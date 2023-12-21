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Куда уйдет Жафяров? Кто из легионеров поедет в Омск? Что устроит СКА? В КХЛ – дедлайн переходов

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Последние трейды сезона.

 

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев

Главные интриги дедлайна-2023

Где окажется Дамир Жафяров: «Магнитка», «Авангард», другой клуб КХЛ или фарм «Ак Барса» в ВХЛ? Ситуация с нападающим, который выбил 44 очка в прошлом сезоне, но не заиграл у Билялетдинова, все еще запутанная. В том числе потому, что у него в контракте есть пункт о запрете на обмен.

Кто усилит «Авангард»? Омский клуб все еще едет за счет своей супертройки с Ткачевым, Буше и Спунером. С одной стороны - этого за глаза хватает, чтобы лидировать на Востоке, с другой - в плей-офф может быть тяжко, без еще одного сыгранного атакующего звена. У «ястребов» есть слот под легионера, и кроме того не до конца понятна ситуация с вратарями. Клуб действительно собрался идти за кубком с парой Проскуряков - Мишуров?

Вратарский вопрос безумно актуален и для ЦСКА. С Шарыченковым клуб расстался, а тандем Федотов - Гамзин после матча против СКА не выглядит по-чемпионски. Да и, кажется, пришло время для перемен в составе.

● И сразу: действительно ли слухи о потере «Салаватом» Хмелевски и Самонова - только слухи? Не наплюет ли ЦСКА на собственное заявление?

Расстанется ли «Сибирь» с Прохоркиным, а «Магнитка» - с Кошелевым? Куда из «Трактора» перейдет Никита Тертышный?

● Какие сюрпризы на дедлайн приготовил СКА? Кого еще присмотрели себе из состава «Сочи»?

Главный сюжет ближайших дней

Конечно, самая горячая тема - будущее Дамира Жафярова.

Краткое содержание предыдущих серий:

● летом Жафярова, набравшего 16+28 в 63 матчах, обменивают из переполненного СКА в чуть менее переполненный «Ак Барс». Причем игрок тут же переподписывает контракт на пониженных условиях (-20 млн, по данным «Бизнес Online») - чтобы новому клубу проще было с потолком зарплат;

● но такой шаг навстречу команде не гарантирует Жафярову место в составе - где уже и так полно звезд разной яркости: Радулов, Шипачев, Кагарлицкий, Яшкин, Семенов, Галиев, Свечников-старший. В итоге у Дамира не получается зарекомендовать себя перед Билялетдиновым - и уже в октябре он садится на трибуну (1 матч за месяц). Всего у него за «Ак Барс» 16 игр и 1+1 в них - при 11 минутах на льду в среднем.

● Разговоры про его обмен идут уже больше двух месяцев - среди претендентов назывались московское «Динамо», «Амур», «Сибирь», «Авангард», «Магнитка». Но ситуацию осложняет запрет на обмен без согласия игрока, прописанный в его контракте.

● Самым реалистичным вариантом был трехсторонний обмен Казань - Омск - Магнитогорск: Жафяров уезжал в «Авангард», оттуда в «Металлург» отправлялся бы Игорь Гераськин, а Разин бы прощался с Семеном Кошелевым, который доставался «Ак Барсу». Но тренер «ястребов» Михаил Кравец сказал, что верит в прогресс Гераськина - и все сорвалось.

● Что будет дальше - узнаем в ближайшее время.

Обратный отсчет пошел

Всем привет!

В КХЛ - как и в обычной нехоккейной жизни - наступает горячая пора: все носятся с покупками. Но если мы с вами - для подарков и новогоднего стола, то команды - для усиления. Ведь остались последние дни, когда официально можно подписывать новых игроков и производить обмены.

Ровно в полночь с 27 на 28 декабря факс и другие способы связи в офисе лиги превратятся в тыкву - и никто уже не сможет зарегистрировать новых игроков. А ведь проблем с составом у многих команд еще предостаточно.

Вероятно, это будет самый интригующий дедлайн за долгие годы. Предлагаем следить за последними днями переходов КХЛ - в нашем онлайне! Присоединяйтесь!

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