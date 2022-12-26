Что в черном ящике?
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Новый вопрос из «Что? Где? Когда?»: для каких соревнований предназначен такой странный велосипед?

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Команда не справилась.

В «Что? Где? Когда?» прошла вторая игра осенней серии. Против телезрителей сыграла команда Бориса Белозерова – в 2023 году она уже проигрывала со счетом 0:6 (взяв решающий раунд) весной. В середине игры ей выпал вопрос от врача из Санкт-Петербурга:

«Для каких соревнований предназначено такое необычное транспортное средство?»

Команда сразу обратила внимание, что у велосипеда есть две специальные платформы, куда можно ставить ноги. Из вариантов – бобслей или вариант для спортсменов на Паралимпиаде. За столом Ким Галачян предположил, что это соревнование по скатыванию с горки. Но ответил совершенно другую версию.

По его мнению, такое транспортное средство используется на соревнованиях по 3D-программированию, а конкурсанты соревнуются в рисовании подобных конструкций. Сам Галачян 11 классе школы рисовал такие модели.

Ведущий Борис Крюк объяснил, что у подобного велосипеда есть опоры для ног, но нет сидения и педалей. Если на таком велосипеде ездить с горки, то не получится определить, кто быстрее.

Такой велосипед используется как тележка. «Ее надо тянуть. А кто же ее может тянуть? Это транспортное средство предназначено для соревнований по ездовому спорту. Летом используется как тележка, а зимой запрягается в нарты. Как зимний и летний биатлон», – отметил Крюк.

Вопрос из финала летней серии «Что? Где? Когда?»: с кем английский писатель сравнил двух африканских гидов с мачете?

Мы собрали все спортивные вопросы из «Что? Где? Когда?»-2022. Ответите?

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