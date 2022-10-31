Что в черном ящике?
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Закрученный вопрос из «Что? Где? Когда?»: угадайте вид спорта по необычной команде тренера

Что? Где? Когда?
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

В «Что? Где? Когда?» прошла третья игра зимней серии, в которой за стол села команда Бориса Белозерова. При ничейном счете ей достался спортивный вопрос из Минска с предметом в черном ящике:

«В черном ящике находится то, что вам нужно сделать, чтобы выполнить команду тренера по одному виду спорта, которая звучит так: «Делай пионера». Что это за вид спорта и что в черном ящике?»

Ответ давал Тимур Кафиатуллин, но версию на первых секундах обсуждения предложил Ким Галачян. Кафиатуллин предположил, что в черном ящике находится ракетка для настольного тенниса. Этот ответ оказался правильным. «Делай пионера» – движение из пинг-понга. Кафиатуллин сказал, что сам занимался настольным теннисом, а движение назвал накатом.

Скриншот из трансляции Первого канала
Скриншот из трансляции Первого канала

Ведущий Борис Крюк тоже занимался настольным теннисом. «Делай пионера» – движение топ-спин. Оно применяется в тех видах спорта, в которых используется ракетка. Смысл топ-спина – в ударе по мячу снизу вверх, чтобы придать ему сильное вращение. Как это работает с точки зрения физики – из книги «Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым»:

«На траектории полета мяча, имеющего вращение, сказывается так называемый эффект Магнуса. Суть этого эффекта заключена в том, что во время полета вращающегося мяча концентрация молекул воздуха вокруг него различна: при верхнем вращении (топ-спинах) уплотнение воздуха происходит над мячом, а рассеивание – под ним.

Соответственно, сверху давление больше, чем снизу, поэтому мяч получает дополнительный импульс (компонент эффекта Магнуса), направленный вниз. В этом случае траектория полета мяча будет тем сильнее стремиться вниз, чем быстрее вращается мяч.

Практический результат эффекта Магнуса при верхнем вращении заключается в том, что мяч с большим вращением имеет более короткую траекторию полета, чем мяч без вращения, и, таким образом, увеличивается вероятность его попадания на стол.

При нижнем вращении эффект Магнуса приводит к обратным последствиям: давление воздуха над мячом меньше, чем под ним, поэтому начинает действовать подъемная сила, противодействующая силе притяжения Земли. Соответственно, дальность полета мяча увеличивается».

Топ-спин – один из самых сложных ударов в настольном теннисе. Его в 1960-х использовали японские спортсмены на чемпионате мира. Советские теннисисты назвали такой удар «дьявольским мячом из Токио», а европейские – специально приезжали в Японию, чтобы изучить новую технику. В настольном теннисе топ-спин появился позднее, чем в большом.

Xinhua / Global Look Press

Топ-спин закрепился благодаря новому типа ракеток, на которых появились специальные резиновые накладки, что позволяло спортсменам лучше контролировать мяч и вариативно бить. Мастер спорта по настольному теннису Артем Уточкин рассказывал, что техника топ-спина видоизменялась благодаря венгерским, китайским и шведским теннисистам:

«Молодые шведские теннисисты изменили технику топ-спина справа, сделав движение более коротким и рациональным. При такой технике мячу придавалось практически такое же вращение, как и при топ-спине из дальней зоны, но резко поднялась скорость полета мяча.

Это стало возможным за счет того, что новое поколение шведских теннисистов (Ян-Уве Валднер, Микаель Аппельгрен, Эрик Линд, Йорген Перссон) стало выполнять топ-спин значительно ближе к столу и делать это в высшей точке отскока мяча.

Перевес вновь оказался на стороне европейских спортсменов и именно они доминировали на международной арене в конце 80-х – начале 90-х. В это время китайские спортсмены готовили новое поколение игроков, которое стало использовать те же принципы топ-спина справа, которые так дальновидно применили шведские спортсмены.

Стоит отметить, что с того времени техника топ-спина справа не претерпела каких-то глобальных изменений. Сейчас в современном настольном теннисе используются те же самые принципы и уроки, которые в свое время начали использовать молодые шведские мастера».

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