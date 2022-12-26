Что в черном ящике?
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Вопрос из финала летней серии «Что? Где? Когда?»: с кем английский писатель сравнил двух африканских гидов с мачете?

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Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?
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Команда придумала ответ на последних секундах.

В «Что? Где? Когда?» прошел финал летней серии. Против телезрителей сыграла новая команда Алены Повышевой, которая единственной победила в отборе. При равном счете ей достался вопрос из Гродно:

«Писатель Дуглас Адамс во время путешествия в Конго отправился в джунгли в сопровождении двух местных гидов. Чтобы прорубить дорогу сквозь густую растительность, гиды использовали мачете.

Они лихо орудовали ими, поворачивали под определенным углом, невзирая на то, что было на пути: ветки, лианы или листья. Кого же напомнили писателю два гида? С кем он их сравнил?»

Во время обсуждения команда предлагала варианты с самураями, редакторами и даже животными. Повышева отметила, что это могут быть дворники на лобовом стекле автомобиля – но в вопросе речь об одушевленном понятии. Когда в конце минуты она обратила внимание, что гидов было два, знаток Павел Ершов придумал версию с теннисистами.

«Дуглас Адамс – англичанин. Это нация, которая любит спорт. А трава и лианы, на мой взгляд, вписываются. Трава – это газон, один из видов покрытий для теннисных ристалищ. Предположим, что движения мачете напомнили движения теннисистов и ракеток», – объяснил Ершов. Это версия оказалась правильной. Ведущий Борис Крюк на примере распорядителя с колотушкой показал, как это выглядело.

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Фото: скриншоты из трансляции Первого канала

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