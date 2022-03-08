Секрет угловых «Интера»: десятки вариантов под соперников, точнейшие навесы и завершение Джеко

Коронный угловой – решающий эпизод победы «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». Особое внимание штаба Клоппа на стандарты – известная история. Результат трудов его помощника Питера Кравеца и его команды – первое место по голам с корнеров в этом сезоне в топ-5 лигах.

Сегодняшний соперник «Ливерпуля» тоже в тройке – «Интер» забил на три меньше. Но при этом у миланцев иной подход. Если «Ливерпуль» часто разыгрывает угловые и атакует вторым темпом, где включается мастерство низкорослых Салаха и Мане, то «Интер» старается забить первым (максимум вторым) касанием после подачи.

Это подтверждает конвертация угловых в удары. «Интер» здесь уверенно лидирует, их отрыв – показатель того, что добираться до подачи и бить по воротам не так просто, как кажется. И в отличие от большинства команд из этой таблицы, миланцы не просто бьют, но и забивают.

Можно сказать, «Интер» лучше всех в Европе использует угловые по классике – навес-удар. Но что стоит за этой эффективностью? Умение Джеко, Шкриньяра и Де Врея бороться вверху или что-то большее?

По словам близкого к «Интеру» автора La Gazetta dello Sport Давиде Стоппини, опасные стандарты – заслуга 46-летнего Ферруччо Черасаро, который помогает Симоне Индзаги еще со времен «Лацио». Он получил тренерскую лицензию в 2012-м и сначала был просто аналитиком, но с годами выбрал узкую специализацию – стандарты.

В разборе наигранных комбинаций футбол иногда сравнивают баскетболом – например, перед ЧМ-2018 Саутгейт, отрабатывая стандарты, искал вдохновение в НБА. Но между футболом и баскетболом существенное отличие – на большом поле и с большим количеством соперников гораздо сложнее предугадать комбинацию на 100% и повторять ее из раза в раз, да и точный пас в нужную точку сделать просто сложнее. Возможно, поэтому даже прогрессивные тренеры пренебрежительно относятся к стандартам. Пример: «Эвертон» и «Уиган» Роберто Мартинеса. Правда, сейчас испанец одумался и нанял в сборную Бельгии отдельного специалиста Энтони Барри.

В командах Симеоне стандартам уделяют особое внимание, и вот как это работает.

«Каждый соперник детально изучается, для каждого матча мы готовим более 20 индивидуальных схем, которые отправляем в вотсап нашим игрокам. Обычно делаем это за день до матча», – рассказывал сам Черасаро, еще когда работал в «Лацио».

Из этой цитаты понятно, что схемы меняются в зависимости от соперника, но все же они строятся на наборе базовых движений. Давайте попробуем их разгадать? Мы посмотрели 122 угловых «Интера» в этом сезоне, которые привели к удару по воротам, и выделили четыре ключевых приема. Они ни в коем случае не революционные , похожие схемы используют многие команды Европы. Просто у «Интера» процесс максимально отлажен из-за тщательности тренеров (подбирают варианты под уязвимости каждого соперника) и – что самое важное – качеств футболистов (об этом поговорим ближе к финалу текста).

Поехали.

Первый вариант: изоляция игрока на дальней штанге

Пример из январского матча против «Венеции». Подачу Хакана Чалханоглу в штрафной ждут шесть футболистов «Интера», из которых пять отчетливо двигаются по направлению к ближней штанге. Шестой – Эдин Джеко (номер 9, самый высокорослый у миланцев в штрафной) – наоборот: после обманного шага влево смещается к дальней.

Итог: опаснейшая позиция, которую с большим трудом прикрыл защитник. Обратите внимание, что никого из игроков «Интра» нет в радиусе 7 метров от Джеко. Они все в другой зоне, чтобы увести максимальное количество соперников.

Похожая история – матч с «Лацио» в чемпионате. В штрафной снова шесть футболистов «Интера», четыре из которых нарочито двигаются к ближней в момент подачи – всем видом показывают, что пас пойдет туда. Стефан де Врей (подсвечен, номер 6) тоже делает два ложных шага влево, но затем резко меняет направление и рвется к центру вратарской.

Пять игроков «Лацио» оставлены совершенно в другой зоне. Вокруг де Врея нет никого из римлян, кто мог бы среагировать на верховой мяч. Как так получилось? Как и в предыдущем эпизоде, четверка «Интера» увела соперника максимально далеко от места подачи.

