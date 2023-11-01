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Первый матч 40-летнего Ковальчука за «Спартак»: привез, забил в пустые – и сразу же стал рекордсменом

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Не играл 2,5 года.

«Спартак» порадовал болельщиков в последнем домашнем матче года: обыграл «Куньлунь» со счетом 5:2. Но главным событием вечера (во всей лиге), конечно, стал выход на лед Ильи Ковальчука – он вернулся спустя 970 дней и одну Олимпиаду в качестве генменеджера.

Ковальчук забил в первом же матче – с передачи бывшего партнера

Камбэк Ковальчука был ожидаем – слухи ходили даже летом, хотя только осенью начались реальные переговоры. В итоге о новичке максимально эффектно объявили в начале декабря – прямо во время матча «Спартака» и «Динамо», который красно-белые забрали в овертайме – 8:7.  

Появление Ильи не форсировали: он спокойно катался с командой во время паузы в сезоне – и в итоге оказался в заявке на матч с «Куньлунем». Во втором звене – с Локтионовым и Цыплаковым. С Андреем, кстати, он знаком еще по «Нью-Джерси», а позже пересекались и в сборной, сыграв в одной тройке на ЧМ-2013. С передачи старого нового партнера Илья и забил свой гол сегодня. 

Не сказать, что это была красивая голливудская история, но какая разница для протокола? За две минуты до конца третьего периода после перепасовки с Локтионовым Ковальчук отправил шайбу в уже пустые ворота «Куньлуня».

Это первый его гол за «Спартак» с марта 2001 года: тогда в Сокольниках он забил «Сибири» в матче Высшей лиги – с того момента прошло 8304 дня. Но далеко не первый в КХЛ вообще – Илья повторил рекорд лиги по голам в пустые ворота (14 в 408 играх) – и вышел на первое место, обогнав Александра Радулова (у того тоже 14, но за 607 матчей), и Сергея Плотникова (13 в 860). 

В этот вечер у Ковальчука были шансы забить и при вратаре «Куньлуня», но Смит вытащил все три броска в створ.

Вообще игру нападающего сложно оценить однозначно.

С одной стороны – он отвлекал внимание на себя, создавал моменты для партнеров. Например, в первой же смене оставил шайбу под бросок Цыплакову, а чуть позже заработал для команды большинство.

С другой – больше трех минут из 14 айстайма Илья провел в большинстве, и при этом не только не набрал очков, но и привез. В конце второго периода ошибся на синей линии и подарил шайбу Челиосу, который отправил Родуолда один-на-один с вратарем.

Для «Спартака» это уже десятый пропущенный гол в большинстве – больше в КХЛ-2023/24 нет ни у кого.

«Ошибаются все. Ничего страшного. Через игры он приобретет тонус. Никакой трагедии в этом нет, – Алексей Жамнов признался, что готовился к вопросам про ошибку Ильи. – Просто надо сделать правильные выводы. Пока только первая игра. Это не так просто, пропустить такой отрезок и вернуться в большой хоккей. Не могу сказать, что Илья выпадал из игры, он справился с волнением».  

В команде у Ковальчука тоже не было волнения. В победной раздевалке его признали лучшим игроком матча, сделав отсылку на легендарный гол из 2008-го.

«Спартак» – особенная команда для Ковальчука: нападающий начал взрослую карьеру именно здесь, забив дебютную шайбу уже в 16 лет. Он укатил в статусе первого номера драфта в «Атланту» в тот год, когда красно-белые как раз поднялись в Суперлигу. Но сегодня он все-таки сыграл за клуб на высшем уровне.

Лидеры «Спартака» – в огне, помогли Ковальчуку обыграть неудобного соперника

Пауза на «Спартак» вообще никак не повлияла: команда сыграла три матча и наколотила 14 голов. Довольно легко разделалась на выезде с «Торпедо» (5:2), обыграла минское «Динамо» (4:2) – и вот сейчас победа с неудобным «Куньлунем» (5:2). 

Из-за возвращения Ковальчука, кажется, оказались в тени другие герои матча. Восстанавливаем справедливость:

● Николай Голдобин в матче против «Куньлуня» оформил 1+1, стал первой звездой и догнал нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева – теперь у обоих по 57 очков, а у «Спартака» новый клубный рекорд. Также Голдобин забросил уже 28-ю шайбу в сезоне – до Рида Буше осталось всего лишь два гола.

● Андрей Локтионов тоже набрал два очка (1+1), а заброшенная шайба стала 100-й в КХЛ. Андрей уже выбил 9+26 и идет на лучший сезон в карьере, осталось всего шесть очков: в регулярке-2018/19 Локтионов, играя за «Локомотив», набрал 41.

● В своей лучшей форме, кажется, находится и защитник спартаковцев Михал Чайковски. Против «Куньлуня» словак открыл счет и забросил восьмую шайбу в сезоне. Михал пришел из «Сибири» перед этим сезоном и отлично вписался в систему Жамнова. Защитник быстро стал лидером обороны: набрал уже 27 очков и близок к личному рекорду (в сезоне-2019/20 набрал 31 в составе московского «Динамо»). Сейчас он четвертый в списке лучших бомбардиров среди защитников – до Александра Никишина из СКА лишь четыре очка.

«Спартак» снова первый по очкам во всей КХЛ, но дальше – выезд в Нижний Новгород, где во вторник реванша будет ждать «Торпедо». Это будет уже их четвертая встреча – пока 3-0 в пользу москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Спартак – Куньлунь 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «Dvorets sports Luzhniki»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Чайковски (Голдобин)
2:0 – 11 Голдобин (Мальцев, Порядин)
3:0 – 19 Локтионов (Бурмистров, Принс)
4:0 – 32 Филин (Принс, Савиков)
4:1 – 37 Родуолд (Челиос)
4:2 – 46 С. Фу (П.Фу, Кэмпбелл)
5:2 – 58 Ковальчук (Локтионов)
Вратари: Николаев 25/27 – Джереми Смит 36/40.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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