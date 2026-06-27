Уругвай и Испания встречаются в матче ЧМ-2026.
Сборная Уругвая встречается с командой Испании в матче третьего тура ЧМ-2026.
На 42-й минуте счет открыл Алекс Баэна, с ударом которого не справился Фернандо Муслера.
Игра проходит на стадионе «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уругвай
Муслера, Оливера, Касерес, Санабрия, Варела, Угарте, Араухо, Вальверде, Бентанкур, Каноббио, Нуньес
Запасные: Родригес, Виньяс, Винья, Пикерес, Угарте, Рочет, Араухо, С. Буэно, Мартинес, Меле, Хименес, де Арраскаэта, Саласар, Агирре, Пельистри
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Родри Эрнандес, Педри, Алекс Баэна, Мерино, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Гарсия, Пино, Субименди, Порро, Фабиан Руис, Пубиль, Гави, Ольмо, Муньос, Иглесиас, Райя, Гримальдо, Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Н. Уильямс
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