Другой пример – кубковый матч против «Юве», дополнительное время. Подает на этот раз Хоакин Корреа, в штрафной тоже шесть футболистов, но на этот раз без Джеко. Теперь они не забегают во вратарскую, а располагаются внутри, но действуют по той же схеме: в момент подачи три футболиста демонстративно бегут навстречу мячу. Санчес (подсвечен) выжидает в районе дальней штанги.

Санчес делает шаг сначала к дальней, а потом смещается в центр, дезориентируя опекуна. Результат: опаснейший удар рядом со штангой. И снова: пространство освобождено за счет движения игроков «Интера» к ближней штанге.

Следующий пример – успешный. Летний матч с «Дженоа». На этот раз в штрафной пять футболистов, но смысл тот же – трое из них синхронно рвутся к ближней штанге, уводя четверых соперников. А Милан Шкриньяр (подсвечен) летит к центру вратарской. Из-за зонно-персональной обороны защитник вынужден разрываться между двумя суперопасными соперниками – тем же де Шкриньяром и Джеко на дальней штанге.

Итог: защитник зависает в муках выбора, Шкриньяр без особых препятствий вколачивает с линии вратарской. Пять игроков «Дженоа» выманены к ближней штанге.

Все эти эпизоды одновременно похожи и нет. Принцип один (увод максимального количества защитников к ближней штанге), но детали и исполнители разные.

А что если максимально укрепить дальнюю штангу? На это у «Интера» тоже есть ответ.

Обратный вариант: изоляция на ближней

Матч с «Салернитаной». В центре штрафной группа из пяти футболистов «Интера». В момент подачи группа рассыпается – но ее большая часть демонстративно движется уже по направлению к дальней, стаскивая туда большинство соперников, тогда как два футболиста летят навстречу мячу. Подача на этот раз идет на ближнюю, Лаутаро дотягивается, но бьет выше.

Очень похожая ситуация. Два футболиста бегут навстречу мячу, тройка – к дальней штанге. Мяч падает на ближний угол вратарской, откуда лупит Иван Перишич. Эпизод чудом не приводит к голу.

Игра с «Кальяри». Группа из пяти футболистов демонстративно направляются к дальней, Лаутаро – наоборот. Подача следует как раз на него.

Итог – «Интер» открывает счет. Снова – большинство защитников сосредоточены в другой зоне.

Возможно, дело в везении, но подачи на ближнюю пока самый эффективный прием «Интера». Так было забито еще три гола, кроме примера выше.

• «Шериффу». Снова рослые футболисты перегружают центр и дальнюю, навстречу мячу на этот раз выбегает Артуро Видаль, который затем делает скидку на дальнюю, где замыкает Джеко.

• «Наполи». Движения как при изоляции игрока на дальней – все демонстративно бегут к ближней. Но здесь существенное отличие – в этот раз подача действительно идет в ту зону, куда бежит большинство. Это говорит о том, что у «Интера» и правда больше десятка вариантов – даже при одинаковом расположении игроков подача может уйти куда угодно, что существенно усложняет задачу соперника.

• Был еще гол «Роме» прямым ударом от Чалханоглу.

Гол «Наполи» плавно переводит нас к другому приему – противоположному изоляции.

Третий вариант: перегруз зоны мощной парой-тройкой-четверкой

Игра с «Фиорентиной». В штрафной пять футболистов, четыре из них выстраиваются клином и направляются в одну точку – примерно в центре вратарской.

В итоге мощнейшая группа «Интера» накрывает группу защитников. Борьба 4 против 4 приводит к голу.

Другой пример. Три футболиста «Интера» (Шкриньяр, Весино и Джеко) рвутся в одну зону по центру вратарской.

И в зоне подачи получают преимущество 2 против 1.

При этом, если бы навес шел на дальнюю, то там у «Интера» тоже преимущество – свободные Думфрис и Лаутаро. Получается, парадокс: обороняющаяся команда в два раза превосходит атакующую по численности, но за счет расположения игроков «Интера» теряет превосходство в ключевых зонах.

Итог: в основе угловых миланцев два противоположенных метода: 1. Изоляция игрока на пространстве в любой из зон. 2. Перегруз одного из участков.

Есть и маленькие обманные трюки. Вот один из примеров

Матч с «Шерифом». Казалось бы, ничего сложного: два защитника против Де Врея и Джеко. Дальше хаотичными движениям игроки «Интера» заставляют соперника передавать их друг другу, приклеиться к одному в такой суете сложно. Дожидаясь подачи, Де Врей и Джеко просто разбегаются по сторонам.

