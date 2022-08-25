Самая крупная победа в истории сборных: Австралия выиграла 31:0 – и разочаровалась, переехав в Азию

Что это было?

Это сейчас сборная Австралии – регулярный участник чемпионатов мира, к отбору которого через Азиатскую конфедерацию футбола мы привыкли. Но так было не всегда.

До 2006 года австралийцы отбирались на ЧМ через Океанию – и для них это было проблемой. Там Австралия всегда была сильнейшей сборной, но на ЧМ к 2006 году играла лишь однажды – потому что победитель квалификации Океании всегда встречается в плей-офф с соперником из другой конфедерации.

В 2001 году у Австралии в группе квалификации оказались Фиджи, Тонга, Самоа и Американское Самоа (это другое Самоа – неинкорпорированная территория США). И эта квалификация, по сути, стала для Австралии последней каплей в Океании.

Во втором туре они установили рекорд для матчей национальных сборных, обыграв Тонга 22:0.Но про это быстро все забыли – ведь в третьем туре случился матч, который вошел в историю: Австралия разгромила Американское Самоа со счетом 31:0. Изначально в протоколах была ошибка: счет записали как 32:0, даже на табло был зафиксирован именно он – не успевали считать. Но после игры поняли, что австралийцам и Томпсону приписали лишний забитый мяч.

• За Австралию забивали семеро, но особенно выделились два игрока. Это форвард Арчи Томпсон – он забил 13, причем восемь из них еще в первом тайме, – и его сосед по нападению Дэвид Здрилич – у него восемь голов. Еще у одного игрока хет-трик, трое оформили по дублю.

• Достижение Томпсона тоже стало историческим – 13 голов в матчах национальной сборной до этого не забивал никто (максимум было 10), а в профессиональном футболе он повторил рекорд из Кубка Шотландии.

Как так получилось?

Самоанцы еще и приехали на квалификационный турнир (а он тогда проводился на одном стадионе в 70-тысячном городке Коффс-Харбор в Австралии) не основным составом.

Футбол в Американском Самоа до сих пор находится в любительском статусе, и все местные футболисты вынуждены совмещать матчи за сборную и клубы с учебой или работой. И кого-то не отпустили с работы, кого-то – с учебы из-за экзаменов, у кого-то были проблемы с документами.

В итоге только вратарь Ники Салапу был из основного состава сборной. Тренеру пришлось привлекать юниоров,средний возраст заявки был немногим выше 18 лет, а в старте вышли сразу трое 15-летних игроков. Не помогло им и то, что Австралия по сути играла вторым составом – не приехали те футболисты, которые выходили на поле с Тонга и укатали соперника 22:0.

«Я провел на сборе неделю, потом команду собрали и сказали: «Что ж, мы готовы ехать в Австралию», – вспоминал Салапу. – Я был единственным игроком с опытом, а все остальные – кучка школьников, игравших с профессионалами из сборной Австралии. Не было ни шанса – многие ходили в старшую школу, двое вообще в среднюю – были в восьмом классе. Это была команда детей».

Какие были последствия для Австралии?

Несмотря на то, что австралийцы дважды за два дня (с Тонга играли 9 апреля, с Американским Самоа – 11-го) побили мировой рекорд, это явно не вдохновило команду.

«То, что я побил мировой рекорд – это сбывшаяся мечта для меня, такое случается не каждый день. Но давайте посмотрим на команды, против которых мы играли, и начнем задавать вопросы. Мы не должны играть в таких матчах», – говорил после матча Томпсон.

А спустя много лет он сказал, что тот рекорд слишком завысил ожидания от его игры в Европе: «Это не помогло, когда я переехал в «Льерс». Здорово стать частью истории, но в Европе от меня ждали подобного каждый тур. Это мне помешало. Все говорили: «Эй, это парень, который забил 13 голов», но они не понимали, что мы играли против необученных детей».

Интересно, что тренера Фрэнка Фарину после матча жестко критиковали – за то, что после первого тайма, когда счет был 16:0, он не дал команде указаний притормозить и не добивать и без того шокированного соперника.

