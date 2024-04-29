Очень сложный вопрос из «Что? Где? Когда?» о странной композиции. Команду спасло только озарение

Включаем воображение.

В «Что? Где? Когда?» прошел финал весенней серии 2024 года. Против телезрителей сыграла команда Максима Поташева, которая ранее победила в отборочной игре со счетом 6:2. В конце финала ей достался вопрос от студента из Санкт-Петербурга:

«Сборщица урожая, женщина-шофер, две стелы (одна изображала сталевара, другая – механизатора), четыре спиральные башни, две силосные башни и две водонапорные. А также две машинотракторные станции и две электростанции.

Это часть элементов композиции, изготовленной в 1933 году по эскизу скульптора Елизаветы Трипольской. А как мы называем остальные элементы?»

С первых секунд за столом прозвучала версия «Рабочий и колхозница», потому что, по мнению команды, речь шла о советской экспозиции – эту линию поддерживал капитан Максим Поташев.

Но к концу обсуждения Анастасия Шутова ворвалась с версией про шахматы. Именно она отвечала на вопрос: «Мы предположили, что она [Трипольская] сделала эскиз для шахматных фигур. Остальные элементы – пешки». Эта версия оказалась правильной.

Шахматы «Индустрия и сельское хозяйство» по эскизам Трипольской появились во время ее работы на Дмитровском фарфоровом заводе в Вербилках. Там же скульптор создала «Туркменские шахматы» – один из экземпляров правительство СССР подарило президенту США Франклину Рузвельту.

Как отмечает аукционный дом «Литфонд», который оценил фарфоровый комплект в 1,7-1,9 млн рублей, шахматы «Индустрия и сельское хозяйство» агитировали за промышленную жизнь, а название отразилось в облике фигур:

«Например, король и королева со стороны «индустрии» олицетворяют собой машиностроение и металлургию, а конь и пешка – создание «новой энергетической базы и электрификации всей страны». Задачи их противников – белых фигур – также масштабны. Они воплощают идею «механизации всех трудоемких процессов». Пешки же, представляющие собой сложную композицию из колбы, реторты и книги с формулой азотнокислых удобрений, воплощают химизацию сельского хозяйства».

Сезон «Что? Где? Когда?» стартовал с вопроса о ралли и необычных машинах. Ответите?

Фото: 1tv.ru