Ничего гениального, но в итоге соперник спровоцирован на ошибку – Де Врей остается один, Джеко уводит сразу двух игроков. Причем надолго – Де Врей успевает дождаться скидки Думфриса (номер 2) и забить.

Да, на такой трюк попадаются не все соперники, но против малоопытной обороны это получается даже на уровне Лиги чемпионов.

Бонус: еще один очень интересный прием (как в баскетболе)! Но он пока не сработал

Заслон – основа атакующих комбинаций в баскетболе, но в футболе в нем почти нет никакого смысла. Здесь больше пространства, больше соперников и вообще другой принцип нападения и обороны. Стандарты – редкое исключение, когда простейший прием из баскетбола может работать и в футболе.

Так «Интер» регулярно получает свободного игрока на дальней штанге после навеса.

Матч с «Реалом». Перишич готов с лету замкнуть навес. Тони Кроос закрывает ближнюю штангу и не выдергивается, Винисиус в районе 11-метровой контролирует подбор. Игрок, который может помешать Перишичу, – Эдер Милитао, но на его пути препятствие – Думфрис. Их борьба подсвечена на скриншоте ниже.

Это не просто борьба двух соперников за верховой мяч в штрафной, задача Думфриса – сковать соперника. Это особенно заметно перед самым ударом Перишича.

В матче с «Салернитаной» этот прием получился еще ярче. Тот же Перишич на дальнем углу вратарской, тот же Думфрис располагается лицом к защитнику и ставит заслон. И сейчас у Перишича есть время даже на обработку.

Матч с «Миланом». Здесь Тео Эрнандес неверно просчитывает траекторию и совершает бесполезный прыжок, но к этой ошибке подталкивает Думфрис тем же заслоном. У Перишича снова лишние секунды и пространство.

Но одних схем для успеха мало. Важнейшая составляющая – точность подач

Индивидуальные качества футболистов – ключевой фактор успеха. У миланцев и при Конте все было неплохо со стандартами – 27 голов за два сезона. Но в этом году ярких исполнителей еще больше.

• Сейчас в «Интере» играют два футболиста, которые в прошлом сезоне вошли в топ-3 Серии А по качеству подач с корнеров. Это, конечно, Чалханоглу (в сезоне-20/21 за «Милан» 40 передач под удар с угловых, в этом уже 30) и Федерико Димарко (в сезоне-20/21 за «Верону» 28 передач, в этом уже 20). Для сравнения: никто из игроков «Интера» в прошлом сезоне не добрался до отметки в 20 передач под удар с углового.

• И чтобы закрепить: по данным Fbref, только 1% игроков (речь о всех амплуа) топ-5 лиг подает угловые точнее Чалханоглу и Димарко.

Неудивительно, что сейчас именно эта пара отвечает за корнеры в «Интере». И получает от этого удовольствие.

«Я предпочитаю голевые передачи голам, – рассказывал Чалханоглу. – Я не эгоист, который всегда хочет забивать, для меня важнее, чтобы команда побеждала. Я предпочитаю ассистировать».

С завершением тоже все не так плохо, хотя тут нет запредельной статистики. Например, Шкриньяр, несмотря на рост, уступает 89% центральных защитников топ-5 лиг по проценту выигранных единоборств (данные Fbref), у Де Врея показатель лучше (только 26% ЦЗ лучше по этому показателю), а вот Эдин Джеко – реальная угроза вверху (только у 18% центрфорвардов показатель игры лучше). Большинство моментов с корнеров созданы с участием боснийца – либо он стягивает на себя внимание и дает пространство партнерам, либо действительно завершает.

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Почему этим не самым сложным приемам «Интера» так сложно противостоять? Очевидное преимущество атакующей команды при угловом – они знают, куда полетит мяч. Обычно подающий обозначает намерения жестом. Например, у «Ливерпуля» в этом сезоне две поднятых руки означали (все еще означают?) подачу на ближнюю штангу. Но «Интер» часто вообще обходится без сигналов или применяет скрытые алгоритмы (может быть, чередует схемы по порядку, меняя порядок в каждом матче). Разгадать их намерения еще тяжелее.

В первом матче «Ливерпуль» разгадывал не всегда и допустил после корнеров три удара – суммарный xG 0,33. Так что угловые – это как сила «Ливерпуля», так и его уязвимость (пять пропущенных в этом сезоне). Поэтому сегодня дуэль Черасаро против Кравеца, возможно, будет не менее интересной, чем дуэль Клоппа против Индзаги.

Фото: globallookpress.com/Spada/Keystone Press Agency, imago-images.de