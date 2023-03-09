17 комментариев

Рассматривайте и делитесь наблюдениями.

РПЛ больше года живет в особом режиме – санкции спровоцировали отток европейских легионеров и изменили лицо лиги. В топ-5 (по цене) зимних трансферов иностранцев сделки с «Кайратом» и «Карабахом», а покупка Томаша Тавареша у «Бенфики» выглядит неожиданностью. При этом география чемпионата России менялась всегда, просто не так драматично. Мы прошли несколько больших этапов, в каждом из которых был упор на разные регионы, очевидно, что сейчас начался новый. С помощью архива Transfermarkt можно посмотреть на эволюцию предпочтений клубов РПЛ.

Итак, трансферная история лиги за одну минуту.

Для компактности берем по 10 самых популярных легионерских прописок в каждом сезоне. Но иногда общий список был меньше 10, а иногда на 10-е место претендовали несколько стран с одинаковым результатом. Именно поэтому количество строк в гифке меняется.

Какие выводы?

• До 2002-го самыми популярными были футболисты из Украины, в топ-3 в большинстве сезонов попадали и белорусы. Упор на рынок бывшего СССР очевиден. Но дальше лига разбогатела.

• В нулевые на первое место вышли бразильцы, хотя в трех сезонах их сдвигали сербы.

• В 2013-м самым популярными легионерами трансферного рынка РПЛ стали поляки! Возможно ли такое в ближайшие десять лет?

• Место Исландии в топе-2018 сейчас выглядит фантастикой.

• Топ-7 стран легионеров в этом сезоне – Бразилия, Сербия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Беларусь, Черногория и Нигерия.

Уменьшим масштаб и разобьем страны легионеров на регионы.

Ближнее зарубежье (как мы уже выяснили, преимущественно Украина) доминировало до конца 90-х, дальше – одновременный рост потока африканцев, южноамериканцев, восточноевропейцев, которые в разные годы выходили на первые места по популярности. На стыке нулевых и начала десятых поток европейцев (если суммировать восточных и западных) был мощнее, чем заезд футболистов из стран бывшего СССР. Но после 2014-го он пошел на спад, хотя и усилился в районе ЧМ-2018.

А теперь присмотримся к каждому периоду, но предупредим: разделение очень условное, эпохи наслаиваются друг на друга, не всегда будем привязываться к количеству, а чаще к заметности легионеров из определенного региона или страны.

После распада СССР

В девяностых чемпионат России был не самым платежеспособным турниром – поэтому иностранцев приезжало не так много. В основном это были футболисты из стран бывшего Советского Союза – все же по статусу из всех бывших союзных чемпионатов именно российский оказался сильнейшим (и правопреемником СССР в таблице коэффициентов). В РПЛ заглядывали украинцы, белорусы, литовцы и грузины.

Многие затем меняли гражданство. Известные примеры – одесситы Илья Цымбаларь, Юрий Никифоров, Дмитрий Парфенов, а также Виктор Онопко из Луганска. Все они перебрались в «Спартак» с 1992 года и сменили гражданство. Правда, Парфенов не менял сборную – и до 2004 года играл за Украину.

Интересный факт: в первые два года в команды РПЛ переходили только игроки из стран бывшего СССР. Максимум – футболисты с двойным гражданством вроде Владимира Нидергауса (у него были российский и немецкий паспорта).

А первым представителем дальнего зарубежья в 1994 году стал сириец Ассаф Аль-Халифа. Один из лучших бомбардиров ближневосточного чемпионата перешел в «Жемчужину» и за 21 матч забил 6 голов, а по окончании сезона разорвал контракт из-за долгов и вернулся домой.

Вообще, до 1999-го клубы предпочитали легионеров в основном из экзотических стран.

