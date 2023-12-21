Куда уйдет Жафяров? Кто из легионеров поедет в Омск? Что устроит СКА? В КХЛ – дедлайн переходов

● Где окажется Дамир Жафяров: «Магнитка», «Авангард», другой клуб КХЛ или фарм «Ак Барса» в ВХЛ? Ситуация с нападающим, который выбил 44 очка в прошлом сезоне, но не заиграл у Билялетдинова, все еще запутанная. В том числе потому, что у него в контракте есть пункт о запрете на обмен.

● Кто усилит «Авангард»? Омский клуб все еще едет за счет своей супертройки с Ткачевым, Буше и Спунером. С одной стороны - этого за глаза хватает, чтобы лидировать на Востоке, с другой - в плей-офф может быть тяжко, без еще одного сыгранного атакующего звена. У «ястребов» есть слот под легионера, и кроме того не до конца понятна ситуация с вратарями . Клуб действительно собрался идти за кубком с парой Проскуряков - Мишуров?

● Вратарский вопрос безумно актуален и для ЦСКА . С Шарыченковым клуб расстался, а тандем Федотов - Гамзин после матча против СКА не выглядит по-чемпионски. Да и, кажется, пришло время для перемен в составе.

● И сразу: действительно ли слухи о потере «Салаватом» Хмелевски и Самонова - только слухи? Не наплюет ли ЦСКА на собственное заявление?

● Расстанется ли «Сибирь» с Прохоркиным, а «Магнитка» - с Кошелевым? Куда из «Трактора» перейдет Никита Тертышный?

● Какие сюрпризы на дедлайн приготовил СКА? Кого еще присмотрели себе из состава «Сочи»?