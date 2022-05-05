Лигу чемпионов переиграют из-за наших клубов! Это настольный теннис – отстранение России признали дискриминацией и вернули в плей-офф

В европейском настольном теннисе суматоха из-за российских клубов – похоже, придется пересматривать результаты Лиги чемпионов.

Вот вся история по порядку.

1. Два российских клуба – оренбургский «Факел-Газпром» и УГМК из Свердловской области – добрались до полуфинала Лиги чемпионов и даже успели сыграть первый матч между собой в середине февраля. Выиграли оренбуржцы (3-1).

Но ответная встреча, намеченная на 4 марта, не состоялась – исполнительный комитет Европейского союза по настольному теннису (ETTU) отстранил обе команды от дальнейшего участия в Европейской лиге чемпионов .

«Это решение соответствует предыдущему решению ETTU не приглашать и не разрешать белорусским и российским игрокам и официальным лицам участвовать в мероприятиях, проводимых ETTU, и соответствует рекомендациям, установленным Международным олимпийским комитетом (МОК) и ITTF», – объяснял позицию ETTU.

2. Любопытно, что обе российские команды добирались до полуфинала силами легионеров: в составе УГМК выступали датчанин Джонатан Грот, англичанин Лиам Питчфорд и хорват Томислав Пуцар; за Оренбург играли португалец Маркос Фрайтас, бразилец Уго Кальдерано и Линь Юн Чжу из Тайваня. Российских игроков в в обеих команда было немного – Александр Шибаев («Факел») и Александр Тютрюмов (УГМК).

Все иностранцы – реальные звезды настольного тенниса из топ-30 мирового рейтинга ITTF: например, Уго Кальдерано на тот момент занимал в нем 3-е место, Линь Юн Чжу – 5-е.

3. После отстранения российских клубов победителем Лиги чемпионов назначили «Боруссию» из Дюссельдорфа, которая в параллельном (тоже национальном) полуфинале выиграла у «Саарбрюккена».

«Исполнительный совет ETTU подтвердил на заседании 19 марта 2022 года, что немецкий клуб «Боруссия» Дюссельдорф стал победителем Лиги европейских чемпионов среди мужчин в сезоне 2021-2022 после победы в полуфинале 3 марта. Трофей будет доставлен в Дюссельдорф при первой же возможности», – объявил ETTU на официальном сайте.

До вручения трофея, правда, дело не дошло.

4. Российские клубы не согласились с отстранением и оспорили его в Апелляционной инстанции ETTU, которая неожиданно согласилась с юристами компании SILA, представлявшими интересы «Факел-Газпрома» и УГМК.

«Решением апелляционной инстанции ETTU от 27 апреля 2022 года российские клубы были восстановлены в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, а решение от 3 марта 2022 года об их отстранении признано дискриминационным» , – сообщил официальный сайт юридической компании SILA International Lawyers.

5. Европейский союз настольного тенниса признал решение собственного апелляционного комитета, хоть и с недовольством.

«ETTU с разочарованием отмечает, что апелляционный совет вынес решение о дискриминационном отстранении клубов «Факел-Газпром» и УГМК от участия в полуфинале и финале Лиги чемпионов прошлого сезона.

Хотя ETTU не желает наказывать спортсменов за решения их правительств, решение о приостановке деятельности российских клубов было принято для защиты безопасности спортсменов и обеспечения честности соревнований в соответствии с рекомендациями МОК и ITTF. Исполнительный совет ETTU соберется, чтобы обсудить следующие шаги после решения апелляционного совета».

6. По данным юриста SILA Михаил Прокопца, ETTU собирается оспаривать решение в CAS.

«Я думаю, ETTU не успокоится. По нашей информации, это решение собственной апелляционной комиссии будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Для нас главное, что теперь уже в двух международных федерациях решения об отстранении российских спортсменов названы дискриминационными. Примеру настольного тенниса и санного спорта должны последовать и другие виды спорта».

7. Но сейчас ситуация выглядит однозначной – в решении апелляционной комиссии четко прописан пересмотр результатов турнира: организаторы должны провести сначала ответный полуфинальный матч с участием российских клубов, а затем финал победителя против «Боруссии».

«Апелляционная комиссия решила, что решение исполнительного комитета отстранить российские клубы недействительно, как и все последующие решения, включая объявление победителя.

Это означает, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов должны быть сыграны. Исполнительный комитет не будет давать комментариев, пока не будут приняты дальнейшие решения», – промежуточный ответ пресс-службы ETTU.

Понятно, что впереди еще много юридических разбирательств, но пока мяч на стороне российских клубов.

Фото: ettu.org; instagram.com/fakelgazprom