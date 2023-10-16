Что в черном ящике?
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Вопрос из «Что? Где? Когда?» запутал знатоков: черная, но на самом деле синяя – о чем речь?

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Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?
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Прочие Прочие

Ни у кого не было правильного ответа.

В «Что? Где? Когда?» состоялась четвертая игра осенней серии. За стол села команда Андрея Козлова. В начале игры ей достался вопрос из Новочебоксарска:

«В одном интервью непосредственный очевидец событий развеяла миф, который сложился из-за черно-белого телевидения. Все говорят, что она была черной, но на самом деле – темно-синяя. Хотя когда он привозил ее домой, то черной становилась вся ванная. О ком и чем речь?»

Команда сразу зацепилась за деталь про мытье в ванной и предположила, что речь о собаке Кляксе клоуна Карандаша – эту версию продвигал и раскручивал Михаил Мун. Хотя среди вариантов была даже шуба Федора Шаляпина и шляпа Чарли Чаплина.

Версию с собакой Кляксой после минуты обсуждения озвучил именно Мун: «Она [собака Клякса] была черной. Но, наверное, для телевизионных целей ее немного подкрашивали в темно-синий цвет, чтобы лучше выглядела на экране. А потом [Карандаш] ее мыл».

При этом в зале не было альтернативных версий – другие команды тоже предполагали, что речь о собаке Кляксе. Ведущий Борис Крюк объяснил: «Это какой-то костюм, от которого ванная становилась черной. То есть грязная одежда. Речь о форме вратаря Льва Яшина. По словам его супруги Людмилы Тимофеевны, Яшин играл в синей форме».

Прозвище Яшина – Черный паук. Но он играл в синей форме. «Все говорят о его черной фуфайке, но на самом деле она была темно-синей. Каждый год в конце сезона я перестирывала форму и сдавала. Даже после прощального матча в 71-м пришло распоряжение вернуть комплект – даже рваные перчатки, которые он сам зашивал. Мы посмеялись и вернули»», – рассказывала Людмила Яшина.

Яшина называли Черным пауком, но на самом деле его свитер был темно-синим. Просто он играл во времена черно-белой картинки

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала

13 комментариев

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deepinmyass
Ответ Heropontus
А еще Козлов в конце передачи устроил истерику.
*каждой передачи
+26
0
+26
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Heropontus
А еще Козлов в конце передачи устроил истерику.
+17
0
+17
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nolan_90
Ну это вопрос-гроб, как говорится
+12
-2
+10
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Alex_nder
Даже после прощального матча в 71-м пришло распоряжение вернуть комплект – даже рваные перчатки, которые он сам зашивал. Мы посмеялись и вернули... Вот это был настоящий ужас в то время)
+7
-1
+6
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sociologvladimir
Ответ nolan_90
Ну это вопрос-гроб, как говорится
как после игры сказал Павел Ершов (а он занимается анализом вопросов в ЧГК на ютуб канале razborka, поясняет как их брать и на что смотреть) это один из лучших вопросов за последнее время. В нём всё есть, неизвестное об известном. Гроб же совсем другое, то, что в принципе нельзя взять никак, если не знать ответ
+4
-1
+3
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Гекдениз Кардениз
Ответ ЧакЧак
раньше игра была интересней...сейчас уже не то....
раньше все вопросы были такие , сейчас один из 12
+2
0
+2
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Camry163
Ответ Nuts
Эра дурацких формулировок вопросов ЧГК в расцвете. Это буквально могла быть и Клякса и шляпа Чаплина
Они тоже в грязь всё время падали? )
+1
0
+1
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ЧакЧак
раньше игра была интересней...сейчас уже не то....
+3
-3
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Nuts
Эра дурацких формулировок вопросов ЧГК в расцвете. Это буквально могла быть и Клякса и шляпа Чаплина
+3
-3
0
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barbarian1991
Написали вопрос по статье со спортса, респект.
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taezhnik
Хороший вопрос, интересный. Но реально сложный. Слишком уж широкий выбор вариантов на что-то, что "запомнилось черным" и на кандидатов "о ком".
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Beloded2007
Черепаха - Зелёная, а Кот?
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Иван Грозный
Ответ sociologvladimir
как после игры сказал Павел Ершов (а он занимается анализом вопросов в ЧГК на ютуб канале razborka, поясняет как их брать и на что смотреть) это один из лучших вопросов за последнее время. В нём всё есть, неизвестное об известном. Гроб же совсем другое, то, что в принципе нельзя взять никак, если не знать ответ
Ну здесь пальцем в небо
0
0
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