В 35 Месси провел ярчайший финал в карьере! Сыграл даже лучше, чем против «МЮ» в ЛЧ-2011

Перед решающим матчем ЧМ-2022 мы оценили все большие финалы в карьере Лионеля Месси через продвинутую (и не очень) статистику.

И сделали осторожный вывод: Лео в ответственный момент выглядит тусклее, чем обычно. Возможно, из-за уровня соперников и напряжения.

А потом Месси вышел на поле в Лусаиле – и провел ярчайший финал.

Теперь статистика Месси в решающих матчах выглядит так!

В финальных матчах сборной Аргентины Лео еще никогда так не блистал, как на ЧМ-2022. На клубном уровне таких ярких матчей тоже не было.

Данные Opta

Всю карьеру Лео копил силы для главного момента.

До вечера воскресенья ярчайшим в карьере Месси был финал Лиги чемпионов-2010/11 против «МЮ».

Тогда 23-летний Лео вышел ложной девяткой и всю игру изводил «Ман Юнайтед» то смещениями вглубь, то рывками оттуда, то игрой на острие. Пасовал пяткой, шел в дриблинг на Фердинанда, угрожающе замыкал на дальней штанге, а в итоге забил важнейший гол – один из лучших в карьере. Воспользовался разрывом между защитой и полузащитой «Ман Юнайтед», протащил мяч до района полукруга и оттуда дальним ударом положил ван Дер Сару. Был признан лучшим игроком матча и по версии УЕФА, и по версии болельщиков.

В 2022-м Месси сыграл еще ярче. Да, один гол был забит с пенальти, но не стоит недооценивать 11-метровые в такой ответственный момент – это невероятное психологическое напряжение. Во-вторых, Лео был острее и с игры – xG без учета пенальти 1,04 против 0,73 в 2009-м.

Так что финал-2022 – ярчайшая игра Месси в больших финалах. И математически, и вообще.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Jasper Juinen