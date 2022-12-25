Что в черном ящике?
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Эти вопросы из «Что? Где? Когда?» принесли телезрителям «Бриллиантовую сову». С ними вообще реально справиться?

телевидение
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Что? Где? Когда?
Прочие Прочие

«Бриллиантовая сова» – приз, который вручается в «Что? Где? Когда?» в финале года. Он появился в 2002 году при ведущем Борисе Крюке. «Бриллиантовую сову» получает лучший игрок победившей команды. За период Крюка их было разыграно 20: 11 раз ее выигрывали телезрители, 9 – знатоки.

25 декабря состоится финал 2022 года, в котором сыграют четыре команды. В нем определится еще один обладатель «Бриллиантовой совы».

В этом тесте вам нужно ответить на вопросы, которые в разные годы принесли телезрителям главный приз ЧГК.

Если тест не открывается, перейдите по ссылке

Ответьте на вопрос из «Что? Где? Когда?»: к кому обратились медики для улучшения организации в реанимации детей?

«Это мой Кубок Стэнли». Первую «Бриллиантовую сову» в «Что? Где? Когда?» выиграл спортивный вопрос от тренера по шахматам

5 комментариев

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Дмитрий Бервинов
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Ответ Герман Сергеевич
я его в трансляции ещё запомнил. Мне сейчас про схемы метро очень понравился когда читал.
А его так и не понял. Можете объяснить, пожалуйста?
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Антон Киселёв
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Соевые квазилибералы даже здесь пригорают, красота 💓
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GLW
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зачем на спортсе начали пиарить передачи пропагандистских каналов? это новая редакционная политика?
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Герман Сергеевич
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Ответ oldgunner23
Вопрос про ученого просто порвал!) И знатоки не ответили же.
я его в трансляции ещё запомнил.
Мне сейчас про схемы метро очень понравился когда читал.
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oldgunner23
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Вопрос про ученого просто порвал!)
И знатоки не ответили же.
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