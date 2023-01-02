Мы собрали все спортивные вопросы из «Что? Где? Когда?»-2022. Ответите?

В «Что? Где? Когда?» завершился сезон 2022 года. В финале года победила команда Максима Поташева, которая в начале игры ответила на спортивный вопрос. Сам Поташев стал обладателем «Бриллиантовой совы».

У Друзя с Ривалдо, Мозякиным и Тетюхиным кое-что общее – догадались? Это вопрос из финала года в «Что? Где? Когда?»

В 2022 году в «Что? Где? Когда?» было много спортивных вопросов. Мы собрали все.

1. Вопрос о карьере шахматиста Анатолия Карпова: «Когда мне было 10 лет, я выполнил норму первого разряда по шахматам и был отправлен на чемпионат России в город Боровичи. Каждый раз на партию я брал этот предмет и был единственным участником чемпионата, который с ним приходил». Что это за предмет и для чего он был нужен будущему чемпиону?

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2. «По мнению трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, уважение к тренеру начинается с того, что спортсмен вовремя приходит на тренировку. А уважение к сопернику начинается еще до тренировки и до соревнований – с того, что невозможно сделать без того, что находится в черном ящике».

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3. «Попасть мячом в лунку – мечта каждого игрока в гольф. Вероятность такого попадания – примерно 1 к 10 тысячам. В Японии, например, за такое попадание спортсмена ждет солидный дополнительный приз, а самому везунчику по традиции придется устроить банкет для всех участников. На что в Японии принято тратиться и игрокам, и организаторам перед началом соревнований?»

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4. «В 1795 году Екатерина II без суда и следствия приказала удалить из столицы пять академиков, среди которых были два коллежских асессора, секунд-майор, подпоручик и секретарь, отправив их в уездные города.

Вступив на престол, Павел I стал отпускать из тюрем и ссылок тех, кто был наказан Екатериной. Но на этих академиков его милость не распространилась.

В черном ящике находится главное орудие этих самых академиков, с помощью которого они наносили вред обществу».

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5. «В черном ящике находится то, что вам нужно сделать, чтобы выполнить команду тренера по одному виду спорта, которая звучит так: «Делай пионера». Что это за вид спорта и что в черном ящике?»

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6. «В XIX веке для этой цели использовали глицерин, керосин, свечной воск и китовый жир. В начале XX – прибегали даже к смеси из вареных грампластинок и расплавленных галош. А сейчас для этого используют специальные средства. Все для улучшения характеристик того, что находится за кулисами».

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7. «Это наш Мотя сочинил». Такую фразу часто с гордостью говорил окружающим Дмитрий Шостакович. Где это происходило?»

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8. «Во время обучения начинающих боксеров некоторые тренеры используют носовой платок. Покажите, что должны делать ученики с носовым платком и для чего».

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9. «В одном телевизионном ролике в пять чашек с кофе поочередно наливали молоко. Какую трансляцию рекламировали?»

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10. «В 2005 году режиссеры церемонии награждения лауреатов премии «Золотая маска» решили, что все участники церемонии должны выйти на сцену в спортивных костюмах.

С одной стороны, я не должен был нарушать порядок и правила этой церемонии. С другой стороны, я всегда хожу в одинаковом обличии: это костюм с галстуком и рубашкой, как и положено для моей обычной работы в МИДе. Как удалось выкрутиться и не нарушить дресс-код?»

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11. «В черном ящике находится то, из-за чего в начале XX века хозяева некоторых британских пабов были вынуждены почти каждую ночь замачивать спилы в воде. Что в черном ящике?»

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12. «У меня есть одно увлечение. Однажды, готовясь к соревнованиям по нему [в такой формулировке телезритель задал вопрос], я посетил библиотеку и взял там книгу с названием «Отдать, чтобы найти». Чем я увлекаюсь?»

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13. «В начале XX века владельцы национальной хоккейной ассоциации заметили, что большая часть доходов поступает от продажи еды и напитков между периодами. В связи с этим в правила хоккея было внесено изменение, которое действует до сих пор. Что же изменили в правилах?»

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Фото: 1tv.ru; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Jodi Hilton / Stringer; globallookpress.com/Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com