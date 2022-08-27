Каковы шансы предсказать победителя ЧМ?

Сравниваем архивные прогнозы (Эло и букмекеров) с результатами.

Оценка шансов сборных на ЧМ – главное развлечение перед стартом турнира. Под текстом о сборной Бразилии вы оставили больше двух сотен комментариев, большая часть – c оценками и прогнозами. Комментарии под прогнозом авторов Sports.ru на разнообразные турниры (кстати, скоро выйдет на ЧМ) – вообще отдельный вид искусства.

Но есть ли в прогнозах на такой скоротечный турнир хоть какой-то практический смысл? Каковы шансы верно угадать победителя или хотя бы участников финала?

Влияние случайности во время ЧМ гораздо выше, чем во внутренних чемпионатах. С относительной уверенностью можно говорить, что «Зенит» выиграет РПЛ, «Бавария» – Бундеслигу, а «ПСЖ» – Лигу 1, в АПЛ и Ла Лиге все немного сложнее, но и там круг фаворитов не так широк. Чемпионат мира – совсем другая история.

Оценить смысл прогнозов на ЧМ можно через два главных вопроса. Как часто фаворит главного турнира сборных побеждал? И как до турнира котировалась сборная, которая в итоге победила.

Для объективного определения фаворитов разных лет используем два параметра – архив рейтинга Эло и букмекерских котировок. Начнем с первого.

Что такое рейтинг Эло?

Если упрощенно: система, когда каждой команде начисляется определенное количество очков за матч – чем сильнее соперник и чем серьезнее турнир, тем больше очков за ничью и победу. И наоборот. Минус рейтинга Эло: он базируется только на результатах, никаких параметров качества вроде xG нет, не учитываются кадровые потери и так далее. Плюс: есть огромная историческая база. Поэтому на дистанции рейтинг Эло более-менее достоверно отражает расклад.

Для корректности сравнения возьмем в выборку чемпионаты мира с 1986-го, потому что они похожи по формату: 24-32 команды, плей-офф начинается с 1/8 финала.

Смотрим, как часто итоги ЧМ совпадают с предтурнирными раскладами Эло.

• Главное: только в одном турнире из 9 победила команда, которая перед ЧМ возглавляла рейтинг Эло – Испания в 2010-м.

• Ни разу за 32 года две первых команды рейтинга не встречались в финале.

• Команда из топ-2 попадала в финал только в трех случаях из девяти.

• Четыре первых команды ни разу за 9 турниров одновременно не выходили в полуфинал.

• Минимум две команды из топ-4 выходили в полуфинал в 6 из 9 случаев.

• В двух случаях из 9 в полуфинал не выходила ни одна сборная из топ-4 рейтинга Эло.

Звучит грустно.

Дальше оценим, как конкретно выступали фавориты каждого турнира и кто в итоге побеждал на ЧМ.

• Только в двух случаях из девяти фавориты выходили в финал, в четырех – как минимум в полуфинал. В пяти случаях из девяти фаворит не проходил дальше 1/4 финала.

• Ни разу на ЧМ не побеждала команда с отставанием от фаворита по очкам в 11% и более. То есть рейтинг Эло все же отличается от генератора случайных чисел, есть критерий, по которому можно ограничить круг потенциальных победителей. Но он достаточно широк.

Какие прогнозы можем сделать на ЧМ-2022 на базе рейтинга Эло?

На всякий случай предупредим: всего 9 турниров – не такая большая выборка для уверенных выводов. Но мы же тут просто развлекаемся.

Вот как выглядит свежая версия рейтинга Эло.

Выводы.

• Бразилия – первая, но история говорит, что шансы на победу не очень большие. Напомним, фаворит побеждал только в одном случае из 9.

• Шансы на победу кого-то из пары Бразилия-Аргентина значительно выше. В 6 случаях из 9 побеждала команда с отставанием от лидера не более 5%. В этот отрезок попадает только первая команда рейтинга и Аргентина.

• Вероятность, что в полуфинал выйдут минимум две команды из четверки Бразилия-Аргентина-Испания-Нидерланды, высока.

