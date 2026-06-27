Уругвай и Испания встречаются в матче ЧМ-2026.

Сборная Уругвая встречается с командой Испании в матче третьего тура ЧМ-2026.

На 42-й минуте счет открыл Алекс Баэна, с ударом которого не справился Фернандо Муслера.

Игра проходит на стадионе «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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