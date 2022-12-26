В «Что? Где? Когда?» – вопрос об акции по спасению мышей и необычных гнездах. Справитесь?

У знатоков не получилось.

В «Что? Где? Когда?» состоялась третья игра осенней серии. За стол села команда Максима Поташева, которая в 2023 году уже играла весной и уступила 0:6 (взяла решающий раунд). В начале игры ей выпал вопрос из Светлогорска. Команде вынесли ящик с мышью-малюткой – одним из самых мелких млекопитающих.

«Эти мышки живут в норах, а летом, когда приходит время выводить потомство, делают гнезда на высоте около 1,5 метра. Но гнезда постоянно разрушаются.

В июле 2001 года в окрестностях Лондона прошла акция по защите этого вымирающего вида мышей. В рамках акции было обустроено несколько сотен гнезд из предметов, которые после использования стали не нужными. За кулисами то, из чего делали эти гнезда» .

Анастасия Шутова на первых секундах предположила, что речь идет об одноразовых стаканчиках. Эту версию команда обсуждала большую часть минуты. Хотя предлагала варианты с чайными пакетиками, бутылками и металлическими банками.

Шутова давала окончательный ответ и предложила свою версию: «Эта мышка вьет гнездо размером с два моих кулака. Мы подумали, что это одноразовые стаканчики».

Правильный ответ – теннисные мячи, которыми теннисисты играли на «Уимблдоне». Ведущий Борис Крюк объяснил: «В мячах делали отверстия и развешивали их в местах обитания мышей».

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала