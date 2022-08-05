В РПЛ – четыре города без аэропортов. Сложный путь влияет на результаты? У кого самый тяжелый календарь?

Все о дороге к «Краснодару», «Ростову», «Факелу» и «Оренбургу».

2022-й – самый сложный год российского футбола по логистике. Во второй части прошлого сезона в РПЛ было три города, в которые нельзя добраться на самолете. К привычной Туле (очень близкой к Москве) добавились Ростов и Краснодар, в которых аэропорты закрыли из-за ситуации на Украине.

В этом сезоне в РПЛ нет Тулы, зато появились воронежский «Факел» и «Оренбург». В Воронеже аэропорт закрыт с конца февраля, а в Оренбурге ремонтируют взлетно-посадочную полосу.

Оптимальный маршрут до Краснодара (вероятно, самый непростой выезд) клубы РПЛ расписали еще в прошлом сезоне. Большинство летят до Ставрополя – уже оттуда едут на автобусе до Краснодара.

«Спартак» даже переночевал в Ставрополе и провел там предыгровую тренировку. Дорога заняла около восьми часов – по четыре на перелет и на поездку на автобусе. «Зенит» в прошлом сезоне тоже добирался до Краснодара через Ставрополь, но без ночевки. «Факел» не может вылететь из аэропорта своего города, поэтому до Краснодара добирались на двух автобусов – сначала до Ростова (с ночевкой).

В Ростов маршрут другой – и тут два основных варианта. Московские команды добираются на поезде, тратя на дорогу 15-16 часов. Региональные команды выбирают Ставрополь – ближайший город с открыым аэропортом к Ростову.

В Воронеж пока съездило только «Динамо». Команда Славиши Йокановича выбирали между поездом и автобусом. Поехали на автобусе – так смогли потренироваться утром накануне матча в Москве. Плюс на автобусе быстрее (7-7,5 часов против 8,5 на поезде). Правда, в итоге выиграть время не получилось из-за аварии на трассе.

В Оренбург на старте сезона приезжали «Крылья Советов» и «Урал», на этих выходных там сыграет «Торпедо». Команда Александрв Бородюка полетит до Орска, а затем три часа проведет в автобусе

А как на выезды добираются «Краснодар», «Ростов», «Факел» и «Оренбург»?

На старте сезона «Оренбургу» выписали аждва выезда к командам с закрытыми аэропортами: «Краснодару» и «Ростову». «Оренбург» сначала поедет до Орска, затем полетит в Ставрополь, а потом – снова в автобус. Итого – 11-12 часов чистой дороги, без учета времени на пересадки.

У «Факела» вся логистика строится через Москву (если не ехать на юг – в те же Ростов и Краснодар, там удобнее всего автобусы). Сначала переезд в Москву, а уже потом – поезд или самолет в место проведения матч.

«Ростов»оставался в Москве между играми с «Динамо» и «Локомотивом» (первый и второй тур). Обычно «Ростов» тоже едет на автобусе до Ставрополя, а затем садиться на самолет (правда, в Казань весной добирались через Волгоград). У «Краснодара» все по той же схеме: автобус, а потом перелет.

Влияет ли сложность дороги на результаты?

В этом сезоне команды из проблемных городов провели шесть домашних матчей. По два – «Оренбург» и «Краснодар», по одному – «Ростов» и «Факел».

Особой тенденции нет – «Краснодар» сыграл дома вничью с «Факелом» (2:2) и крупно проиграл «Спартаку» (1:4), «Оренбург» уступил «Крыльям» (2:4) и разгромил «Урал» (3:0), «Факел» выдал спектакль с «Динамо» (3:3), а «Ростов» одолел «Химки» (1:0). В шести матчах гости набрали восемь очков, проиграв только два матча.

Если учитывать прошлый сезон, прямой корреляции тоже не видно. Гости «Ростова» выиграли два матча из шести (шесть очков в шести матчах). Гости «Краснодара» в семи играх одержали две победы и один раз сыграли вничью (семь очков).

Во второй части сезона-2021/22 «Краснодар» и «Ростов» заползли в топ-5 по итогам домашних матчей, но в пятерке лучших они были и по результатам гостевых игр. При этом «Краснодар» реже всех в лиге играл на выезде.

У кого больше всего сложных выездов на старте этого сезона?

В Оренбурге аэропорт откроется уже через месяц, по Воронежу, Краснодару и Ростову ничего непонятно. Мы посмотрели выездные матчи клубов РПЛ до октября – самый тяжелый календарь у «Спартака».

Заговор!

На старте РПЛ все равно не все команды оказались в равных условиях – только три клуба не из проблемных городов ни разу не поедут на сложный выезд до октября (хотя еще вопрос – «Краснодару» проще доехать до «Ростова», чем лететь в Екатеринбург).

Лишь у трех команд нет выездов в города без аэропортов – «Зенита», «Ахмата» и «Пари НН». Зато в октябре «Зенит» поедет в Воронеж и Краснодар.

Меньше всего повезло самому «Оренбургу» – у него поездки и в Ростов, и в Краснодар с разницей в две недели.

Фото: spartak.com; t.me/pfccskamoscow, fcrostov_official