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  4. Уругвай – Испания. Нуньес и Ямаль в старте. Онлайн-трансляция

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Уругвай – Испания – 0:1! Баэна забил после ошибки Муслеры! Онлайн-трансляция
Уругвай и Испания встречаются в матче ЧМ-2026.

Сборная Уругвая встречается с командой Испании в матче третьего тура ЧМ-2026.

На 42-й минуте счет открыл Алекс Баэна, с ударом которого не справился Фернандо Муслера.

Игра проходит на стадионе «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 00:00, Эстадио Акрон
Логотип домашней команды
Уругвай
Первый тайм
0 - 1
0.14xG0.36
0′
Логотип гостевой команды
Испания
Угарте   де ла Крус
45’
42’
  Алекс Баэна
Уругвай
Муслера, Оливера, Касерес, Санабрия, Варела, Угарте, Араухо, Вальверде, Бентанкур, Каноббио, Нуньес
Запасные: Родригес, Виньяс, Винья, Пикерес, Угарте, Рочет, Араухо, С. Буэно, Мартинес, Меле, Хименес, де Арраскаэта, Саласар, Агирре, Пельистри
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Родри Эрнандес, Педри, Алекс Баэна, Мерино, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Гарсия, Пино, Субименди, Порро, Фабиан Руис, Пубиль, Гави, Ольмо, Муньос, Иглесиас, Райя, Гримальдо, Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Н. Уильямс
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Как же хочется спать, но ещё больше хочется посмотреть футбол ⚽️
Ответam!go
Как же хочется спать, но ещё больше хочется посмотреть футбол ⚽️
10-47 утра.. я уже 11-км пробежал... и смотрю =)
Муслера уже третий привозит )
Стабильность - признак класса (с)
опять гениальный комментатор
ОтветJ_S
опять гениальный комментатор
да да да ))) согласен ))
Угарте имеет лучшего агента в мире. Условный Нуньес наверное главный трансферный провал Клоппа в Ливерпуле на равне с Кейта например, но Угарте один из главных трансферных провалов как в ПСЖ, так и в МЮ, а стать трансферным провалом в двух топ клубах это прям топ агент.
Какое глубокомысленное и неожиданное заключение от комментатора. Оказывается, некоторые игроки за клуб играют успешнее, чем за сборную🤦‍♂️. . И наоборот. Представляете?
Нет, Костя, "команда голубая.. голубых цветов" это комментаторский состав матч тв, а не Уругвай
Жду разгрома от Фурии Рохи.
Муслера плавит Уругвай как может🤦‍♂️
Я не понимаю, матч тв и генич специально издеваются или куда? 10 минут прошло, он футбол будет комментировать? Он в курсе что команды две играют на фоне его подкаста? Это уже не смешно, им отовсюду говорят что нас до###ли ваши истории, нет ёпт, продолжают и продолжают.
«Мерино очень неровный сезон провел за «Атлетико Мадрид». Генич как обычно. Держит уровень.
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