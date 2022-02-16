Олимпийские виды: Пекин-2022
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Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты

Кристина Резцова Кристина Резцова
сборная России жен сборная России жен
Тириль Экхофф Тириль Экхофф
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Михаил Шашилов Михаил Шашилов
Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Светлана Миронова Светлана Миронова
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Биатлон Биатлон

Надо признаться: серебро биатлонисток в женской эстафете – медаль, в которую на Олимпиаде-2022 совсем не верилось.

Это было какое-то иррациональное чувство, которое не отпускало, даже несмотря на достойные результаты по сезону: три подиума подряд после удручающего 8-го места в Эстерсунде, второе место в эстафетном тотале Кубка мира.

Уж слишком хаотичной выглядела женская сборная в этом сезоне почти во всем: стрельбе, скорости, эмоциях, внутренней атмосфере. Тренер Михаил Шашилов остро переживал неудачи команды в личных гонках, но не производил впечатление человека, который знает, как исправить ситуацию. 

Уже в Пекине дополнительного стресса добавил положительный ПЦР-тест Валерии Васнецовой, который заставил тренеров ломать те немногие настройки, которые работали в сезоне.

Например, выяснилось, что в олимпийской четверке не обойтись без Ирины Казакевич, стойка которой в эстафете – всегда лотерея с высокой вероятностью штрафных кругов (а на первом этапе, который она никогда не бегала – особенно). Кто же знал, что в Пекине Ирина справится почти гениально, распределив по промаху между лежкой и стойкой, и привезет Кристине всего 17 секунд отставания?

И даже яркий сезон Кристины Резцовой, которая придавала этой команде смысл, не казался убедительным аргументом: после оптимистичных индивидуалки и спринта Пекине она совсем развалилась в пасьюте. «Я полночи не спала, потому что просыпалась от боли в шее», – два дня назад Кристина плакала, а со слезами, казалось, уплывали и эстафетные надежды.

Сегодня на втором этапе Резцовой решилось многое: она приняла эстафету от Казакевич в 17 секундах за лидером, а передалась первой с 10-секундным отрывом и почти безупречной статистикой: один промах на лежке, лучшая скорость этапа (быстрее Тириль Экхофф на 7 секунд), вторая скорострельность после итальянки Вирер.

Но важнее, что второй этап поставил шлагбаум к подиуму сразу четырем топ-сборным – именно на нем пекинский ветер перешел в турборежим. Фавориты отваливались по-разному, но почти без шансов на возвращение в борьбу.

• Франция – Шевалье-Буше после лежки ушла на штрафной круг, который вылился в 105 секунд отставания на передаче;

• Норвегия – Тириль Экхофф с двумя штрафными кругами на стойке привезла почти две минуты;

• Беларусь – Динара Алимбекова тоже не справилась со стойкой, свалившись в 1,5-минутное пике;

• Украина – Юлия Джима кругом после первой закрыла гонку для своей команды.

Россия свой штрафной круг оставила на стойку Светланы Мироновой – тоже предельно непредсказуемую, но произошло это очень вовремя: шведка Анна Оберг застряла с тремя дополнительными патронами, итальянка Комола просто долго стреляла. Хотя, кажется, именно здесь Россия вышла из гонки за золото: Света на ободах прошла последний круг, а 23-секундное преимущество перед второй стрельбой к передаче превратилось в 13,5 секунд отставания от Швеции.

«Перед гонкой я думала о том, что произошло с мужской сборной на последнем этапе, поэтому заранее проработала это вопрос с моим личным тренером. Обсудили, и больше я не возвращалась к этому», – Ульяна Нигматулина источала спокойствие и в гонке, и после нее. Единственный промах на стойке ничего не испортил – немку Дениз Херманн к серебру Ульяна не пустила бы и сдвумя, а до Эльвиры Оберг было слишком далеко.

После гонки эмоции захлестнули даже главного тренера женской команды Михаила Шашилова, объявившего, что больше не работает с командой.

Возможно, решение уходить на пике – самое правильное: женская сборная в Пекине-2022 уже сделала больше, чем от нее ждали.

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; REUTERS/Kim Hong-Ji, Pawel Kopczynski

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