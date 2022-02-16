Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты

Надо признаться: серебро биатлонисток в женской эстафете – медаль, в которую на Олимпиаде-2022 совсем не верилось.

Это было какое-то иррациональное чувство, которое не отпускало, даже несмотря на достойные результаты по сезону: три подиума подряд после удручающего 8-го места в Эстерсунде, второе место в эстафетном тотале Кубка мира.

Уж слишком хаотичной выглядела женская сборная в этом сезоне почти во всем: стрельбе, скорости, эмоциях, внутренней атмосфере. Тренер Михаил Шашилов остро переживал неудачи команды в личных гонках, но не производил впечатление человека, который знает, как исправить ситуацию.

Уже в Пекине дополнительного стресса добавил положительный ПЦР-тест Валерии Васнецовой, который заставил тренеров ломать те немногие настройки, которые работали в сезоне.

Например, выяснилось, что в олимпийской четверке не обойтись без Ирины Казакевич, стойка которой в эстафете – всегда лотерея с высокой вероятностью штрафных кругов (а на первом этапе, который она никогда не бегала – особенно). Кто же знал, что в Пекине Ирина справится почти гениально, распределив по промаху между лежкой и стойкой, и привезет Кристине всего 17 секунд отставания?

И даже яркий сезон Кристины Резцовой, которая придавала этой команде смысл, не казался убедительным аргументом: после оптимистичных индивидуалки и спринта Пекине она совсем развалилась в пасьюте. «Я полночи не спала, потому что просыпалась от боли в шее», – два дня назад Кристина плакала, а со слезами, казалось, уплывали и эстафетные надежды.

Сегодня на втором этапе Резцовой решилось многое: она приняла эстафету от Казакевич в 17 секундах за лидером, а передалась первой с 10-секундным отрывом и почти безупречной статистикой: один промах на лежке, лучшая скорость этапа (быстрее Тириль Экхофф на 7 секунд), вторая скорострельность после итальянки Вирер.

Но важнее, что второй этап поставил шлагбаум к подиуму сразу четырем топ-сборным – именно на нем пекинский ветер перешел в турборежим. Фавориты отваливались по-разному, но почти без шансов на возвращение в борьбу.

• Франция – Шевалье-Буше после лежки ушла на штрафной круг, который вылился в 105 секунд отставания на передаче;

• Норвегия – Тириль Экхофф с двумя штрафными кругами на стойке привезла почти две минуты;

• Беларусь – Динара Алимбекова тоже не справилась со стойкой, свалившись в 1,5-минутное пике;

• Украина – Юлия Джима кругом после первой закрыла гонку для своей команды.

Россия свой штрафной круг оставила на стойку Светланы Мироновой – тоже предельно непредсказуемую, но произошло это очень вовремя: шведка Анна Оберг застряла с тремя дополнительными патронами, итальянка Комола просто долго стреляла. Хотя, кажется, именно здесь Россия вышла из гонки за золото: Света на ободах прошла последний круг, а 23-секундное преимущество перед второй стрельбой к передаче превратилось в 13,5 секунд отставания от Швеции.

«Перед гонкой я думала о том, что произошло с мужской сборной на последнем этапе, поэтому заранее проработала это вопрос с моим личным тренером. Обсудили, и больше я не возвращалась к этому», – Ульяна Нигматулина источала спокойствие и в гонке, и после нее. Единственный промах на стойке ничего не испортил – немку Дениз Херманн к серебру Ульяна не пустила бы и сдвумя, а до Эльвиры Оберг было слишком далеко.

После гонки эмоции захлестнули даже главного тренера женской команды Михаила Шашилова, объявившего, что больше не работает с командой.

Возможно, решение уходить на пике – самое правильное: женская сборная в Пекине-2022 уже сделала больше, чем от нее ждали.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; REUTERS/Kim Hong-Ji, Pawel Kopczynski