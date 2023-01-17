Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для чего в гимнастическом зале используют зонтик?

Команда не справилась.

В «Что? Где? Когда?» прошла первая игра зимней серии, в которой за стол села команда Бориса Белозерова. В пятом раунде ей выпал видеовопрос от Натальи Бернацкой из Москвы:

«Я нахожусь в гимнастическом зале. Здесь тренируются спортсмены и начинающие гимнасты. Некоторые из них берут с собой на тренировку зонтик. Что делает здесь этот предмет?»

Среди версий – в раскрытый зонтик можно кинуть мусор или отряхнуть руки от магнезии при подготовке подхода к снаряду, о чем команда сказала в самом начале обсуждения. Ким Галачян обратил внимание, что зонтик висел на снаряде, поэтому мог раскачиваться при выполнении упражнения.

В итоге на вопрос отвечал Никита Старун, который предположил, что гимнасты используют зонтик как индикатор раскачивания снаряда: «Он качается – значит, упражнение выполняется не очень хорошо».

Правильный ответ: «Зонтик нужен при подготовке снаряда, чтобы зал оставался чистым и не было перерасхода магнезии».

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала