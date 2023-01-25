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«Ростов» недоволен уходом Хаджикадунича в «Мальорку» (воспользовался опцией ФИФА). В чем суть претензий и есть ли шансы в суде? 

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Карпину не понравилось.

После разрешения ФИФА из РПЛ уехали несколько десятков легионеров (30 только за первую неделю после 24 февраля). Российские клубы неоднократно выражали несогласие с новыми правилами, но до открытых конфликтов доходило редко. Отношения «Ростова» и защитника Денниса Хаджикадунича – другая история.

Что случилось?

18 января «Мальорка» объявила об аренде боснийца – «Ростов» узнал об этом из новостей. 

«В межсезонье представители «Ростова» связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают, – рассказал комментатор Роман Гутцайт. – Деннис решил пойти третьим путем, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с «Ростовом» без какой-либо компенсации. Он договорился с «Мальоркой», и «Ростов» узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял «Ростов» о том, что он собирается подписывать контракт с испанцами.

«Ростов» будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую «Мальорка» должна заплатить за переход Хаджикадунича».

Валерию Карпину переход защитника в испанскую лигу, пусть и не в чужую ему «Мальорку», не понравился: «Хаджикадунич со мной не связывался. Понимать – понимаю. Нравится мне это или нет – уже другой вопрос».

Информация о сроке контракта игрока с «Ростовом» противоречивая: по данным Transfermarkt, соглашение действует до лета 2023-го, а по данным «РБ Спорт», до 2026-го.

Что говорят Хаджикадунич и его агент? 

Стоит напомнить, что защитник воспользовался опцией от ФИФА и ушел из «Ростова» сразу после 24 февраля – перебрался в «Мальме». И, в отличие от многих легионеров, которые предпочли сохранить молчание, говорил о нежелании возвращаться. 

В частности, выступил против игры России с Боснией, которую в итоге отменили. «Я против того, чтобы играть этот матч. Я выступаю и всегда буду за мир. Лига знает мое мнение. Я был очень шокирован, когда узнал об этом. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этой игры. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой играть против России.

Это не тот матч, в котором я хочу принимать участие. Нынешняя ситуация – совершенно особенная. Если бы это происходило здесь, в Швеции, я бы тоже не хотел быть в Швеции, это довольно естественное чувство. Я не хочу туда возвращаться и не поеду туда», – говорил он.

По словам агента, «Ростов» хотел выручить от продажи минимум пять миллионов евро, но желающих платить такую сумму не нашлось. «Мы пытались найти клуб, который мог заплатить устраивающую «Ростов» сумму. Они отвергали почти все предложения. Когда же мы воспользовались опцией, которой могли, они внезапно заговорили о суде. Не думаю, что они вообще знают, чего хотят. 

Я понимаю позицию клуба, потому что Деннис – ценный игрок. Но мы действовали в рамках законов и постановлений, и сделали все правильно. Когда мы решили воспользоваться правом приостановить контракт, мы следовали правилам ФИФА. Такова жизнь», – философски отметил Фаур.

Напомните суть разрешения ФИФА для легионеров, играющих в России?

ФИФА официально объявило об опции приостановления контрактов с российскими клубами 7 марта. И если сначала клубы остались фактически беззащитными (игроки могли приостанавливать соглашение в одностороннем порядке), то перед летним продлением этой меры появилось уточнение: иностранные игроки, выступающие в клубах под эгидой РФС и УАФ могут приостанавливать контракты, если в их соглашении с клубом не оговорено обратное. 

Опцию приостановки можно активировать в любое время – если не удалось говориться о расторжении контракта по обоюдному согласию до 30 июня 2022-го. Срок действия этого правила – до июня 2023-го. На это даже не влияет срок контракта – если соглашение у игрока заканчивается летом 2023-го, то после приостановки контракта он просто станет свободным агентом, а клуб РПЛ ничего за него не получит.

Поэтому теоретически легионер может покинуть клуб РПЛ в любой момент, но если он хочет сразу зарегистрироваться в новом клубе, нужно попасть в рамки трансферного окна новой лиги. Еще у легионеров, которые воспользуются опцией приостановки контракта, сохраняются ограничения по количеству трансферов за сезон – можно играть официальные матчи максимум за три клуба, а регистрироваться – максимум за четыре.

Многие российские клубы перестроились на новые рельсы – почти у всех есть допсоглашения с легионерами по поводу потенциального отъезда. Именно поэтому с лета прекратился отток игроков, которые воспользовались опцией.

Получается, у «Ростова» нет никаких шансов, ведь Хаджикадунич не подписывал допсоглашение? 

Есть нюанс. До недавнего перехода в «Мальорку» футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с ростовским клубом. Про согласование аренды с «Мальоркой» «Ростов» узнал уже из объявления на сайте испанского клуба.

Вероятно, в «Ростове» после консультаций с юристами упирают на то, что Хаджикадунич был обязан уведомить российский клуб о заключении соглашения с «Мальоркой» – хотя в циркуляре ФИФА от марта 2022-го необходимости такого уведомления прямо не прописана. 

«Ростов» пока вообще официально не формулировал позицию. По данным «РБ Спорт», сейчас клуб изучает юридическую составляющую перехода, чтобы обратиться в суд. Но агент футболиста Валид Фаур не очень беспокоится по поводу желания «Ростова» пойти в суд – и не знает, собираются ли ростовчане судиться. «Я знаю только, что процесс состоит в том, что мы можем сменить клуб бесплатно, и мы воспользовались правом ФИФА на это. А что они хотят сделать – это их право. 

Они хотели, чтобы мы приехали в Россию, но мы абсолютно точно не можем этого сделать при нынешнем положении дел. Это красная зона».

Агент игрока спокоен еще и из-за того, что после 24 февраля не было прецедентов, когда CAS вставал на сторону российского клуба в споре с легионером из-за ухода по временным правилам ФИФА. И если CAS удовлетворит иск «Ростова» и обяжет «Мальорку» или самого игрока выплатить компенсацию, то российские клубы массово пойдут в суд с такими же запросами, что фактически нейтрализует форс-мажорный документ ФИФА. Можно ли в это поверить?

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Фото: instagram.com/rcdmallorcaoficial; globallookpress.com/Carl Sandin/Keystone Press Agency, Ludvig Thunman/Keystone Press Agency; РИА Новости/Сергей Пивоваров

13 комментариев

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justburn
Ответ moldfan
А как бы ты разрулил ? Не справедливо конечно получается по отношению к клубам. Но прямо оптимального решения на самом деле нет. Как ты определишь ценность и стоимость игрока ? Продлевать контракты на срок приостановки, тоже не вариант, потому-что по сути все без понятия, сколько это может продлится. А условные 2 года, для карьеры футболиста, ну невероятно долго. Не предоставлять возможность игроку без препятствено уехать из страны которая начинает войну и тем более страны на территории которой идет война и падают ракеты. Тоже не могут.
Продлевать на срок приостановки, а не нравится тут, тогда пускай твой агент договаривается о трансфере.
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Миша Асеев
Самая не нормальная ситуация Бутхеймом. Отдали огромные деньги, а он не сыграл ни одной официальной игры и просто разорвал контракт, а не приостановил. И за целый год 0 информации о развитии этой ситуации или каких-то решений со стороны фифа
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Макс Шева
Шансов нет,это как с Донецким Шахтером.Так все легионеры могут сбегать из РПЛ,но держат жирнючие контракты.
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moldfan
Ответ Дмитрий Шумак
Хаджикадунич, совесть она либо есть, либо нет...И в большинстве дело не в том что воспользовался правом взять и уйти, а ушел втихаря, даже не говоря ничего...
Ну справедливости ради, мы не знаем точно, что там происходило. Если реально они просили трансфер, а Ростов держал 5 миллионов и не смотря на отсутствия интереса со стороны других клубов. Ничего не делал. Тем более я так понимаю, о желании воспользоваться этим пунктом, представители игрока уведомили Ростов. Без этого они бы не смогли бы активировать остановку контракта. Потому-что ну трансферное окно... вот вот закроется.

Тогда это и Ростов протупил, нужно было искать варианты официальных аренд или снижать требования по игроку.

На том-же трансфермаркте он стоит 3 с половиной. Сам Ростов купил его за миллион.
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moldfan
Ответ TaR
Упорно не понимаю, почему российским игрокам такое право не дают
Украинским тоже не дают если говорить о УПЛ. Согласен, почему этот пункт распространяется именно на иностранцев, а не на всех игроков... определенно не логичный идиотизм.
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moldfan
Ответ Krull
Да, ФИФИ знатно насрала на наши клубы и УПЛ. Понятно, что игроки не должны страдать, в сложившейся ситуации они ни в чем не виноваты. Но какой-то более-менее справедливый механизм компенсации уже можно было произвести. Это же натуральный грабёж.
А как бы ты разрулил ? Не справедливо конечно получается по отношению к клубам. Но прямо оптимального решения на самом деле нет. Как ты определишь ценность и стоимость игрока ? Продлевать контракты на срок приостановки, тоже не вариант, потому-что по сути все без понятия, сколько это может продлится. А условные 2 года, для карьеры футболиста, ну невероятно долго.

Не предоставлять возможность игроку без препятствено уехать из страны которая начинает войну и тем более страны на территории которой идет война и падают ракеты. Тоже не могут.
+5
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Дмитрий Шумак
Хаджикадунич, совесть она либо есть, либо нет...И в большинстве дело не в том что воспользовался правом взять и уйти, а ушел втихаря, даже не говоря ничего...
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TaR
Упорно не понимаю, почему российским игрокам такое право не дают
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CriminalJoint62
Ответ Mister Sandman
Независимое европейское правосудие, во всем его проявлении :)
Да, как же достали эти европейцы. (Снимите пожалуйста санкции, верните в еврокубки)
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BillShen
Ну, ребят, надо понимать кто такой Хаджикадунич. Он -босниец, который родился в Швеции. В семье кого он родился? Правильно в семье боснийцев после войны за независимость Боснии. Ну конечно он воспользуется этой опцией, его семья почти наверняка прошла через такую же войну.
+15
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Mister Sandman
Независимое европейское правосудие, во всем его проявлении :)
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Krull
Да, ФИФИ знатно насрала на наши клубы и УПЛ. Понятно, что игроки не должны страдать, в сложившейся ситуации они ни в чем не виноваты. Но какой-то более-менее справедливый механизм компенсации уже можно было произвести. Это же натуральный грабёж.
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Eric Ambersky
Оказывается Мальорка у ОЛЛС герб взяла.
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