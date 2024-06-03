Вопрос из «Что? Где? Когда?» о необычным увлечении начала ХХ века. Ответ пришел на последней секунде

Суперспасение.

В «Что? Где? Когда?» прошла третья игра летней серии-2024, в которой за стол села команда Дарины Сибуль. В конце игры ей достался вопрос от экономиста из Ростова-на-Дону:

«Ради этой новинки музыка и танцы теперь в загоне. Дамы после обеда торопят всех освободить стол. Излишне объяснять, что хозяева дома не застрахованы от урона фарфору, хрусталю и даже картинам и мебели». О какой новинке так писал один журнал в начале ХХ века?»

Сначала команда развивала версии про патефон и граммофон, пока Олег Баранов не предположил, что речь идет о какой-либо игре.

Параллельно за столом звучали версии про спиритический сеанс и гадания, но на последних секундах обсуждения Баранов сказал про настольный теннис – причем в течение минуты эта версия за столом не звучала.

На вопрос отвечала капитан Дарина Сибуль, которая предложила версию Баранова с настольным теннисом. Этот ответ оказался правильным и принес команде Сибуль победу.

А так настольный теннис описан в выпуске журнала «Циклист» в 1902 году: «Это – новое английское слово, составленное из двух междометий. Оно определяет новый спорт, который теперь в большом фаворе во всей Англии и начинает входить в моду и на континенте.

Впрочем, «спорт» – это, может быть, слишком сильно сказано. Для тех, кто признают спортом только упражнения, требующие напряжения мускулов, а также смелости, мужества и ловкости, пинг-понг скорее только игра. Bo избежание возражений скажем поэтому, что пинг-понг – спортивная игра.

Пинг-понг – совсем свежего изобретения, и весь Лондон теперь помешан на нем. Ping! – это звук маленького шарика из целлулоида, который прыгает через сетку по столу. Pong! – это удар шарика о встречную «ракету», которая отсылает его обратно. Отсюда и название нового упражнения англичан.

В сущности, пинг-понг является, таким образом, домашним лаун-теннисом. Полем для игры служит первый попавшийся большой стол, столешница которого перегораживается сеткой высотою в 20 сантиметров. А аксессуары те же, что и для тенниса, только в уменьшенных размерах».

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Фото: 1tv.ru