Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для чего в гимнастическом зале используют зонтик?
Команда не справилась.
В «Что? Где? Когда?» прошла первая игра зимней серии, в которой за стол села команда Бориса Белозерова. В пятом раунде ей выпал видеовопрос от Натальи Бернацкой из Москвы:
«Я нахожусь в гимнастическом зале. Здесь тренируются спортсмены и начинающие гимнасты. Некоторые из них берут с собой на тренировку зонтик. Что делает здесь этот предмет?»
Среди версий – в раскрытый зонтик можно кинуть мусор или отряхнуть руки от магнезии при подготовке подхода к снаряду, о чем команда сказала в самом начале обсуждения. Ким Галачян обратил внимание, что зонтик висел на снаряде, поэтому мог раскачиваться при выполнении упражнения.
В итоге на вопрос отвечал Никита Старун, который предположил, что гимнасты используют зонтик как индикатор раскачивания снаряда: «Он качается – значит, упражнение выполняется не очень хорошо».
Правильный ответ: «Зонтик нужен при подготовке снаряда, чтобы зал оставался чистым и не было перерасхода магнезии».
Вопрос из «Что? Где? Когда?» запутал знатоков: черная, но на самом деле синяя – о чем речь?
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Фото: скриншоты из трансляции Первого канала
Мат и маты были,сорванная кожа была,кровянки/водянки были.
Даже в дождь мало у кого зонтики были.
Наверное время было другое.
Время полное магнезии,не иначе.