Например, КАМАЗ в 1995-м подписал аж двух иорданцев: Бадрана Аш-Шаграна и Аднана Аш-Шебата. Аш-Шагран играл в нападении, но за 24 матча в Татарстане не забил ни гола, Аш-Шебат же играл сильно реже – всего 6 матчей. «Крылья Советов» привезли еще двух сирийцев: Нихада Буши и Амаса Махлюфа.

Такой упор на Ближний Восток объясняется легко: в девяностых российские клубы регулярно проводили сборы в Сирии и играли с местными командами. Там и замечали перспективных игроков. Правда, на уровне Высшей лиги они не особо выделялись. Но тот же Махлюф за «Крылья» сыграл в 31 матче и забил 9 голов.

В 1995-1997 годах в лиге появились первые бразильцы. Самарони, Леонидас, но главное – Робсон! «Спартак» привез его в 1997-м, и он быстро стал одним из любимцев фанатов. Тогда же в Россию приехал Агустин Эгуавон (первый африканец) и Фикрет Аломерович из Македонии (первый балканец).

Эра балканцев и чехов

С 1999-го в трансферных предпочтениях случился перелом: высший дивизион привлек европейцев. Сербы, боснийцы, чехи, словаки, румыны – буквально за пару сезонов число трансферов игроков из Восточной и Южной Европы выросло в несколько раз.

В 2002-м Украина впервые потеряла лидерство, наверх надолго выбилась Бразилия, но восточноевропейцы ее суммарно превосходили: в одном только 2003-м в Россию приехали сразу 13 чехов и словаков.

Тренд задал «Зенит»: Павел Мареш, Мартин Горак, Радек Ширл, Камил Чонтофальски, Лукаш Гартиг, чуть позже в команде появились Марек Кинцл, Мартин Шкртел и Ян Флахбарт. Все благодаря Властимилу Петржеле – тех же Гартига и Чонтофальски он привел из «Богемианса», да и остальных подписали при его посредничестве.

Параллельно восточноевропейскую стратегию (но с перекосом на Балканы) развивало и «Динамо», которое через год после «Зенита» привлекло чешского тренера – Ярослава Гржебика. Незадолго до него в клубе появились Михал Ганек, Томаш Дюрица, Станислав Влчек,

Но и другие клубы тоже не забывали про чешских игроков: ЦСКА подписал Иржи Ярошика, «Спартак» – Мартина Йиранека, «Рубин» – Томаша Чижека и Иржи Новотны, который тогда считался суперзвездой, а «Сатурн» – вообще отдельный чехословацкий проект (Кински, Дюрица, Петраш, Обжера, Якубко, Фодрек).

Разумеется, не все восточноевропейцы заиграли, было море трансферных промахов. На каждого Ярошика и Шкртела приходилось сразу несколько футболистов уровня Флахбарта и Гартига. Например, вспомните ли вы Мартина Збончака? А Мартина Гашека (нет, «Похождения бравого солдата Швейка» писал не он)? Урбанек, Брабец, Хиски, Кухарж, Петроуш – все эти фамилии тоже мелькали в высшем дивизионе.

Параллельно к нам массово ехали балканцы, хотя первый из них появился еще в середине 90-х – македонца Фикрета Аломеровича подписало «Торпедо-Лужники». До 1999-го было только три представителя бывшей Югославии, а в 2000-м – 19! Причем значительная часть представляла «Уралан» – сразу семеро сербов и один черногорец пришли в команду летом.

Среди перешедших в эти годы балканцев встречались яркие игроки вроде Милоша Красича, Элвера Рахимича и Неманьи Видича.

А были ребята вроде Аднана Гушо. Помните такого? А ведь этот вратарь числился в «Спартаке»!

