Вопрос из «Что? Где? Когда?» запутал знатоков: черная, но на самом деле синяя – о чем речь?

Ни у кого не было правильного ответа.

В «Что? Где? Когда?» состоялась четвертая игра осенней серии. За стол села команда Андрея Козлова. В начале игры ей достался вопрос из Новочебоксарска:

«В одном интервью непосредственный очевидец событий развеяла миф, который сложился из-за черно-белого телевидения. Все говорят, что она была черной, но на самом деле – темно-синяя. Хотя когда он привозил ее домой, то черной становилась вся ванная. О ком и чем речь?»

Команда сразу зацепилась за деталь про мытье в ванной и предположила, что речь о собаке Кляксе клоуна Карандаша – эту версию продвигал и раскручивал Михаил Мун. Хотя среди вариантов была даже шуба Федора Шаляпина и шляпа Чарли Чаплина.

Версию с собакой Кляксой после минуты обсуждения озвучил именно Мун: «Она [собака Клякса] была черной. Но, наверное, для телевизионных целей ее немного подкрашивали в темно-синий цвет, чтобы лучше выглядела на экране. А потом [Карандаш] ее мыл».

При этом в зале не было альтернативных версий – другие команды тоже предполагали, что речь о собаке Кляксе. Ведущий Борис Крюк объяснил: «Это какой-то костюм, от которого ванная становилась черной. То есть грязная одежда. Речь о форме вратаря Льва Яшина. По словам его супруги Людмилы Тимофеевны, Яшин играл в синей форме».

Прозвище Яшина – Черный паук. Но он играл в синей форме. «Все говорят о его черной фуфайке, но на самом деле она была темно-синей. Каждый год в конце сезона я перестирывала форму и сдавала. Даже после прощального матча в 71-м пришло распоряжение вернуть комплект – даже рваные перчатки, которые он сам зашивал. Мы посмеялись и вернули»», – рассказывала Людмила Яшина.

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала