Сразу два спортивных вопроса из «Что? Где? Когда?» – об универсальных средствах и известном композиторе. Справитесь?

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В четвертой игре зимней серии «Что? Где? Когда?» сыграла команда Александра Друзя. Она появилась только в 2022 году и провела три игры с Друзем как капитаном. В начале игры ей достался вопрос из Енакиево:

«В XIX веке для этой цели использовали глицерин, керосин, свечной воск и китовый жир. В начале XX – прибегали даже к смеси из вареных грампластинок и расплавленных галош. А сейчас для этого используют специальные средства. Все для улучшения характеристик того, что находится за кулисами».

Правильный ответ – лыжи. Эту версию озвучил Виктор Сиднев и принес команде очко, а знатоки раскрутили идею в середине обсуждения. Все эти средства использовались, чтобы смазывать лыжи для лучшего скольжения.

Позднее команде достался суперблиц. За столом остался Дмитрий Авдеенко. Первый вопрос – из Москвы: «Это наш Мотя сочинил». Такую фразу часто с гордостью говорил окружающим Дмитрий Шостакович. Где это происходило?»

Правильный ответ – стадион. Речь о футбольном марше, с которого начинаются матчи. Его сочинил композитор Матвей Блантер. Шостакович и Блантер часто вместе ходили на стадион. Авдеенко не дал правильный ответ, хотя такая версия была у Бориса Левина.

Все команды, которые участвовали в зимней серии, победили со счетом 6:5. Во время эфира ведущий Борис Крюк предложил им всем вместе сыграть в финале года. Эту идею поддержали знатоки. В финал 2022 года попали команды Александра Друзя, Максима Поташева, Бориса Белозерова и Андрея Козлова. Игра пройдет 25 декабря.