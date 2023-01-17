Что в черном ящике?
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Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для чего в гимнастическом зале используют зонтик?

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?
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Гимнастика Гимнастика

Команда не справилась.

В «Что? Где? Когда?» прошла первая игра зимней серии, в которой за стол села команда Бориса Белозерова. В пятом раунде ей выпал видеовопрос от Натальи Бернацкой из Москвы:

«Я нахожусь в гимнастическом зале. Здесь тренируются спортсмены и начинающие гимнасты. Некоторые из них берут с собой на тренировку зонтик. Что делает здесь этот предмет?»

Среди версий – в раскрытый зонтик можно кинуть мусор или отряхнуть руки от магнезии при подготовке подхода к снаряду, о чем команда сказала в самом начале обсуждения. Ким Галачян обратил внимание, что зонтик висел на снаряде, поэтому мог раскачиваться при выполнении упражнения.

В итоге на вопрос отвечал Никита Старун, который предположил, что гимнасты используют зонтик как индикатор раскачивания снаряда: «Он качается – значит, упражнение выполняется не очень хорошо».

Правильный ответ: «Зонтик нужен при подготовке снаряда, чтобы зал оставался чистым и не было перерасхода магнезии».

Вопрос из «Что? Где? Когда?» запутал знатоков: черная, но на самом деле синяя – о чем речь?

В «Что? Где? Когда?» – вопрос об акции по спасению мышей и необычных гнездах. Справитесь?

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала

20 комментариев

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Артур Кузьминский
Ответ Duck Nightingale
А для чего в Германии у лошади под хвостом подвешивают ведро?
наверное, тоже, чтоб не было перерасхода магнезии
+35
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+35
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Bayern2004
Как человек занимавшийся спортивной гимнастикой и имеющий честно заработанный 2-й взрослый:у нас на тренировках зонтиков не было.
Мат и маты были,сорванная кожа была,кровянки/водянки были.
Даже в дождь мало у кого зонтики были.
Наверное время было другое.
Время полное магнезии,не иначе.
+30
-2
+28
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Sveta Arhipova
Я тоже не справилась(
+20
0
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hh88_88
Ответ Bayern2004
Как человек занимавшийся спортивной гимнастикой и имеющий честно заработанный 2-й взрослый:у нас на тренировках зонтиков не было. Мат и маты были,сорванная кожа была,кровянки/водянки были. Даже в дождь мало у кого зонтики были. Наверное время было другое. Время полное магнезии,не иначе.
Не занимался, но в залах был. Ни разу не видел и не слышал об этом. Кажется, вопрос из пальца высосан.
+12
0
+12
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Duck Nightingale
А для чего в Германии у лошади под хвостом подвешивают ведро?
+12
-1
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Renki
Может, я и догадался бы. Но меня сбила с толку девочка на параллельных брусьях. Параллельные брусья - это мужской снаряд, девушки на нём не выступают, они соревнуются на разновысоких брусьях. И я вместо того, чтобы рассуждать о зонтике, всю минуту думал о том, какого фига она туда залезла) Хотя правильный ответ, в общем-то, очевиден.
+11
-1
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Joey Ramone
Да ладно? Зонтик ведь магнезью прилично уконтачится, каждый раз его отмывать потом? Занимался гимнастикой 2 года - никогда ничего подобного не видел.
+10
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Duck Nightingale
Ответ Артур Кузьминский
наверное, тоже, чтоб не было перерасхода магнезии
Да ты просто погуглил. Так нечестно!
+7
0
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Renki
Ответ Bayern2004
Как человек занимавшийся спортивной гимнастикой и имеющий честно заработанный 2-й взрослый:у нас на тренировках зонтиков не было. Мат и маты были,сорванная кожа была,кровянки/водянки были. Даже в дождь мало у кого зонтики были. Наверное время было другое. Время полное магнезии,не иначе.
Поскольку мы с вами ровесники, подтвержу - время было другое, и зонты (тем более хорошие) были страшным дефицитом. Никому и в голову не пришло бы так "буржуйствовать" на тренировках и сыпать в магнезию зонт, безнадёжно его испортив.
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Duck Nightingale
Ответ Renki
Может, я и догадался бы. Но меня сбила с толку девочка на параллельных брусьях. Параллельные брусья - это мужской снаряд, девушки на нём не выступают, они соревнуются на разновысоких брусьях. И я вместо того, чтобы рассуждать о зонтике, всю минуту думал о том, какого фига она туда залезла) Хотя правильный ответ, в общем-то, очевиден.
Это трансгендер
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Пол Ганарара:
Интересно, но хрен догадаешься
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aleshon
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Очередной слив знатоков в первой же игре: 2-6.
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Никита Бурцев
Но ведь можно просто повесить пакет, зачем зонт?
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Лимит Лимитович
Ответ команды выглядит более логичным. Плюс сейчас уже придумали жидкие магнезии, которые не оставляют за собой кучу пыли
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hh88_88
Нормально их сегодня зрители
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Мыкола
Такая замечательная программа была. Но за последние лет 15 зашкварилась. Столько дегенератов через неё прошло
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14orange
Подумал про пот - типа, прошелся зонтиком, убрал лишний пот, чтобы он не пачкал мат.
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Антон Фалафель
Друзь бы размотал! Он любит деньги.
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Renki
Ответ Антон Фалафель
Друзь бы размотал! Он любит деньги.
... и зонтики. Он же питерский, а там дождь - это образ жизни)
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Renki
Ответ hh88_88
Нормально их сегодня зрители
Вопросы сегодня были хорошие, берущиеся, но белозёровцы, конечно, тупили по страшному)
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