В «Что? Где? Когда?» – вопрос об акции по спасению мышей и необычных гнездах. Справитесь?
У знатоков не получилось.
В «Что? Где? Когда?» состоялась третья игра осенней серии. За стол села команда Максима Поташева, которая в 2023 году уже играла весной и уступила 0:6 (взяла решающий раунд). В начале игры ей выпал вопрос из Светлогорска. Команде вынесли ящик с мышью-малюткой – одним из самых мелких млекопитающих.
«Эти мышки живут в норах, а летом, когда приходит время выводить потомство, делают гнезда на высоте около 1,5 метра. Но гнезда постоянно разрушаются.
В июле 2001 года в окрестностях Лондона прошла акция по защите этого вымирающего вида мышей. В рамках акции было обустроено несколько сотен гнезд из предметов, которые после использования стали не нужными. За кулисами то, из чего делали эти гнезда».
Анастасия Шутова на первых секундах предположила, что речь идет об одноразовых стаканчиках. Эту версию команда обсуждала большую часть минуты. Хотя предлагала варианты с чайными пакетиками, бутылками и металлическими банками.
Шутова давала окончательный ответ и предложила свою версию: «Эта мышка вьет гнездо размером с два моих кулака. Мы подумали, что это одноразовые стаканчики».
Правильный ответ – теннисные мячи, которыми теннисисты играли на «Уимблдоне». Ведущий Борис Крюк объяснил: «В мячах делали отверстия и развешивали их в местах обитания мышей».
Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для каких соревнований предназначен такой странный велосипед?
Фото: скриншоты из трансляции Первого канала
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