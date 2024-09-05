BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина

Зачем им это нужно.

Мужской теннис в России с июля можно смотреть легально, без навязчивой рекламы и поисков ссылок в интернете – благодаря букмекеру. BetBoom приобрел права на показ турниров ATP.

Что показывают и как?

На сайте Tennisbb.ru и отдельном ютуб-канале – трансляции всех основных событий на мужских турнирах. Показывают не только топов и россиян, охват очень большой даже для хардкорной теннисной аудитории.

Картинка приходит с Tennis TV – официального стримингового сервиса ATP (оплатить его российской картой сейчас невозможно).

Все матчи, а их бывает больше десятка в день, показывают с российским комментарием. Причем с качественным звуком – в отличие от пиратских трансляций, где либо голос на русском часто звучит поверх англоязычного, либо почти не слышен интершум.

Права принадлежат не самому BetBoom, а другому юрлицу – ООО «Профессиональная спортивная лига игр с мячом». Но реализуются под брендом BetBoom Tennis. Посмотреть можно только матчи ATP-тура – это все турниры категорий 250, 500 и 1000 («Мастерсы»), права на «Большие шлемы» продают отдельно. По данным телеграм-канала «Телеоракул», букмекер готов вложиться еще и в турниры WTA.

BetBoom будет бороться с пиратами

Ставки на Спортсе’’ выяснили у директора по маркетингу BetBoom Михаила Артемьева, как устроен процесс.

● BetBoom стал первым букмекером-вещателем и полностью организует весь процесс . Да, конечно, за производство картинки ответственность на поставщике, но это тоже статус вещателя – полный цикл в России, пожалуй, способен организовать только «Матч ТВ»: «Понимая, что эксклюзивные права на показ круглогодичного события могут могут вывести нас на новый другой уровень, мы решили инвестировать в этот проект».

● BetBoom готов делиться этими правами и намерен бороться с нелегальными трансляциями : «Рассматриваем возможности партнерств, включая сублицензирование для традиционных вещателей и ОТТ-платформ. Мы открыты для переговоров и готовы рассмотреть любые предложения, выгодные для обеих сторон. И серьезно настроены на борьбу с пиратскими трансляциями: будем действовать в рамках правовых возможностей для защиты наших прав».

● Теннис для вещания выбрали из-за популярности среди игроков на ставках и топ-статуса россиян. Даниил Медведев и Андрей Рублев в топ-6, они регулярно доходят до решающих стадий на больших турнирах, это дает приток аудитории: «Теннис стабильно в тройке лидеров по объему ставок среди всех видов спорта на нашей платформе. «Большие шлемы», конечно, привлекают максимальное внимание, но мы наблюдаем значительный интерес и к турнирам серии «Мастерс». Вопрос пиратских трансляций тоже играл роль: это явный показатель высокого спроса на качественный контент».

● Политический контекст не помешал контракту с ATP, хоть и усложнил процесс : «Переговоры с ATP были непростыми, но конструктивными. Безусловно, были определенные ограничения, но нам удалось достичь консенсуса и заключить договор, который удовлетворяет обе стороны».

● BetBoom планирует оставлять трансляции бесплатными : «Точный срок окупаемости или точку безубыточности проектов такого характера невозможно точно прогнозировать. Мы нацелены создать действительно качественный и массовый продукт, доступный всем жителям нашей страны бесплатно, так как на момент входа в переговоры с ATP теннисные трансляции проводились или в низком качестве картинки или с непрофессиональными комментаторами в серой зоне интернета».

Как это работает на самом деле?

BetBoom Tennis сразу собрал заметные лица: среди экспертов для студий и эфиров Елена Веснина, Николай Давыденко, Дмитрий Турсунов и Вера Душевина, как комментаторов и ведущих привлекли в том числе Алексея Михайлова, известного по работе на «НТВ-Плюс», «Матчу» и Okko, и Кирилла Дышлового.

Давыденко (весьма неожиданно) выступает в роли трикстера-шоумена – почти за все шутки в эфире отвечает он. Правда, и аналитику он тоже дает. Николай чувствует себя явно уверенно. Например, при обсуждении жары в США он поделился деталью подготовки: предсезонку проходил в Таиланде при жаре и невероятной влажности, поэтому был готов к самым худшим условиям (хотя в первый день тренировок в Азии его тошнило).

Сама студия – классическая: два-три-четыре человека обсуждают теннис. Наполнение зависит от повода: понятно, что студия при обсуждении US Open, на который у BetBoom Tennis нет прав, больше про разговоры. А вот студия во время матчей (такие тоже бывали во время финальных этапов «Мастерсов» – в том числе с обсуждением моментов).

Кроме того, на трансляциях работают комментаторы, имена которых могут быть знакомы по нелегальным трансляциям в ВК.

Негативный нюанс: запуск ютуб-канала совпал с замедлением платформы в России. У полуфиналов и финалов, которые уже показали на ютубе, по несколько тысяч просмотров, у матчей российских игроков – игры. У некоторых игр первых раундов по 200-300 просмотров.

Как минимум по объемам общедоступных трансляций охвата такого уровня у тенниса на русском языке раньше не было – ни у «Евроспорта», ни у «НТВ-Плюс». Вряд ли матч Сумита Нагала и Борны Чорича в первом круге Уинстон-Салема заинтересовал попал в телевизор. А тут он есть, и даже с комментатором.

Интересная деталь: как стало известно Ставкам на Спортсе’‘, организацией теннисных студий занимается продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном».

А как было до?

После ухода «Евроспорта» из России в 2022-м оставалось не так много вариантов: либо обход геоограничений, либо пиратские трансляции на российских видеосервисах (более того, их поддерживают букмекеры). Некоторые держатся исключительно на энтузиазме комментаторов-любителей и донатах.

Они берут картинку либо у «Евроспорта», либо у Tennis TV – официального вещателя ATP. Эти сервисы можно смотреть и на платной основе, но с нюансами. Во-первых, ни там, ни там нельзя заплатить российской картой – нужны альтернативные варианты (подписка на год на Tennis TV обойдется примерно в 100 евро). Во-вторых, «Евроспорт» с российского IP-адреса не откроется, нужно искать варианты обхода. Есть и варианты с телевидением других стран (в странах СНГ есть и русскоязычный «Евроспорт»), но, опять же, нужны альтернативные способы оплаты.

Поэтому многие предпочитали «серые» трансляции не лучшего качества не только из-за привычки, но и из-за слишком большого количества сложностей при попытке посмотреть легально.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Nathan Stirk / Stringer; betboom.ru