Но самый мощный поток в тот период составили африканцы. Это время, когда в чемпионате России появились Ибра Кебе (перешел в «Спартак» из клуба «Жанна д’ Арк»), Беннетт Мнгуни, Джейкоб Лекхето и Джеймс Обиора (все – «Локомотив»). При этом африканцев могли позволить себе клубы попроще, этим и объясняется их популярность на трансферном рынке России. На юге так оказались Баба Адаму («Черноморец») и Исо Каньенда («Ростсельмаш»), а в Самаре – Патрик Овие. Правда, многие из приехавших африканцев так и не заиграли на уровне РПЛ (об Иве Юпитере Нганге и Давиде Эмбе вы, возможно, никогда не слышали), тяжело было и Жерару Мукунку (вы, кстати, знали, что его зовут Жерар?) – не закрепился в «Спартаке», но немного поиграл в «Факеле»

Интересно, что африканский поток не стихал и в последующие годы. В итоге по количеству игроки с этого континента занимают второе место в списке закупок РПЛ после Ближнего зарубежья.

Интернационализация и доминирование бразильцев

Поток из Латинской Америки возрос в начале нулевых, в основном это были бразильцы. Только в 2004-м их подписали столько же, сколько белорусов – по шесть.

Поначалу самые заметные бразильцы появлялись именно в ЦСКА. «Спартак» привозил их больше, но в основном это были несерьезные футболисты вроде Руссо и Луизао, а вот ЦСКА брал топов, ярчайший пример – Вагнер Лав.

«Вагнер – футболист сборной Бразилии, разве нужно к этому что-то добавлять? Рад, что он без раскачки вписался в нашу команду, хотя и прилетел в Москву лишь за двое суток до игры. Третий день – самый сложный при адаптации, но для мастера это не проблема», – говорил про него Евгений Гинер.

Правда, были и ошибки – вроде Рамона и неудачной аренды Ратиньо.

Многие из тех бразильцев заняли место в истории чемпионата: Дуду, Франсиско Лима, Калисто, Жедер, Жеан, Леилтон, Моцарт, Жо. Именно с перехода Моцарта в 2005-м «Спартак» тоже стал привозить в Россию качественных южноамериканцев – через пару лет приехал Веллитон, потом Ибсон, Кариока, Алекс.

За бразильцами охотились и небольшие клубы. Так, нальчикский «Спартак» в 2007-м нашел Рикардо Жезуса – он сыграл во всех 30 матчах сезона и через пару лет перебрался в ЦСКА.

Аргентинцев было меньше – после примера Фернандо Кавенаги считалось, что им в России сложнее. Но положительные примеры тоже есть, даже в том же «Спартаке» – Клементе Родригес выглядел качественным футболистом, которому не дали нужной свободы, в «Динамо» удачно приехал Леандро Фернандес.

Но лучше всего с небразильским латиноамериканским рынком работал «Рубин», собравший чемпионский костяк: легендарные аргентинцы Кристиан Ансальди и Алехандро Домингес, а также эквадорец Кристиан Нобоа приехали в Казань именно в тот период.

Эра западных европейцев

После перехода на систему «осень-весна» в РПЛ начался богатейший период – российские клубы неплохо смотрелись в еврокубках и привлекали не только тех, кто не пригодился в топ-лигах, но и игроков из Западной Европы.

Да, по количеству балканцев и африканцев сложно было превзойти, но клубы с большими задачами все чаще смотрели на игроков из Европы. Так, за 2011-2013 годы в Россию приехали Аксель Витцель (Бельгия – «Зенит»), Лассана Диарра (Франция – «Анжи»), Янн Мвила (Франция – «Рубин»), Деми Де Зеув (Нидерланды – «Спартак»), Отман Баккал (Нидерланды – «Динамо»), Дуглас (Нидерланды – «Динамо»), Сесар Навас (Испания – «Рубин»), Иван Маркано (Испания – «Рубин»), Пабло Орбаис (Испания – «Рубин»), Хосе Хурадо (Испания – «Спартак»), Понтус Вернблум (Швеция – ЦСКА), Ким Чельстрем (Швеция – «Спартак»), Андреас Гранквист (Швеция – Краснодар) и легендарный Альберто Сапатер (Испания – «Локомотив»).

