в тотале Гран-при ничего не значит – это уравнивает два серебра Туктамышевой (в Канаде и Москве), с серебром и бронзой Хромых и Косторной и даже с единственным серебром Усачевой. Выбор за федерацией, но логика подсказывает, что лишней в основе станет Дарья – ее место, скорее всего, в резерве.

Еще одна фигуристка, выполнившая критерий на этапах Гран-при (5-е место США, 4-е – во Франции) – Ксения Синицина, но ее шансы на включение в основу еще ниже. Проблемы могут возникнуть и с резервом, где на оставшиеся два места кроме Ксении плотный конкурс из юниорок, начинающих взрослую карьеру: Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Софья Муравьева. В их профайле тоже выполненный критерий для включения во взрослую сборную: попадание в топ-6 чемпионата России, где они опередили и Туктамышеву, и Хромых, и Синицину.

11 человек на 9 мест – с большой вероятностью лишних во взрослой основе выберут из тройки Самоделкина – Муравьева – Синицына, но если обеих Софий еще можно включить в юниорский состав, то у Ксении альтернативы взрослой команде нет. Еще пять девушек выполнили критерий в финале Кубка России (победа за Вероникой Яметовой), но объективно это уровень, далекий от сборной России. 

У парней ситуация на первый взгляд проще.

В мужской сборной точно вне подозрений четверо: Марк Кондратюк (чемпион России и Европы, который выполнил 4 критерия), Евгений Семененко (лучший из сборной на Олимпиаде, тоже 4 критерия), Андрей Мозалев (3 критерия – на Евро, Гран-при Франции и чемпионате России) и Михаил Коляда (два 2-х места – на этапе Гран-при и чемпионате России).

Еще двое – Александр Самарин и Макар Игнатов – тоже в обойме. Игнатов промахнулся мимо топ-6 на чемпионата России, зато был четвертым на этапе Гран-при, а еще победил в финале Кубка России – маленький, но в его случае полезный бонус. Самарин был 6-м на чемпионате России и Гран-при Японии – этого должно хватить для попадания в основу.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

А вот Дмитрий Алиев с 5-м местом на этапе Гран-при Франции и Петр Гуменник (5-й на чемпионате России, 8-й на Гран-при Италии) отправятся в вагон с резервистами, где к ним, видимо, присоединится Алексей Ерохов – у него лучший показатель из остальных фигуристов (2-е место в финале Кубка России).

Но, возможно, в федерации снова решат поделиться мужской квотой с женской сборной.

Пар хватает только на основу

В парах, несмотря на топ-уровень главных дуэтов, довольно узкая обойма.

Понятно, что не будет проблем с основой у четырех пар: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – все необходимые критерии ими соблюдены, но это скорее формальность.

Официально пятой парой России станут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев из Перми – у них два подиума на этапах Гран-при, а еще 5-е место на чемпионате России.

Шестая вакансия в основе могла бы достаться Ясмине Кадыровой и Ивану Бальченко (бронза на московском этапе Гран-при) или Алине Пепелевой с Романом Плешковым (два 6-х места на этапах Гран-при), но обе пары внезапно распались.

Последняя из оставшихся с пар с достойным критерием – Карина Акопова/Никита Рахманин (6-е место на чемпионате России), а вот резервистов, видимо, придется добирать уже с Кубка России.

У танцоров после распада двух пар для основы осталось всего пять 

И в танцах все сложно.

По трем лучшим дуэтам России прошлого сезона сомнений нет: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые хоть и тренируются в США, остаются частью сборной России.

А дальше тотальная неразбериха.

Пары Аннабель Морозова/Андрей Багин – четвертой на последнем чемпионате России – больше не существует (партнер теперь катается с Софьей Тютюниной). Дэвид Нарижный и Елизавета Шанаева (5-е место на чемпионате России) тоже разбежались – Дэвид объединился с Морозовой, Лиза встала в пару с Павлом Дроздом.

Остаются бронзовые призеры чемпионата России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Кроме них с выполненным критерием Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (6-е места на этапе Гран-при и чемпионате России), хотя в федерации отношение к этому дуэту не совсем однозначное.

До начала лета Минспорт утвердит предложенный федерацией список сборной, но где будут выступать эти фигуристы – выяснится намного позже.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Ольга Бенар

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные