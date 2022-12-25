Эти вопросы из «Что? Где? Когда?» принесли телезрителям «Бриллиантовую сову». С ними вообще реально справиться?

«Бриллиантовая сова» – приз, который вручается в «Что? Где? Когда?» в финале года. Он появился в 2002 году при ведущем Борисе Крюке. «Бриллиантовую сову» получает лучший игрок победившей команды. За период Крюка их было разыграно 20: 11 раз ее выигрывали телезрители, 9 – знатоки.

25 декабря состоится финал 2022 года, в котором сыграют четыре команды. В нем определится еще один обладатель «Бриллиантовой совы».

В этом тесте вам нужно ответить на вопросы, которые в разные годы принесли телезрителям главный приз ЧГК.

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