• Вероятность, что победитель в первой десятке рейтинга Эло – максимальная!

Неужели прогнозы букмекеров такие же шаткие?

Сразу оговоримся: чем больше времени прошло с турнира, тем осторожнее нужно относиться к архивам букмекерских коэффициентов. Если с данными на недавние ЧМ проблем нет, то коэффициенты на ЧМ-2002 и старше недоступны онлайн, их можно найти разве что в архивах печатных медиа. В треде на сайте Bigsoccer архивные линии собраны обычными пользователями – люди перепечатывали данные из завалявшихся дома старых газет и журналов, поэтому относимся к этим данным с осторожностью.

Принцип формирования букмекерских линий мало изменился за десятилетия, они всегда учитывали не только результаты, но и травмы и текущую форму команд, а также другие нюансы, недоступные рейтингу Эло. В этом их преимущество.

Смотрим на расклады и сразу делаем вывод: букмекерские линии всегда были ближе к реальности, чем рейтинг Эло.

Но ненамного.

• Фаворит букмекеров побеждал только в двух случаях из девяти.

• Две первые команды из букмекерских линий вышли в финал только однажды – Бразилия и Франция на ЧМ-1998.

• Но более чем в половине случаев в финал выходила команда из топ-2 букмекерских раскладов.

• В 9 случаях из 9 в полуфинал выходила минимум одна команда из топ-4.

Теперь присмотримся к деталям.

• В 5 случаях из 9 фаворит выходил минимум в полуфинал.

• В 6 турнирах из 9 фаворитом была Бразилия, но оправдала этот статус только однажды.

• Ни разу за 9 ЧМ не побеждала команда, на которую давали коэффициент выше 10. Здесь делаем важную оговорку: у букмекеров нет единых коэффициентов, у каждой конторы и страны своя специфика. Например, британские конторы занижают коэффициенты на Англию из-за большого потока ставок на ее победу.

По рейтингу Эло у ЧМ 10 потенциальных победителей, букмекерские линии сужают круг до 6

• На основе исторических данных можно сделать осторожный вывод, что на ЧМ победит кто-то из этих сборных: Бразилия, Аргентина, Франция, Англия, Испания, Германия. Потому что на них коэффициент не выше 10.

• Вероятность, что минимум две команды из этой пятерки выйдут в полуфинал, очень высока.

• Тем не менее крайне маловероятно, что четыре первые команды из букмекерской линии выйдут в полуфинал. Так что ждем несколько сюрпризов.

Какие еще существуют версии прогнозов?

Многие сервисы с продвинутыми данными давно присваивают собственные индексы командам и на этой основе иногда дают прогнозы. Телеграм-канал «Футбол в цифрах» (подписывайтесь!) собрал эти расклады на одной картинке.

Большинство из них основаны на рейтинге Эло или похожих принципах (то есть ориентируются на результат), но с нюансами. DTAI (исследователи при университете KU Leuven) пересчитывает вероятности с учетом травм ключевых игроков, FiveThirtyEight учитывает состав, применяя формулу на базе клубного рейтинга SPI (подробнее о нем мы рассказывали здесь), Opta основывается на своей продвинутой статистике, Pinnacle – дает беттинговые прогнозы, Swiss Football Data – аккумулирует данные рейтинга ФИФА, Эло и учитывает текущую форму (5 последних матчей), inplayfootballtips базируется на Эло, но при симуляции применят усложненную формулу.

Выводы из исторических наблюдений

Самым надежным способом давать прогнозы остаются букмекерские линии, но вероятность, что с их помощью вы угадаете победителя – менее 20% (оооочень условный процент, помним о крайне малой выборке и что мы тут просто развлекаемся, а не проводим серьезное научное исследование).

А вот вероятность предсказать как минимум одного полуфиналиста близка к максимальной!

Но самый достоверный прогноз пока такой: на ЧМ победит кто-то из его участников.

Фото: Gettyimages.ru/Alexandre Schneider / Stringer