Но не только топ-клубы увлекались приглашением западноевропейцев. В защите «Кубани» основным был испанец Анхель Деальберт, в нападении отметился француз Джибриль Сиссе, нижегородская «Волга» подписывала голландца Ромео Кастелена, «Ростов» выцепил француза Флорана Синама-Понголя и англичанина Дэвида Бентли. Даже за «Амкар» (да-да!) 10+ матчей отыграл голландец Джанлука Нийхолт. Он, кстати, задержался в России на два года, а «Амкар» был его единственным клубом в карьере за пределами Нидерландов.

Именно в этот период в Россию приехал один из главных легионеров в истории лиги и уже легенда «Спартака» Квинси Промес. Правда, тогда он был просто талантливым футболистом, а не звездой.

И вообще – процент успешно заигравших в России иностранцев из Западной Европы невелик, и это легко объясняется. В РПЛ ехали либо на спаде карьеры, либо перспективные/малоизвестные футболисты, и раскрыться в России у них не получилось, за редким исключением.

Поэтому почти все легионеры из Европы потом уезжали либо свободными агентами, либо за не самые большие деньги. А кто-то вообще погасал в России – тот же Мвила, а кто-то (Сапатер) просто наслаждался банковскими смс, не играя в футбол.

Ближе к концу десятых Россия обратила внимание на игроков из Северной Европы и Скандинавии – после удачного примера Вернблума и Гранквиста казалось, что они больше подходят РПЛ по духу.

«Краснодар» добавил исландца Рагнара Сигурдссона, еще одного мощного центрального защитника, и подписал яркого шведа Виктора Классона. Остальные скандинавские трансферы «Краснодара» нельзя назвать суперудачными. Помните Йона Фьолусона?

Скандинавов подписывали и другие клубы – например, Берат Садик (финн по паспорту) играл за «Крылья», форвард Чума Анене (норвежец) – за «Амкар», Себастьян Хольмен был в «Динамо».

ЦСКА тоже ненадолго заходил на северный рынок с Арнором Сигурдссоном и Хердуром Магнуссоном.

В 2017-м курс на север Европы взял «Ростов» – и в итоге стал главным по скандинавам в России. Вернул в Россию Сигурдссона, подписал исландцев Сверрира Ингасона и Бьорна Сигурдарссона. Еще через год ростовчане взяли Романа Еременко, Видара Кьяртанссона, Матиаса Норманна, Антона Салетроса и Денниса Хаджикадунича, а в 2019-м – Армина Гиговича и Понтуса Альмквиста. Многие из них сверкали в РПЛ, пусть и не так долго.

Латинская Америка в этот период тоже не теряла позиций, самое яркое воспоминание– аргентинская закупка «Зенита» в 2017-м: защитник Эммануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес и Маттиас Краневиттер и атакующие игроки Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, суммарный чек – более 70 млн евро.

Наше время

В 2022-м по понятным причинам трансферные потоки в РПЛ резко изменились. Про игроков из Европы никто почти не думает – сложно удержать даже тех, кто уже на контрактах в России.

В топ вернулись белорусы. Хотя их в Премьер-лиге всегда было много – они никуда не пропадали, просто терялись на фоне легионеров, а сейчас снова заметны.

Также российские клубы переключились на латиноамериканцев, балканцев, а игроков из Европы в РПЛ все меньше – остались только парни вроде Промеса, которые уже привыкли к России. Правда, иногда игроки с европейским гражданством все же появляются в лиге – например, «Факел» зимой подписал двоих французов арабского происхождения (Реду Рабеи и Мохамеда Брахими).

Теперь РПЛ зашла в новую эру – ее очертания пока неясны, как и продолжительностью.

В этом сезоне игровое время иностранцев распределяется так.

В лидерах Бразилия, дальше – Сербия, Хорватия, Беларусь и Колумбия.

А вот как все выглядело 10 лет назад. Набор был богаче и разнообразнее.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, Григорий Сысоев, Максим Богодвид, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Pressphotos