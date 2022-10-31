Вопрос из «Что? Где? Когда?»: каким предметом борцы выражают сопернику уважение – этому учил Карелин

В «Что? Где? Когда?» прошла первая игра зимней серии. За столом оказалась команда Максима Поташева, которая проиграла финал осени-2022. В третьем раунде ей выпал вопрос из Воронежа – знатокам вынесли черный ящик:

«По мнению трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, уважение к тренеру начинается с того, что спортсмен вовремя приходит на тренировку. А уважение к сопернику начинается еще до тренировки и до соревнований – с того, что невозможно сделать без того, что находится в черном ящике» .

Михаил Савченков на первых секундах предположил, что в черном ящике находится бритва: спортсмены бреются, чтобы не оцарапать соперника щетиной. Эту версию одобрил капитан Максим Поташев, который сказал, что бритье – часть этикета борцов. Но команда проиграла раунд.

Скриншот из трансляции Первого канала

При этом сам Карелин подтверждал мнение Поташева, когда проводил мастер-класс в Казани в 2017 году: «Надо чувствовать уважение к сопернику. Оно начинается с малого: быть чисто выбритым и с постриженными ногтями. Поскольку это гарантирует при борьбе неповрежденную кожу соперника. Я, к примеру, зная, что сегодня выйду на ковер, постриг ногти. Можете проверить».

Во время минуты обсуждения Анастасия Шутова выдвигала вариант с ножницами. Он оказался правильным. Перед тренировками и выступлениями борцы должны стричь ногти, чтобы не нанести травму сопернику. Карелин рассказывал об этом правиле детям на мастер-классах:

«Ребята, слушайте тренеров. Как показать свое уважение наставнику? Приходить вовремя на тренировку и выполнять все указания, стричь ногти на руках, чтобы соперника не травмировать. И думайте головой, включайте мозг! Борьба, как и плавание, как и гимнастика, как и другие виды спорта, – это в первую очередь творчество».

Скриншот из трансляции Первого канала

О подстриженных ногтях Карелин высказывался, когда говорил об ММА: «Чему смешанные единоборства могут научить молодое поколение? Как смешивать водку с пивом. Но возникают плохо прогнозируемые последствия – немного пропорции не соотнес, и тебе уже дурно. Я убежден, что это не вид спорта. Для меня очевидно, что это система проведения соревнований.

Федор Владимирович Емельяненко сделал очень многое для того, чтобы они применили самые правильные, самые верные новации из той части, которая называется зрелищем – но они даже здесь говорят на непонятном для меня языке шоу. И если бы Федя не был хорош в самбо, он бы не был столь угрожающе хорош в этих смешанных единоборствах.

И самое главное – что они будут смешивать? Как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина? Если у нас уважение к сопернику начинается с подстриженных накануне ногтей, то как мы можем перейти к тому, чтобы бить поверженного на полу?»