«Меня обвинили в расизме, потому что мы не сняли ногу с педали газа, – вспоминал Фарина. – Некоторые говорили, что мы старшеклассники, которые избивали ребят помладше. Ты никогда не можешь сказать профессиональному футболисту остановиться, потому что это самообман. И ты обманываешь людей, которые пришли посмотреть на игру. Тебя в любом случае осудят: поступишь ты так или не поступишь.

Наша логика заключалась в том, чтобы показать свой лучший футбол и забить как можно больше голов, чтобы показать, что систему отбора нужно менять. Нам не было весело так легко побеждать, не было ни капли веселья в унижении». В частности, тренер вспоминал, что предлагал сделать предварительную квалификацию для команд вроде Американского Самоа, чтобы только два-три соперника добирались до матчей с Австралией и Новой Зеландией (кстати, сейчас в Океании действительно ступенчатая система отбора).

Мотивация такая: играть с любителями порой может быть опасно для профессионалов. Для них в этом нет никакого интереса, и для любителей нет никакого опыта в таких матчах – кроме того, что они на голову слабее и просто никак не могут противостоять мощному сопернику. А еще могут случайно нанести серьезную травму. Похожую тему, кстати, пару лет назад затрагивал Томас Мюллер после очередного матча с Сан-Марино.

«Матчи против таких соперников, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом. Не понимаю смысла таких матчей, особенно при напряженном графике. Понимаю, что для них сыграть с чемпионами мира – особенный момент, понимаю, что защита титула для нас может случиться только благодаря тяжелой работе, но такие матчи приводят только к неоправданному риску», – говорил немец. Его критиковали, но такие истории, как игра Австралии подтверждают – у подобных матчей мало смысла.

Менеджер сборной Австралии Бонита Мерсиадес даже вспоминал, что Фарина в перерыве игры с Самоа завелся из-за его вопроса о том, что стоит играть полегче.

«Помню, Фрэнк в перерыве попросил меня что-то сделать. Я обменялся с ним парой реплик и сказал наивно: «Не хочешь попросить их играть полегче во втором тайме?». Его ответ был почти злым и очевидным: «Нет, мы им покажем. Мы продолжим в том же духе».

В итоге матч действительно стал для австралийцев ключом к смене конфедерации. В 2006-м для них состоялся последний отбор в статусе команды ОФК, уже после чемпионата мира они стали отбираться на азиатские турниры – и на ЧМ через квалификацию в Азии.

А какие были последствия для Самоа?

Сначала самоанцы рассчитывали, что этот результат обратит внимание на футбол в Океании, а тренер – что благодаря этому игра даже получит толчок для развития.

Ники Салапу признавался, что был доволен игрой: «В этом нет позора, потому что мы все чему-то научились из этого. Если бы у нас были все наши игроки, возможно, мы пропустили бы всего пять или шесть голов, потому что не было моих лучших защитников, и я ничего не мог сделать».

Однако спустя годы он выдал настоящие эмоции – эта история долго его не отпускала, а в раздевалке он даже рыдал. «Это был худший опыт. Но в то же время это был вызов. Благодарю сборную Австралии за этот опыт, но я чувствовал себя ужасно. 13 лет я нес этот тяжкий груз, но он не вынудил меня бросить футбол. Я люблю эту игру».

В 2011-м 31-летний Салапу завершил карьеру и уехал работать в телекоммуникационную компанию AT&T в Сиэтл, где занимался прокладкой кабелей. Он устал от поражений и сдался после провальных Тихоокеанских игр-2011.

Однако вскоре у команды появился новый тренер – профессионал американец Томас Ронджен. Он уговорил Салапу вернуться в команду. «Он спрашивал – хочу ли я смыть позор того матча с Австралией, – вспоминал Салапу. – И сказал, что для этого наступил хороший момент, он профессиональный тренер, у нас хорошие игроки. Он говорил мне все это, и я подумал: «Что ж, лучше момента для избавления не будет».

В квалификации ЧМ-2014 самоанцы выиграли свой первый матч – 2:1 у Тонга. Правда, во второй раунд они не прошли – и футбол в стране до сих пор остается любительским. Ники Салапу играл за сборную до 2015-го, а клубную карьеру в Американском Самоа закончил в 38 – в 2019-м.

Фото: Gettyimages.ru/Darren England